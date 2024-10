Minden bajtól megóvhat a piros karkötő? A boszorkány elárulja

Biztosan sokan láttunk már olyat, hogy valaki egy piros karkötőt visel a csuklóján. Ám nem biztos, hogy mindenki pontosan tisztában van azzal, hogy mire használják és mitől is véd tulajdonképpen. A legtöbben abban a hitben vannak, hogy minden negatív energiával szemben védettek, ha hordják a piros fonalat. Ez azonban nem teljesen igaz, mert aki ezt hiszi, az pont az ellenkezőjét éri el, védetelenebb lesz a negatív erőkkel szemben védtelenebbek – mondja Iszet boszorkány, főpapnő és mágus.

Miben segíthet a piros karkötő?

A nagyobb átkoktól semmi esetre sem óv meg, és az oldásoktól vagy akár a befolyásoló energiáktól sem. De ezekben a helyzetekben is tud védelmet nyújtani, ha megfelelően készítik el, és ezt a megfelelő személy teszi. A megfelelő személy alatt olyan valakit értek, aki jártas a mágia világában, és ezzel is foglalkozik.

De akkor mitől is oltalmaz tulajdonképpen? Elsősorban a szemmel verésektől és a kisebb negatív energiáktól. De azokkal az emberekkel szemben is hatásos, akiknek úgynevezett szúrós tekintetük van, és így szeretnék az akaratukat nyomatékosítani a másik fél felé. A féltékenységgel szemben is hatásos. Ha valaki gyanakszik a másikra, hogy esetleg félrelép, akkor bizony élesen figyeli az illetőt, de a fonal ettől is megóvhat minket.

Ne kövessük el ezt a hibát!

A legtöbben egyszerűen beszerzik a piros fonalat különféle boltokban saját maguknak vagy akár egy szerettük számára, ám bizonyos értelemben ez az egyik legveszélyesebb megoldás. Ugyanis minden egyes tárgy megőrzi a különféle energiákat, így nem biztos, hogy annak a fonalnak, amit megveszünk, tiszták az energiái. Ezáltal nem védi meg azt a személyt, aki viseli, hanem még a negatív rezgéseket is átadhatja. Emiatt fordulhat elő, hogy azt hisszük, valaki rosszat tett ellenünk, vagy esetleg ránk jár a rúd, miközben csak a piros fonallal volt a gond.

A másik veszélyes dolog, ha olyan személy köti fel, aki esetleg nem jó szándékú, még akkor is, ha egy jó barátról vagy egy közeli ismerősről van szó, ugyanis ezzel is negatív kerül a viselőre. De mit tegyen az, aki nem akar, vagy nem tud eljutni spirituális szakemberhez, esetleg nincs rá anyagi kerete? Egy átlátszó tálba tegyen annyi sót, ami teljesen ellepi a fonalat vagy a kész karkötőt, hagyja benne 24 órára, és közben kérje meg az őrangyalát vagy az angyalokat, hogy tisztítsák meg minden energiától. Miután letelik a 24 óra, vegyék ki a sóból, tisztítsák meg, és felkötés előtt ismét kérjék az angyalok segítségét, hogy védelmezze azt, aki ezt a karkötőt viseli.