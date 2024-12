Hogy alakul a szerelmi életed az új évben? A tarot-kártya elárulja

A tarot-kártya eredete egészen az ókorig nyúlik vissza. Egyes feltételezések szerint Egyiptomból származik, ahol beavatási rítusokhoz használták. Európában a középkorban terjedt el. Lapjai különböző archetípusoknak feleltethetőek meg, értelmezésükhöz pedig nélkülözhetetlen az intuíció! Nem is annyira jóskártya, sokkal inkább egy elmélkedésre, továbbgondolásra késztető eszköz. Többféle változata létezik, ahogy az értelmezési lehetőségek száma is végtelen… Cikkünkben a Romantikus tarot nevű kártyacsomag néhány lapjával jósolhatod meg a szerelmi életed.

A kártyák útmutatást adhatnak a szerelmi életed változásairól

Forrás: Shutterstock/

Szerelmi életed alakulása: jövendőmondó kisokos

Így jósolj!



Teremts nyugodt hangulatot. Csendesítsd el az elméd, igyekezz kizárni a zavaró gondolatokat. Fogalmazd meg a leginkább foglalkoztató kérdést, problémát a párkapcsolatoddal vagy a társkereséssel összefüggésben, és koncentrálj erre. Ezután gondolj ki egy számot 0-9-ig, végül olvasd el a hozzá tartozó kártyalap értelmezését!

0

A bolond

Váratlan eseményt, szakítást, hirtelen feltámadó szenvedélyt jelez. A következő időszakban nehezen viseled a kötöttségeket, a párkapcsolat felelősségét. Talán a válás gondolata is megfordult a fejedben… Ne tégy elhamarkodott lépéseket, később ugyanis valószínűleg megbánnád a döntésed!

1

A mágus

Bízhatsz benne, hogy az Igazi rövidesen belép az életedbe. Talán már ismered is az illetőt, csak még nem tudatosult benned, mennyire közel kerültetek egymáshoz. Az új kapcsolat mágikus erővel bír majd, és minden korábbi bizonytalanságot, kétkedést elsöpör.

2.

A főpapnő

Ez a kártya a tanulás, a fejlődés szükségességét jelzi. Terveid kudarcba fulladhatnak, ha hagyod, hogy a dolgok úgy maradjanak, ahogy vannak. Amennyiben a megérzéseidre és az ösztöneidre hagyatkozol, azok elvezethetnek a boldogsághoz! Ha párkapcsolatban élsz, akkor titkokra, bizalmatlanságra is utalhat a lap.

3.

A császárnő

Ez a kártya a természet erejére hívja fel a figyelmet, termékenységet jelez. Elvontabb értelemben arra utal, hogy az új születése a régi lezárását is szükségessé teszi, így a változás bizony lemondással is járhat. Gyermekvállalásra, családalapításra szintén utalhat. Azt üzenheti, hogy minden szerepben, tehát anyaként vagy éppen feleségként is sikerül helytállnod.

4.

A császár

A férfias energiák lapja. Határozottságot, céltudatosságot jelöl, a folytonosság, az állandóság iránti vágyat mutatja. Arra utal, hogy elérkezett a megállapodás ideje. Arra is figyelmeztet azonban, hogy a szenvedélynek és a szívnek is helyet kell hagyni a racionalitás és az ész mellett.

5.

A főpap

Erős köteléket, mély belső kapcsolatot mutat közted és a társad között. Párkapcsolatodra nem annyira a testi szenvedély, mint inkább a szoros lelki kapcsolódás jellemző. Plátói szerelmet is jelezhet a lap.

6.

A szeretők

Az élet ereje nyilvánul meg ebben a lapban, és azt is jelzi, hogy egy új vonzalom foglalkoztat. Előfordulhat, hogy két személy közül kell választanod. Talán feltűnt az életedben egy harmadik, aki alaposan felforgatta a nyugalmad… Mérlegeld az összes lehetőséget, és csak ezután lépj!

7.

A diadalszekér

A kártya azt jelzi, hogy a cél már csak karnyújtásnyira van. Bármire vágysz is, akár egy új kapcsolatra, akár arra, hogy a régi végre kiteljesedjen, rövidesen megvalósul a kívánságod. Elképzelhető az is, hogy most a te kezedben van a döntés, mert két férfi is küzd a kegyeidért, és próbálja elnyerni a szíved… Mindenképpen örömteli eseményeket mutat.

8.

Az erő

Ez a lap a kedvesség, a nőies határozottság erejére utal. Bármit elérhetsz, amit csak szeretnél, ha a megfelelő eszközöket használod. A párod nem tud ellenállni lefegyverző kedvességednek. Kapcsolatotok beteljesül, ha kellően határozott vagy, és mersz kezdeményezni!

9.

A remete

Függetlenséget jelez a kártya. Talán túlságosan is ragaszkodsz a szabadságához, ezért nehezen vállalod fel a párkapcsolat kötöttségeit. Azt is jelezheti azonban, hogy a konvenciókat figyelmen kívül hagyva képes vagy új utakat találni a boldogsághoz. Vonulj félre egy időre, hogy megfogalmazódhasson benned, mire is vágysz igazán.