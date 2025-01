Ez a mondat gátol abban, hogy bevonzd a pénzt az életedbe

Vannak, akik nem hisznek benne, míg mások napi szinten gyakorolják a manifesztációt és sikeresen hívnak be az életükbe mindent, amire vágynak. A legtöbben jó szerencsét, sikert, egészséget és természetesen pénzt szeretnének bevonzani. Azonban a vonzás törvénye nem így működik. Ha tudat alatt, folyton azon feszengünk, hogy mi hiányzik az életünkből, akkor nem azt fogjuk elérni, amire vágyunk.

Negatív gondolataink megakadályozhatják, hogy pénz álljon a házhoz

Forrás: Shutterstock

Így vonzhatod be a pénzt a vonzás törvényével

A vonzás törvénye a legismertebb spirituális szabály, amit azonban még mindig nagyon sokan nem ismernek. E szerint a hasonló energiák vonzzák egymást, vagyis amit érzünk és gondolunk, azt vonzzuk be az életünkbe. Egy pozitív szemléletmóddal és hálával elősegíthetjük a kívánt dolgok elérését, míg a negativitás korlátozhatja fejlődésünket. Sajnos így a negatív gondolatainkkal akaratlanul is bevonzhatunk olyan dolgokat, amiknek pont a fordítottjára vágynánk. Ez mind igaz lehet egy párkapcsolatra, karrierre, sőt a pénzügyeinkre is! Ha gondolatainkkal és érzéseinkkel csak arra koncentrálunk, hogy mi nem lehet a miénk, akkor az a valami nem is lesz.

Ezzel a mondattal gátoljuk a pénz bevonzását

Egy manifesztációs szakember megfejtette, hogy mi az az egy mondat, ami önszabotázsként, pont a fordítottját hozza a számunkra egy vonzási folyamatban. Ez a hétköznapokban gyakran használt mondat, ami blokkolhatja a pénzáramlást az életünkben:

„Több pénzre van szükségem.”

A szakértő szerint ez a gondolat megegyezik azzal, mintha azt mondanánk, hogy nincs elég pénzünk. Így ezt a negatív energiát közvetítjük az univerzum felé és ugyanezt a passzivitást fogjuk vissza is kapni.

Ezzel azt üzenjük, hogy amink van, az nem elég. Ha arra összpontosítasz, ami hiányzik, hiánytudatot teremtesz magadban, és elhiteted, hogy sosem lesz elég. Meg kell változtatnod ezt a szemléletet, és hálásnak kell lenned. Alakítsd át a jelenlegi helyzetedet, és koncentrálj arra, milyen szerencsés vagy azzal kapcsolatban, amid van – így több érkezik belőle az életedbe.

Ezt használd inkább!

A „nincs elég” jellegű gondolatokhoz sosem társulnak pozitív energiák, így hiába vársz viszonzásul olyat, amivel növekedhetnél.

A szakértő szerint a megoldás a hálában rejlik.

Becsüljük meg, amink van, miközben nyitottak vagyunk az új dolgokra. Kezdésként elegendő néhány egyszerű megerősítés, mellyel idővel célt érhetünk, miközben megváltoztatjuk a gondolkodásmódunkat is.