Két csillagjegy számára hatalmas változásokat hoz az április

Ha úgy érezted, hogy az elmúlt hetek túl intenzívek voltak, nem a képzeleted szüleménye volt. Az asztrológiai térkép márciusban olyan hatásokat hozott, amik teljesen felforgathatták az életedet – vagy legalábbis a belső világodat. A napfogyatkozás új irányokba lökött, a Merkúr retrográd miatt újra előkerültek a félbemaradt ügyek, félreértések és elhalasztott beszélgetések, és a Vénusz hátráló mozgása erőteljesen megkérdőjelezte, mit is akarsz valójában. Ehhez jött még a Neptunusz jegyváltása, ami spirituális felismeréseket és némi zavart is hozott. Áprilisban még mindig érződik a „retrográd szezon” hatása, de lassan, fokozatosan tisztul a kép. A hónap végén az újhold két csillagjegy számára különös változásokat hoz.

A hónap végén az újhold két csillagjegy számára különös változásokat hoz

Forrás: Shutterstock

Két csillagjegy számára jelentős változásokat hoz az április

Bika

A Bikák valószínűleg érzik, hogy meglehetősen elfáradtak az utóbbi időben. A sok teendő, program és lehetőség, amik korábban álomszerűnek tűntek, most kezdik felemészteni az energiáikat. A Vénusz – a Bika uralkodó bolygója – április 12-ig hátrál, és arra ösztönzi ezen csillagjegy szülötteit, hogy végre önmagukkal is foglalkozzanak. A kulcsszó: az egyensúly. Most kell megtanulniuk nemet mondani, pihenni, és elengedni azokat a dolgokat, amik már nem szolgálják őket.

Különösen fontos lesz felismerniük, hogy nem kell minden helyzetet kézben tartaniuk – néha az elengedés hozza meg a legnagyobb megkönnyebbülést. Április a csúcsidőszak lesz: a változás nem kívül, hanem belül történik – és ha a Bikák hajlandók dolgozni ezen, a hónap végére megerősödve, nagyobb önbizalommal és tisztánlátással léphetnek tovább.

Mérleg

A Mérlegek számára április a kapcsolatokon belüli határok újrafogalmazásáról szól. Az utóbbi időszak rávilágított arra, mely’ kapcsolat épít, és melyik az, amelyik csak elszívja az energiákat. Kedves Mérleg jegyben születettek! Itt az ideje kiállni a saját igényeitek mellett – legyen szó munkáról, párkapcsolatról vagy barátságokról. Ez nem mindig könnyű, de feltétlenül szükséges lépés.