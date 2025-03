Ennek a 2 csillagjegynek hatalmas fordulatokat hoz a március

Az idei év eddig is tele volt asztrológiai felfordulással, de most egy igazi energiaváltás következik. A Vénusz és a Merkúr retrográd mozgása arra késztet mindenkit, hogy átgondolja, mit akar valójában. Eközben a Neptunusz átlép a Kosba, ami új életszemléletet hozhat mindannyiunk számára. De ami igazán felforgató erejű, az a március 14-i holdfogyatkozás a Szűzben és a március 29-i napfogyatkozás a Kosban. Bár a Szűz és a Kos a leginkább érintett ebben a viharos márciusi időszakban, minden csillagjegy érzi majd a változások erejét. Az égi hatások most mindannyiunkat arra késztetnek, hogy konkrét lépéseket tegyünk a vágyaink megvalósításáért, és bátran felvállaljuk az életünkben zajló fordulatokat.

Forrás: Shutterstock

Két csillagjegy számára új kezdetek jönnek

Szűz

Március 14-én egy holdfogyatkozás éri el a Szűz jegyét, ami egy csaknem egy évtizedes ciklus lezárását jelenti. A Szűz, amely mindig a részletekre figyel, most arra kényszerül, hogy új irányt szabjon magának. Elavult szerepek, megszokott, de már nem működő helyzetek hullanak le róla, hogy helyet adjanak valami újnak. Ez az időszak nagy megtisztulást hoz, amely végére a Szűz kifáradtan, de megújult célokkal lép tovább.

Ez a változás különösen érinti a karrierrel és a mindennapi szokásokkal kapcsolatos döntéseket. Lehet, hogy egy munkahelyi vagy személyes projekt végére ér, és új kihívások után kell néznie. Emellett a kapcsolatai is próbára tehetik a lelkét, hiszen a holdfogyatkozás rávilágíthat arra, kik támogatják igazán, és kik azok, akik csak hátráltatják. Bár ez az időszak érzelmileg kimerítő lehet, hosszú távon segíthet abban, hogy a Szűz hatékonyabb, céltudatosabb életet élhessen.

Kos

Március 29-én egy napfogyatkozás zárja le a Kos jegyének két éve tartó átalakulási folyamatát. Ez az időszak 2023 áprilisa óta egy folyamatos önismereti utazás volt, amely során a Kosoknak meg kellett tanulniuk, hogy mit jelent szenvedéllyel és bátorsággal élni. Most eljött az utolsó lökés, ami segít lezárni ezt az átalakulási folyamatot és teljesen új önmagukként léphetnek előre.