A Vénuszjegyed elárulja: így vonzod be az életedbe a sikert és szerelmet!

A kezdő asztrológiával foglalkozók gyakran hallanak a napjegyük, a holdjegyük és az aszcendensük fontosságáról. Pedig léteznek más bolygók is a részletes csillagképben, amelyek segítenek formálni a személyiségedet, és amelyekre kevesebb figyelem irányul. Ilyen például a Vénusz. A szerelem, romantika, pénz, szépség és művészet bolygója, a Vénusz minden évben átszeli a zodiákus minden egyes jegyét. A születési Vénuszod (azaz Vénuszjegyed akkor, amikor megszülettél) azt mutatja, hogyan fejezed ki a vágyaidat, a szenvedélyeid, mit értékelsz, és hogyan éled meg a gyönyört és élvezeteket. Hatással van arra is, hogyan szocializálódsz, hogyan kapcsolódsz másokhoz, és hogyan vonzol be másokat. Az asztrológiában erre a bolygóra tekintünk, hogy megtudjuk, hogyan kelthetünk inspirációt és izgalmat, és hogyan vehetünk részt olyan tevékenységekben, amelyek beteljesítőek számunkra.

A Vénuszjegy elhelyezkedése születésedkor meghatározza, hogy mi okoz örömöt számodra.

Forrás: Shutterstock

Íme a Vénuszjegyek és hogy hogyan hatnak rád

Vénusz a Kosban

A Kos szeret játszi vitákat folytatni azokkal, akik ellenkező véleményen vannak, különösen a Vénusszal kapcsolatban. Fontos számára, hogy részt vegyen egy vitában, amely lehetőséget ad arra, hogy mások lássák az ő nézőpontjait, miközben meghallgatja a baráti ellenfelei álláspontjait is. Egy másik ok, amiért a Kos élvezi a versengést másokkal, az az, hogy az első hely megnyerése örömmel tölti el, mivel vigaszt nyer abban, hogy ő a legjobb minden tevékenységben.

Vénusz a Bikában

A Bika a Vénusz uralma alatt áll, így örömöt talál a művészeti és kreatív tevékenységekben. Mint földjegy, lehetősége van arra, hogy az érzékszerveit és a körülötte lévő természetet inspirációként használja. A művészi Bika makacs abban, hogyan valósítja meg a vízióit, mivel hajlamos egyetlen nézőpontban gondolkodni arról, hogy miként kell kinézniük az alkotásainak. A Bikák örömet találnak a kézműveskedésben, rajzolásban, festésben vagy olyan tárgyak készítésében, amelyek bemutatják veleszületett tehetségüket vagy esztétikai érzéküket.

Vénusz az Ikrekben

Mindannyian tudjuk, hogy az Ikrek hajlamosak pletykálni, még akkor is, ha nem ők terjesztik. A valóságshow-k, filmek, könyvek és olyan weboldalak, amelyek valós történeteket és helyzeteket tárnak fel, boldoggá teszik azokat, akiknél az Ikrekben van a Vénusz. Az olvasás és a pletykák szórakoztató szinten való megfigyelése örömet okoz számukra, különösen, ha ez nem befolyásolja az életüket vagy az ismerőseiket.