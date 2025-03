Ennek a 4 csillagjegynek új fejezet kezdődik az életében az év első tízmilliószoros napján

Tízmilliószoros nap, azaz dharmacsakra-nap – így hívják a tibetiek a szent ünnepeiket, amikor a szakrális energiák áthatják a lelkünket. Ezeknek a napoknak a jelentősége abban rejlik, hogy a pozitív gondolatok, cselekedetek ereje hatványozottan, tízmilliószorosan hat vissza ránk. Ilyenkor képesek vagyunk kilépni abból a negatív érzelmi-gondolati sémából, ami megnehezíti, hogy megvalósítsuk a vágyainkat. Nézzük, hogy melyek azok a csillagjegyek, akik életében ez fordulópontot jelent.

Így hat a csillagjegyekre a tízmilliószoros nap

4 csillagjegyre hat legerősebben a tízmilliószoros nap: ők új fejezetet nyitnak a pénteki napon

Bika

A Szűz telihold és a tízmilliószoros nap ereje együttesen érvényesül a horoszkópod szerint. Gondolj arra, amit teremteni szeretnél az életedben, hogy ezzel segítsd a pozitív energiák működését. Képes vagy most arra is, hogy lezárhasd a múlt egy darabját. Ha negatív érzelmeid, gondolataid merülnek fel, mondd ki hangosan, és engedd el őket!

Oroszlán

Nagy változások veszik kezdetüket az év első tízmilliószoros napján. Elképzelhető, hogy olyan események történnek, amelyeknek jelentősége majd csak később mutatkozik meg. A szerencsét úgy tudod megőrizni, ha valóban, a szíved mélyén megéled a hálát érte. Ezért találj pár nyugodt percet magadnak, amikor végigsorolod, mi minden tesz boldoggá.

Szűz

A mai napon a te jegyedben van telihold, ezért egészen személyes szinteken éled meg a spirituális energiákat. Érdemes ma minél több pozitív érzést, eseményt felidézned, és pontosan megfogalmazni a pozitív kívánságokat, kéréseket, üzeneteket. Teremtő energiákat jelez neked a horoszkóp.

Bak

Légy ma elnéző és türelmes nem csak másokkal, hanem önmagaddal is. A tízmilliószoros napon el tudod engedni a felesleges elvárásaidat, és azt is megtanulhatod, hogy érdemes magad rábízni a sorsra, és pozitívan, bizakodva gondolkodni. Egészen konkrét formában is megnyilvánul ma számodra a szerencse!