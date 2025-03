Petőfi Sándor neve egybeforrt a magyar költészettel és a forradalom eszméjével. Költő, forradalmár, nemzeti hős, a magyar költészet egyik legismertebb és egyik legkiemelkedőbb alakja. Rövid élete alatt közel ezer verset írt magyarul, ebből körülbelül nyolcszázötven maradt az utókorra, és az ismertebbeket sok más nyelvre is lefordították. Ebben a cikkben azonban most nemcsak művei és szabadságszeretete miatt emlékezünk rá, hanem különleges személyisége miatt is. Petőfi Sándor (Petrovics Sándor) Kiskőrösön született 1823. január 1-jén, csillagjegye Bak. De vajon mi jellemzi a jegy szülöttét, és mindez hol mutatkozott a költő személyiségében, életében és munkásságában?

Petőfi Sándor: a Bak jegyű költő, aki a lelke mélyén egy útkereső volt

A Bak jegyű emberek általában fegyelmezettek, céltudatosak, szorgalmasak és nagyon komolyan veszik az életet. Jellemző rájuk a kitartás, az önállóság, hiszik, hogy csak kemény munkával tudják elérni a céljaikat. Ugyanakkor hajlamosak a makacsságra, és néha nehezen nyílnak meg érzelmileg mások előtt. A jegy szülötte kissé távolságtartó, hiszen a Szaturnusz jól megméri, hogy kivel barátkozik, kit enged magához közel. Komoly, megfontolt, tartózkodó, és tisztességes emberek születnek ebben a jegyben. Petőfi Sándor azonban nem egy szokványos Bak volt.

Heves természet: vérében volt a forradalom

Bár a szabadságvágy és a szenvedély első ránézésre inkább a tűz jegyek sajátossága, mégis sok Bakokra jellemző tulajdonság fedezhető fel Petőfiben is. Céltudatos és eltökélt volt. Már fiatalon elhatározta, hogy költő lesz, és ennek érdekében nem félt áldozatokat hozni. A tanulást tizennyolc esztendős korában abbahagyva színész lett, és ekkor kezdett verseket írni. 1844-től élt Pesten, majd 1846-tól baráti körével irodalmi társaságot szervezett. Fiatal kora ellenére ekkorra már országos ismertségre tett szert.

Makacs személyiség: függetlenségre törekedett

Nem akart senkinek sem alárendelt szerepet játszani, sem a magánéletében, sem a költői pályáján. Szorgalmas volt és kitartó. A szegénység, az utazások és a katonai szolgálat sem törte meg, mindig visszatért az irodalomhoz. Makacsul hitt a saját eszméiben. A szabadság és a forradalom iránti elkötelezettsége rendíthetetlen volt, akár az élete árán is kiált a saját eszméi mellett. Ezek mind olyan tulajdonságok, amelyek egy igazi Bakot jellemeznek, és Petőfi életében is meghatározó szerepet játszottak. Verseiben közérthetően, egyszerűen szólt az emberekhez, hiszen a nép nyelvét beemelte az irodalomba.