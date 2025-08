Anthony Hopkins videóján nevet a fél világ: megtrollkodta Kim Kardashiant - Videó!

A világ egyik élő legendája, a kétszeres Oscar-díjas Sir Anthony Hopkins 87 évesen is kicsattanóan érzi magát, és a humorérzéke is a régi. Az idős színész aktív a közösségi médiában, és a rajongói legnagyobb örömére szívesen figuráz ki más sztárokat is. Legújabb célpontja Kim Kardashian volt, aki nemrég azzal került az újságok címlapjaira, hogy piacra dobott egy arcformáló maszkot, amely távolról nézve úgy néz ki, mint Hannibal Lecter közismert szájmaszjka. Több sem kellett Hopkinsnak, azonnal rendelt egy Skims maszkot, és elkészítette a hét legviccesebb videóját benne.

Anthony Hopkins Kim Kardashiannel viccelődött a legújabb videójában

Forrás: Getty Images

Anthony Hopkins videója felrobbantotta a netet

A legendás színész igencsak aktív a közösségi médiában, 5,4 milliós követőtáborral rendelkezik, és rendszeresen posztolt képeket és vicces videókat. Így tett csütörtök este is, amikor Kim Kardashian Skims varrásnélküli arcformáló maszkját figurázta ki. Anthony Hopkins felpróbálta az érdekesen kinéző terméket, és eljátszotta benne a legismertebb szerepét:

Köszi Kim! Máris 10 évvel fiatalabbnak érzem magam.

- viccelődött a bejegyzésében Anthony Hopkins.

A felvételét Hannibal Lecter ikonikus csámcsogásával zárta, amivel még viccesebbé varázsolta a maszkok hasonlóságát.

A színész videója néhány óra alatt félmillió lájkot gyűjtött össze, és még az üzletasszonynak is tetszett, ugyanis másnap megosztotta az Instagram-sztorijában. Az Oscar-díjas színész videóját itt tudjátok megtekinteni: