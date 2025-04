A gyémánttól a zafírig: melyik drágakő illik hozzád születési hónapod alapján?

Tudtad, hogy születési hónapodhoz egy-egy különleges kő is tartozik? A születési kövek nem csupán csillogó és ragyogó drágakövek, hanem különleges jelentéssel is bírnak. Smaragd, gyöngy, rubin..., minden hónapnak megvan a maga ékköve, amely nemcsak a személyiségedhez illik, hanem erőt és védelmet is adhat. Fedezd fel, melyik drágakő rejti a számodra legnagyobb erőt!

Te tudod, melyik drágakő tartozik hozzád?

Forrás: Getty Images/Irina Marwan

Drágakő minden hónapra: Melyik a te születési köved?

A születésed időpontja nemcsak a csillagjegyedet határozza meg, hanem azt a drágakövet is, amely egész életedben elkísérhet, és akár gyógyító erővel is bírhat. Íme a 12 hónap és a hónapokhoz tartozó drágakő.

Januári születési kő: Gránát

Bátorság, új kezdetek és önbizalom. Ezekkel az értékekkel társítják a gránátot. A mélyvörös drágakő szimbolikusan a védelmet jelképezi. Úgy tartják, hogy megóvja viselőjét utazás közben, és megvéd a balesetektől.

Tipp januárban születetteknek: A gránát a legjobban közvetlen bőrkontaktussal fejti ki hatását!

Februári születési kő: Ametiszt

A februárban születettek számára a lila ametiszt a tökéletes születési kő. Ez a drágakő a szellemi tisztasághoz és az érzelmi megnyugváshoz kapcsolódik, emellett úgy tartják, hogy védelmet nyújt a megtévesztő kapcsolatok ellen és erősíti a belső tartást. Tökéletesen illik a februári születésnaposok jellemző tulajdonságaihoz: a kiegyensúlyozottsághoz és a belső harmóniához.

Márciusi születési kő: Akvamarin

Az akvamarin a március születési köve. Tiszta, kék színe nyugtató hatással bír, akárcsak a tenger morajlása.

Úgy tartják, hogy ereje bátorságot, céltudatosságot és önbizalmat ad a márciusban születetteknek, segítve őket abban, hogy szembenézzenek félelmeikkel és legyőzzék azokat.

Emellett a kő képessé teheti viselőjét arra is, hogy könnyebben felismerje a hazugságokat.

Áprilisi születési kő: Gyémánt

A gyémánt nemcsak a világ egyik legszebb, hanem az egyik legkívánatosabb drágaköve is. Páratlan tisztaságával és keménységével az áprilisi születési kő az elme tisztaságát, a jellemerőt, a legyőzhetetlenséget és a kitartást szimbolizálja. Olyan tulajdonságokat, amelyeket viselőjére is átruházhat.