Ha augusztusban születtél, igazi vezér vagy – Születési hónapod elárulja, milyen intelligenciával rendelkezel

Október – Diplomáciai intelligencia

Kiegyensúlyozottság, konfliktuskezelés, harmóniateremtés jellemez. Erősséged, hogy kiegyensúlyozottság és a konfliktuskezelés. Kiváló béketeremtő vagy, mert érzed, hogy mikor kell visszafogni magadat vagy épp mikor szólalj meg. Ügyesen lavírozol társas helyzetekben, és könnyen teremtesz harmonikus légkört. Jó mediátor lehetne belőled, hacsak már most nem vagy az.

November – Eredeti/kreatív intelligencia

Mély gondolkodás, szokatlan megoldások, új ötletek jellemeznek, amit egyedi látásmóddal, újító szellemmel egészítesz ki. Jellemző rád a komplex gondolkodás, és bár sokszor csendesebbnek tűnsz, tele vagy mély, újszerű gondolatokkal. Nem szereted a felszínességet, és te vagy az az ember, aki csendben kitalálnak valami igazán nagyot. Nehezen bízol meg másokban, ezért gyakran titkolózol, ami hátrány lehet. Ha kicsit nyitottabb lennél, még jobban kihasználhatnád a képességeidet.

December – Gyakorlati intelligencia

A problémamegoldás nemcsak elméletben, de valós helyzetekben is az erősséged, a „józan paraszti ész” segítségével. A józan ész tehát a sajátod, ezért a megoldásaid is életszagúak. Tudod, mit és hogyan kell csinálni. Nem filozofálsz túl sokat, helyette inkább cselekszel. Megbízható ember vagy, aki kézzel fogható eredményeket hoz, és általában jól boldogul az élet gyakorlati oldalával is. Ám a félelem nélküli hozzáállásod az élethez, időnként impulzívvá tehet. Találd meg az egyensúlyt, és tiéd a világ!