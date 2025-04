Tudósok szerint a lélek tényleg létezik – És már bizonyíték is van rá!

Prof. Thomas Nagel, filozófus

A filozófus professzor a gondolkodás tudományán túl a jogban is jártas. Azzal érvel az emberi lélek létezése mellett, hogy az emberi tudat és elme fizikai, neurológiai érvekkel önmagában nem magyarázható, mivel annak létezik nem fizikai megnyilvánulása is. Elmélete szerint a fizika önmagában nem képes megragadni az emberi létezés lényegét, így a darwini evolúció kizárólagosságát is megkérdőjelezi.

Meglátása szerint a világban nem csupán fizikai részecskék, hanem elmeszerű tudatelemek is léteznek.

Dr. Jeffrey Schwartz, pszichiáter

A pszichiáter korábban az agy változási és alkalmazkodási képességét tanulmányozta. Arra megállapításra jutott, hogyha az agy képes megváltoztatni saját formáját döntéseink, szokásaink módosításával, akkor következésképp nem csak fizikai állapotunknak kell léteznie. Elméletét agyi szkenneléssel igyekezett bizonyítani, melyet kényszerbetegek és agyvérzés áldozatainak agyáról készített.

Felfogása szerit az emberi elme, akarat erősebb az agynál, így felül lehet kerekedni a mentális problémákon.

Ellenérv a lélek létezésére?

Természetesen számos ellenérvet is fel lehet hozni, ami cáfolja a lélek létezését: David Kyle Johnson filozófus Phineas Gage esetére hivatkozik, aki súlyos agyi sérülést szenvedett, és ennek következtében megváltozott a személyisége. Ez cáfolja a lélek létezését, mivel a sérülés hatására az emberek személyiségének nem kéne megváltoznia, amennyiben a lélek egyik megnyilvánulásának tartjuk.

Mindenesetre a fizikai való és tudat kapcsolata még hosszú évtizedekre ellátja a tudósokat kutatási témákkal.