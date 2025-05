Heti karrier- és pénzhoroszkóp (május 26-június 1.): Az Ikrek sikeresek lehetnek, a Skorpiót kár érheti

Az Ikrekbe lépő Merkúr alapvetően formálhatja a heti pénzügyeinket és karrierünk alakulását. Lesznek, akik előtt ez az állás eddig zárt kapukat nyit meg, mások jobb, ha óvatosabbak lesznek. Heti karrier- és pénzhoroszkóp következik minden jegynek.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: május 26-június 1.

KOS

Az Ikrekbe lépő Merkúr és az Ikrek újhold miatt szuper, sőt zseniális ötleteid lesznek a munka és pénz területén. Pénteken, szombaton és vasárnap is lesznek szuper fényszögek, amelyek inspirálnak, és a vállalkozó szellemedre nagyszerű hatással lesznek.

BIKA

Hétfőn a Merkúr jegyváltása, kedden az újhold hoz új lehetőségeket a pénzügyek területén. Szánj időt a döntésre! És figyeld az érzéseidet ezzel kapcsolatosan. Meg fog jönni a válasz.

IKREK

Fantasztikusan inspiráló ez a hét a számodra. Hétfőn hajnalban bolygód, a Merkúr belép az Ikrekbe. Kedden napkeltekor újhold lesz az Ikrekben. Igazad van, ha azt gondolod, hogy új szelek fújnak. Itt az ideje újításra szánnod magadat. Ebben óriási segítséget nyújt a Plútó, ami a bátorságot hozza neked...

RÁK

Olyan konstellációk lesznek az égen, amelyek arra hajlamosítanak, hogy elszóld magadat. Nagyon vigyázz, mert ezzel magad alatt vágod a fát a munkahelyen. Muszáj most diszkrétnek maradnod.

OROSZLÁN

A hét első felében annyi új információ érkezik, amelyet nem győzöl befogadni. Az is aggaszt, hogy nem tudod előre eldönteni, hogy melyik lesz fontos. Próbálj meg jegyzetelni, és bízz abban, hogy ami neked szól, az rögzülni fog benned!

SZŰZ

Felemás érzéssel tölt el, hogy bolygód, a Merkúr hétfőn hajnalban belép az Ikrekbe. Egyrészt örülhetsz, mert itt a Merkúr jól érzi magát, a legjobb formáját hozza, és sikereket ígér neked. Másrészt idegesít, hogy megint 2 helyen párhuzamosan kell kihívásokkal megküzdened.

MÉRLEG

Kimondottan jó hatással lesz rád, hogy a Merkúr hétfőn hajnalban belép az Ikrekbe. Majd kedden napkeltekor újhold lesz az Ikrekben. Ezek szuper lehetőségeket hoznak neked az előrelépésre – anyagi értelemben is.

SKORPIÓ

Kisebb anyagi kár érhet: valami elromlik, vagy elveszik. Muszáj lesz pénzt költened, ami nem fog tetszeni neked. A hét vége felé közeledve megszáll a nyugalom, és rájössz, hogy felesleges idegeskedni emiatt. Bőven jön a kárpótlás.

NYILAS

Hihetetlenül sok impulzus ér már a hét elején. Hihetetlenül sok emberrel lesz dolgod. Lesz köztük olyan is, aki nagyon inspirál. Ha állást keresel, most találhatsz egyet.

BAK

Hétfőtől a Merkúr jegyváltása és az Ikrek újhold is a kommunikáció fontosságát erősíti. Különösen a munkahelyeden kell egyeztetnetek a kollégákkal. Akkor csúszik félre a dolog, ha elmulasztjátok ezt.

VÍZÖNTŐ

Szinte minden napra jut olyan bolygóállás, ami lelkesít téged. Bátran igent mondasz azokra a dolgokra, amelyekre korábban nem mertél. Meg is jönnek a munkahelyi sikerek.

HALAK

Az Ikrekbe lépő Merkúr és az Ikrek újhold fejtörést szimbolizál családi, vagy ingatlan üggyel kapcsolatosan. Von be másokat is a döntésbe, hiszen ez a pénzügyeket is érinti.