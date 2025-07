3 csillagjegy, akinek váratlanul kicsúszik a pénz a kezei közül a héten

Van az úgy, hogy a pénz jön, lát, és azonnal távozik is, főleg, ha épp valami fura kozmikus hullám keveri a bolygókat és az ösztönöket. Nos, ezen a héten három csillagjegy különösen hajlamos lesz arra, hogy úgy használja a kártyáját, mintha díjat adnának érte. Mutatjuk, kiknek érdemes elrejteni pénztárcáját!

Ez a 3 csillagjegy jobb, ha odafigyel mit vásárol a héten, na meg mennyit!

Halak: a romantikus költekező

A Halak a héten valamiért úgy érzi, minden második vásárlása egy „önkifejezés”. Egy új gyertya? „Ez engem tükröz.” Egy cuki nyolcadik bögre? „Jót tesz a lelkemnek.” A probléma csak annyi, hogy közben a pénz nem a lelkedhez, hanem tőled messze repül.

A bolygók együttállása miatt, most valahogy minden egy kicsit érzelmesebb az asztrológia szerint. Egy romantikus vacsora, egy hirtelen wellness foglalás, vagy egy új függöny, ami a gyerekkorodat idézi. A bolygók most erősen ösztönöznek a nosztalgikus, ám pénzügyileg kissé vakmerő költésekre.

Tipp: mielőtt bármit a kosárba dobsz - akár online, akár a valóságban - kérdezd meg magadtól: „Erre tényleg szükségem van, vagy csak lelkem szeretné?”

Vízöntő: az impulzusvásárlás nagymestere

A Vízöntő horoszkóp most nem is igazán a pénzt költi, hanem az élményeket hajszolja, csak sajnos minden élményhez tartozik egy fizetési tranzakció is. Egy új hobbi? Egy menő workshop? Egy random kerti Buddha-szobor? Simán belefér.

A baj csak az, hogy ez a hét kicsit olyan lesz, mintha valaki rányomott volna a „vásárolj, amíg bírod” gombra. A szabadságvágyad nagyobb, mint valaha és bár az inspiráció csodás dolog, a hónap végi egyenleg nem lesz ennyire lenyűgöző.

Tipp: ne feledd, csak azért, mert valami „új és izgalmas”, még nem biztos, hogy szükséged van rá.

Skorpió: a kontrollmániás, akit most a pénz ver át

A Skorpió általában tudja, mit csinál - főleg a pénzügyekben. De ezen a héten mintha valaki elrejtette volna előle az önkontrollt. Talán egy barátod meggyőz, hogy menjetek el, „egy kis shopping túrára”, ami persze egy luxusruhával végződik. Vagy épp egy online akció csábít el.