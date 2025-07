5 csillagjegy, akit az Oroszlán újhold különösen kegyetlenné tesz: velük jobb vigyázni

Ha eddig azt hitted, hogy a barátnőd csak egy rossz napot fogott ki, van egy rossz hírünk: az Oroszlán újhold most átvette az irányítást, és magával hozta az érzelmi káosz legújabb évadát. Ráadásul a Merkúr csendben visszasasszézik a Szűz jegyébe, miközben a Mars és az Uránusz sejtelmesen flörtölget a Bika csillagképben. Az univerzum tehát üzen: itt az ideje a drámának. Ez az öt csillagjegy pedig nem tud parancsolni az ösztöneinek.

Ezekkel a csillagjegyekkel jobb, ha vigyázol az újhold idején.

Az Oroszlán újhold kegyetlen diktátorrá teszi ezeket a csillagjegyeket

Most jön az öt csillagjegy, akiket ez az asztrális felfordulás extra kegyetlenné, túlérzékennyé vagy éppenséggel passzív-agresszívan veszélyessé tesz. Spoiler: nem mindenki bírja jól, ha nem körülötte forog a világ.

1. Oroszlán – „Ez az én évadom” életérzés, de toxikus kiadásban

Újhold a saját jegyében? Ez olyan, mintha az Oroszlán kapna egy mikrofont és ráirányítanák a reflektorfényt, de vigyázat, megsértődik, ha nem tapsolunk elég hangosan. Az Oroszlán most nem tűri, ha nem ő a középpont, és minden interakcióból képes egy egyfelvonásos drámát rendezni.

2. Skorpió – Passzív-agresszív viselkedés level 100

Skorpió mostanában nem csak megjegyzést tesz – hanem olyan „véletlen” szurkálódásokat ejt el, amiket napokig elemzel a zuhany alatt. Az újhold színpadias energiája kicsit sem fekszik a Skorpiónak, aki inkább a háttérből irányítana, de most muszáj előre lépnie… úgyhogy dühöng egy kicsit belül. És kívül is.

3. Ikrek – Beszél, beszél, de ne szólj közbe, mert véged

Az Ikrek alapból is beszédes típus, de most mintha minden mondatába egy kis drámai túlzás is kerülne. A Merkúr Szűzbe vonulásának hatására Excel-táblákban kezd gondolkodni, miközben Shakespeare-i érzékenységgel monologizál arról, miért nem érti meg őt senki. Ne próbáld félbeszakítani – abból csak újabb fejezet kerekedik.

4. Bak – Türelmetlen, kontrollmániás és most még... érzékeny is?!

A Bak mostanában úgy viselkedik, mint egy túlterhelt menedzser, akinek kikapcsolták az e-mail értesítéseit és ezt természetesen személyes támadásként éli meg. A Mars feszülten izzik a Bika jegyében, amit a Bak általában bírna… ha nem lenne közben az Oroszlán újhold, ami mindenkit hangosabbá és figyeleméhesebbé tesz. A Bak meg csak annyit kér: miért nem szenvedhet mindenki csendben?