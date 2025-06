Ijesztő változásokat hozhat az életünkbe a nyári napforduló! Jobb, ha időben felkészülsz!

Napfény, fagyi, mezítlábas andalgás – a nyári napforduló elsőre inkább tűnik egy Pinterest-album címének, mint valami apokaliptikus jelenségnek. Pedig június 20-a környékén valami tényleg történik – nem csak odafent az égen, hanem mélyen benned is. És ha nő vagy, ez különösen igaz. És nem, nem csak a frontérzékenyek privilégiuma ez.

Ilyen hatásokkal bombázhat a nyári napforduló.

Forrás: Shutterstock

Nyári napforduló, mikor úgy érzed, veled is megfordul a világ

A nyári napforduló – amikor a Nap a Ráktérítő fölé kúszik, és az év leghosszabb nappala köszönt ránk – nemcsak asztronómiai mérföldkő, hanem az asztrológia szerint energetikai game changer is. Ez az a pillanat, amikor a férfi-nap energia a tetőfokára hág, és a női vízjegyek főleg a Rák, aktiválódnak.

Ami a horoszkópod szerint csak egy „pozitív holdtrigon”, az a valóságban lehet egy hirtelen jött életközépi válság is. Köszi, univerzum.

De mi történik ilyenkor velünk – Mármint valójában?

Testileg:

Dr. Michael Breus, amerikai alvásszakértő szerint a hosszabb nappalok jelentősen befolyásolják a szervezet cirkadián ritmusát.

„A fény gátolja a melatonin, azaz az alváshormon termelését. Emiatt sokan nehezebben alszanak el, nyugtalanabbul alszanak, és ez közvetve érinti a hormonháztartást is – főként a nőknél, akik eleve érzékenyebben reagálnak a hormonális változásokra.”

- mesélte az író egy podcastban.

És ugye a hormonok… Ha nő vagy, ezt nem kell részletezni. Elég egy fél fok hőemelkedés, és máris úgy érzed, mintha egy diszkrét vulkán lakna a hasadban. A PMS ilyenkor nem csak „elő-menstruációs szindróma”, hanem egyfajta lélek-kabaré: sírsz, nevetsz, dühöngsz, majd megnyugszol – mindezt 12 perc alatt.

Lelkileg:

A nyári napforduló a csillagjegyek szerint egy érzelmi újratervezés időszaka. A Rák jegy energiája aktiválja az otthon, család, múlt és érzések témáit. Magyarul: hirtelen törhet rád a vágy, hogy felhívd az exedet, átpakolod a gardróbodat, vagy bejelented anyukádnak, hogy „mostantól máshogy akarok élni”.

Az asztrológusok szerint a napforduló a tudattalan tartalmakat is felszínre hozza – ha volt valami, amit eddig elsöpörtél a szőnyeg alá, az most csúnyán kidudorodhat. Lehet, hogy eddig nem zavart a munkahelyi robotpilóta-üzemmód, de most egyszer csak úgy érzed: el kéne menni Nepálba kecskét terelni. És ez teljesen normális. Vagy legalábbis: napforduló-kompatibilis.