Aggódik a nép: Vilmos és György herceg nem hajlandó betartani ezt a királyi protokollt

A brit királyi család újra a reflektorfényben. A figyelem középpontjában most Vilmos herceg és idősebb fia, György állnak, pontosabban egy királyi protokoll miatt, amit Vilmos egyszerűen nem hajlandó betartani.

Vilmos és György herceg nem hajlandó betartani ezt a régi királyi protokollt.

Forrás: Corbis Sport

Vilmos herceg szembemegy a királyi protokollal – A nép aggódik Györgyért

A királyi protokoll szerint, miután György herceg betöltötte a 12. életévét, nem repülhetne többé együtt az édesapjával. A szabály célja, hogy védje a trónöröklési rendet egy esetleges tragédia esetén. Ha történne valami a repülés során, ne veszítsenek el két trónörököst egyszerre.

A palotai koordinátor így mesélt a szabályról:

„Most, hogy György 12 éves, a protokoll szerint már nem utazhatna együtt az édesapjával. Ettől kezdve külön kellene repülniük.”

Csakhogy Vilmos herceg ezt egyszerűen nem hajlandó elfogadni. Sőt, továbbra is közösen utazik Györggyel, ahogy tették eddig is. A döntés mögött – ahogy a Daily Mail is megírta – apai megfontolás áll: Vilmos nem szeretné elszakítani magától fiát ilyen fiatalon, főleg, hogy egyre nagyobb nyomás nehezedik rá, mint leendő királyra.

A közvélemény viszont megosztott. Sokan meghatónak tartják a gesztust, mások viszont komoly kockázatot látnak benne.

„Mi történik, ha egy repülőgép-balesetben mindketten életüket vesztik?” – teszik fel a kérdést az aggódó britek. A protokoll épp ilyen tragédiák megelőzésére született, és eddig szigorúan tartották is.

Bár a palota hivatalos nyilatkozatot még nem tett, a királyi szakértők szerint Vilmos szándékosan „modernizálja” a monarchiát. De vajon meddig lehet feszíteni a hagyományok határait?