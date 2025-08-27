Ennek a 3 csillagjegynek összetörik a szívét a nyár utolsó napsugarai

Az asztrológusok szerint három csillagjegynek fájdalmas lesz a nyári búcsú. És nem, nem azért mert véget értek a fesztiválok.
A nyár vége valahogy mindig keserédes. A strandok lassan kiürülnek, a naptej illatának helyét átveszi a frissen hegyezett ceruzák illata, és a fesztiválos lángos is csak emlék marad. Vannak azonban csillagjegyek, akik nemcsak a forró nyártól vesznek búcsút, hanem bizony a szerelmüktől is.
Nézzük, kik azok a szerencsétlen romantikusok, akiknek augusztus végi naplementék helyett szívfájdalom jut.
A Rák gondoskodó, érzelmes és olyan, mint egy puha pléd egy hideg estén. Csakhogy a nyár végi búcsúk és lezárások különösen fájnak neki. Ha megtalált egy nyári románc, akkor sajnos most jöhet a sírós lejátszási lista, a „de miért ment el?” kérdések, és a barátoknak küldött hosszú hangüzenetek. A Rák egyszerűen nem bírja, ha valami, amihez kötődött, eltűnik az életéből és hát a nyár végén minden eltűnik, még a kedvenc fagyiárusa is bezár.
Az Oroszlán imád a középpontban lenni, és hát valljuk be, a nyár az ő évszaka. Napsütés, partik, fesztiválok, csillogás, outfit-fotók a naplementében. De amikor véget ér az aranykora, az Oroszlán úgy érzi, mintha a reflektorfényt egyszerűen lekapcsolták volna. Ráadásul a szerelmi élete is hullámvasúton van – egy fesztiválon indult románc könnyen elillanhat, ahogy az utolsó koncert füstje felszáll. Az Oroszlán szívének ez nagy trauma, hiszen ő mindent drámaian él meg.
A Szüzet általában hideg fejűnek ismerjük, de a nyár végi zárások őt is megtépázzák. Ő az, aki egész nyáron igyekezett kordában tartani az érzéseit, „nem bízok meg senkiben túl hamar” – mondogatta magának. Aztán hopp, valaki mégis megtalálta a repedést a páncélon. És most, amikor a naplementék hosszabbak, mint a nyár eleji kalandok, a Szűz szembesül azzal, hogy bizony őt is meg lehet sebezni. Ez aztán az igazi hidegzuhany és nem is olyan felfrissítő, mint egy júliusi Balatonban mártózás.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.