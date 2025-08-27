Ennek a 3 csillagjegynek összetörik a szívét a nyár utolsó napsugarai

Az asztrológusok szerint három csillagjegynek fájdalmas lesz a nyári búcsú. És nem, nem azért mert véget értek a fesztiválok.

Ezeknek a csillagjegyeknek nem lesz egyszerű a hónap vége.

Forrás: Shutterstock

Ennek a 3 csillagjegynek szomorú lesz az augusztus vége

A nyár vége valahogy mindig keserédes. A strandok lassan kiürülnek, a naptej illatának helyét átveszi a frissen hegyezett ceruzák illata, és a fesztiválos lángos is csak emlék marad. Vannak azonban csillagjegyek, akik nemcsak a forró nyártól vesznek búcsút, hanem bizony a szerelmüktől is.

Nézzük, kik azok a szerencsétlen romantikusok, akiknek augusztus végi naplementék helyett szívfájdalom jut.

Rák – Amikor a nyár nem csak búcsút int, hanem el is tép

A Rák gondoskodó, érzelmes és olyan, mint egy puha pléd egy hideg estén. Csakhogy a nyár végi búcsúk és lezárások különösen fájnak neki. Ha megtalált egy nyári románc, akkor sajnos most jöhet a sírós lejátszási lista, a „de miért ment el?” kérdések, és a barátoknak küldött hosszú hangüzenetek. A Rák egyszerűen nem bírja, ha valami, amihez kötődött, eltűnik az életéből és hát a nyár végén minden eltűnik, még a kedvenc fagyiárusa is bezár.

Oroszlán – A drámakirály

Az Oroszlán imád a középpontban lenni, és hát valljuk be, a nyár az ő évszaka. Napsütés, partik, fesztiválok, csillogás, outfit-fotók a naplementében. De amikor véget ér az aranykora, az Oroszlán úgy érzi, mintha a reflektorfényt egyszerűen lekapcsolták volna. Ráadásul a szerelmi élete is hullámvasúton van – egy fesztiválon indult románc könnyen elillanhat, ahogy az utolsó koncert füstje felszáll. Az Oroszlán szívének ez nagy trauma, hiszen ő mindent drámaian él meg.

Szűz – A racionális, aki mégis összetörik

A Szüzet általában hideg fejűnek ismerjük, de a nyár végi zárások őt is megtépázzák. Ő az, aki egész nyáron igyekezett kordában tartani az érzéseit, „nem bízok meg senkiben túl hamar” – mondogatta magának. Aztán hopp, valaki mégis megtalálta a repedést a páncélon. És most, amikor a naplementék hosszabbak, mint a nyár eleji kalandok, a Szűz szembesül azzal, hogy bizony őt is meg lehet sebezni. Ez aztán az igazi hidegzuhany és nem is olyan felfrissítő, mint egy júliusi Balatonban mártózás.