Egy tanárnő kitálalt: ezeket sose engedd meg a gyerekednek

A tanárok nap mint nap testközelből látják, milyen szokások segítik vagy éppen hátráltatják a diákokat, ezért különösen értékes, ha ők osztják meg tapasztalataikat. Ők azok, akik pontosan tudják, milyen következményekkel járhatnak a szülők számára apróságoknak tűnő döntések. A legjobb pedig iskolakezdéskor bevezetni ezeket a szabályokat, hogy az egész évre hatással legyenek.
Az új tanév mindig új kihívásokat hoz: könyvek, tanszerek, különórák, de van valami, ami sokkal fontosabb minden listánál – a szabályok. Egy amerikai tanárnő, Sage, őszintén megosztotta közösségi oldalán, mit tart rossz szülői nevelésnek - írja a YourTango. A középiskolai biológiatanárnak ugyan még nincsenek saját gyerekei, de a diákjaival való beszélgetésekből és viselkedésükből összeállított egy öt pontból álló listát. Ezek azok a dolgok, amiket soha nem engedne a saját gyerekének, mert pontosan látja, hová vezet a túl nagy engedékenység.
Ez most lehet, hogy nevetségesnek hangzik, de a tanárnő szerint az egyik legdurvább hiba, amit szülők elkövetnek, hogy „elengedik” a napi tisztálkodást. A gyerek nem mindig érzi a saját testszagát, de rém kellemetlen, ha szúrós bűzfelhővel ül be az órára - a többiek nem kegyelmeznek. Kamaszkorban a hormonális változások miatt különösen fontos a napi zuhany, hiszen ez az önbizalomra is hatással van.
Sage szerint tiltani kell azokat az applikációkat, amik a sok filterrel és a rövid játékokkal szórakoztatják a gyerekeket. Az ilyen alkalmazás veszélyeibe nagyon könnyű belefutni. Az olyan képek küldése, amik megnyitás után eltűnnek, felbátoríthatja a gyerekeket, és olyan dolgokra késztetheti őket, amiket általában nem tennének. Ne engedd a gyerekednek, hogy az online világban olyan terepre lépjen, ahol még a felnőttek is gyakran elvesznek.
Lehet vitatkozni, hogy a videójáték fejleszt vagy rombol, de a tanárnő világosan látja, hogy a diákjai fáradtan, kialvatlanul, házi nélkül ülnek a padban, mert éjfélig gameltek. És itt nem arról van szó, hogy teljes tiltás kell, hanem arról, hogy hétköznap este nincs „még egy kör”. A szabályok keretet adnak, ez pedig az iskolakezdésnél életmentő.
Ugye ismerős a jelenet: lefekvés előtt még „csak öt perc TikTok”, aztán hajnali kettő lesz belőle. Sage szerint a telefon helye este a konyhapulton van, nem a gyerek párnája alatt. A kialvatlanság az egyik legnagyobb tanulási akadály – a tanár tippjei között ez szinte aranyszabály.
Ha reggel 8-kor a gyerek már egy energiaitalt szorongat, ott valami nagyon félrement. Egy ilyen pörgető nem megoldás a fáradtságra, hanem tünet: túl sok képernyő, túl kevés alvás, nulla szabályok. A gyerek azt tanulja meg, hogy mindig van gyors kiskapu. Pedig nincs.
Az iskolakezdés nemcsak a füzetekről és a leckéről szól, hanem arról is, hogy milyen szabályokat alakítasz ki otthon. A tanár szerint a tiltás nem „gonoszkodás”, hanem nevelés. Ha nem akarod, hogy a gyereked fáradt legyen, és a romoljon a teljesítménye, akkor bizony lesznek dolgok, amiket egyszerűen nem engedsz meg neki. És hidd el, a tanárok pontosan tudják, milyen különbséget jelent egy fegyelmezett otthoni háttér.
