Heti szerelmi horoszkóp augusztus 18-24.: A Kos türelmét próbára teszik, a Nyilas mindenkit lenyűgöz

asztrológia csillagjegy érzelmek
2025.08.17.
A héten a figyelem, humor és a gondoskodás a legnagyobb vonzerőd – ezek hozzák közelebb a szívedhez azokat, akik igazán számítanak. Mutatjuk a 34. heti szerelmi horoszkópot.

A heti szerelmi horoszkóp a tűz jegyeket izgalmas kihívások elé állítja, a föld jegyek számára azonban a hét a biztonságról és az apró gesztusok erejéről fog szólni. A víz jegyek közelebb kerülhetnek másokhoz, ha megtanulják megmutatni a valódi érzéseiket, a levegő jegyek pedig a humorérzékükkel igazi mágnesként fognak működni. Mutatjuk a heti szerelmi horoszkópot.

Heti szerelmi horoszkóp augusztus 18-24.

  • Kos

A hét elején nehéz lesz fókuszban maradnod, hiszen a szerdai munkaszüneti nap már hétfőn is a gondolataidban jár. Ha kapcsolatban élsz, figyelj, hogy a figyelmed ne terelődjön el a párodról – ő sokkal jobban örül a jelenlétednek, mint gondolnád. Ha szingli vagy, most nem a legkönnyebb az ismerkedés, egy mosoly csodákat tehet.

  • Bika

A bolygók szerint a jövő héten sem lesz sok erőd nemet mondani. De ez nem baj – gondolj úgy rá, mint egy ajándékra, amit te adsz. Kapcsolatban ez erősíti a köteléket, szingliként pedig vonzóvá tesz, mert mások érzik a gondoskodásod, figyelmességed melegét.

  • Ikrek

Az optimizmusod most a legnagyobb erőforrásod. Vidd magaddal a hét minden napjára! Lesznek kihívások, főleg, ha dolgoznod kell a munkaszünet körül, de a könnyed hozzáállásod megment a stressztől – és vonzóvá tesz minden helyzetben, úgyhogy ismerkedni is tudsz.

  • Rák

Most érdemes fegyelmezettebben bánni a pénzzel. Ha kapcsolatban vagy, hallgass a párod megfontoltabb ötleteire. Ha szingli vagy, ne költs feleslegesen – a jó randi nem az árán múlik, hanem a hangulaton.

  • Oroszlán

Lehet, hogy valaki próbálkozik nálad, és kedves gesztusai vannak feléd. Kapcsolatban ügyelj, hogy ne kelts féltékenységet azzal, hogy eldicsekszel velük a másiknak. Szingliként hálával és viszonzással tudod a legtöbbet kihozni ezekből a gesztusokból.

  • Szűz

Nem minden alakul a terveid szerint, de ne bosszankodj – inkább fordítsd a javadra. Kapcsolatban a párod optimizmusa segíthet, szingliként pedig az alkalmazkodásod lehet a legvonzóbb tulajdonságod a héten.

  • Mérleg

Hullámzó hangulat vár rád, hol aggódós, hol vidám leszel. Kapcsolatban érdemes megosztani a pároddal, mi jár a fejedben. Szingliként pedig gondold át, kinek vagy hajlandó megmutatni a sebezhetőségedet.

  • Skorpió

A hét folyamán többen is próbálnak majd kioktatni, köztük a párod is. Igyekezz higgadtan kezelni, és ne engedd, hogy a türelmetlenség elrontsa a fontos kapcsolatokat. Szingliként kerüld, hogy a „jelentkezőn” vezesd le a feszültséget.

  • Nyilas

A szeretet és tolerancia most erős kötelékké fonja a kapcsolatodat – jó passzban senki nem tud kihozni a sodrodból. Szingliként is hasonlóan kiegyensúlyozott leszel, és ez mágnesként vonz másokat.

  • Bak

Ne akarj mindenkinek megfelelni, elég, ha önmagaddal és a pároddal vagy összhangban. Szingliként se hagyd, hogy külső elvárások határozzák meg, kivel és hogyan ismerkedsz.

  • Vízöntő

A humorod most is erős fegyvered. Használd, hogy oldd a feszültséget, de ügyelj, hogy a poénjaid ne váljanak kínossá. Kapcsolatban ez közelebb hoz, szingliként pedig könnyed, vonzó kisugárzást ad.

  • Halak

Figyelj a tested jelzéseire! Az egészségedre való odafigyelés a hét során is fontos. Kapcsolatban óvd a párodat is, szingliként pedig mutasd meg, hogy gondoskodó természeted nem csak szavakban létezik – ez nagyon vonzó lehet.

