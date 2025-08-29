Most kiderül, melyik Harry Potter szereplő lennél a csillagjegyed alapján

Vigyázat, ezt a cikket csak az igazi fekete öves Harry Potter-rajongóknak ajánljuk, most ugyanis kiderül, a varázsbilág melyik szereplője lennél a csillagjegyed alapján.
Ha te is részese voltál a Harry Potter-univerzumnak, akkor 100%, hogy legalább egyszer te is folytattál már vérre menő vitát azzal kapcsolatban, hogy melyik házba kerülnél, de az eszedbe jutott már, hogy vajon melyik szereplő lenne az alteregód?
Bár mindannyiunknak vannak kedvencei (és kevésbé kedvencei), csak az asztrológia tudja pontosan megmondani, hogy kinek a bőrébe bújnál bele valójában.
Felkészültél, hogy megtudd, melyik szereplő lennél a horoszkópod alapján? Akkor hajrá!
Bár a legkisebb Weasley külsőre visszafogottnak tűnhet, valójában erős, független és határozott. A Mars uralta Kos pedig pontosan ilyen: bátor és megbízható, aki sosem fél kiállni a szeretteiért.
A Bika jegyűeket a luxus és az anyagiasság irányítja, és ki másra is illenének jobban ezek a jelzők, mint Draco Malfoyra?! Hozzá kell tenni azonban, hogy Draco a Bika árnyoldalát testesíti meg: bizonytalan és következetlen.
Az Ikrekre jellemző a fáradhatatlan kíváncsiság és az alkalmazkodóképesség, de olykor időbe telik, míg megmutatják igazi kvalitásaikat, mint a briliáns problémamegoldó képesség vagy a bátorság.
Bár a filmekben Ron sokszor kissé szerencsétlen figurának tűnt, az igazi rajongók pontosan tudják, hogy valójában egy bátor, végletekig hűséges hős, aki a családját és a barátait mindenek fölé helyezi, védelmezőképessége pedig nem ismer határokat.
A legtöbb Oroszlán egy igazi hős, mint Harry: bátorságáról, magabiztosságáról és vezetői képességeiről ismert. Védelmező, hűséges karakter, aki bármikor feláldozza magát a barátaiért.
A filmek gyönyörű okoskája a Szűz csillagjegy mintaképe: pragmatikus, analitikus és rendkívül intelligens. Erős kötelezettségtudattal rendelkezik, de pont ezért hajlamos szorongani is.
A Mérleg csillagjegyűek a szigorú professzor asszonyhoz hasonlóan igazságosak és két lábbal állnak a földön. Pártatlanságuk és jószívűségük a Vénusz uralta Mérleghez kapcsolódik és mindig azon dolgoznak, hogy a gyengébbeket a szárnyuk alá vegyék.
Piton professzor volt a könyvek egyik legösszetettebb személyisége, ami leginkább a Skorpió jegyhez illik. Rá aztán hatványozottan igaz, hogy nem minden az, aminek látszik: bár külsőre titokzatosnak, talán még mogorvának is tűnik, valójában bátor és elképesztően szerethető figura.
A Roxfort szeretnivaló óriása szókimondó, kalandvágyó és nagylelkű, akár egy Nyilas. Tárt karokkal öleli át az életet és megbecsülést mutat minden teremtmény iránt.
A Sötét Nagyúr fő ismérvei az ambíció, a kontroll- és a hatalomvágy, amik mélyen a Bak energiájában gyökereznek. A Bakok a hierarchiát és a hatalmat szimbolizálják, mint Tom Denem, amikor Sötét Nagyúrrá válik.
A közösség iránti szenvedély, a bölcsesség és bátorság mind-mind a Vízöntő sajátossága, mint az önálló gondolkodás, vagy az elkötelezett hűség, egészen a legvégsőkig.
Luna hihetetlenül egyedi, éleslátó és nem ítélkezik másokkal szemben, szeszélyes természete és intuitív személyisége leginkább a Halak jegyűekre hasonlít. Megtestesíti a Halak együttérzését, különösen abban a képességében, hogy mások véleményétől függetlenül hű maradjon önmagához.
