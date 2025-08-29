Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Most kiderül, melyik Harry Potter szereplő lennél a csillagjegyed alapján

Northfoto - g90
horoszkóp teszt Harry Potter
Nagy Kata
2025.08.29.
A Teszlek Süveg végre nyugdíjba mehet, mert míg ő csak azt képes megmondani, melyik roxfordi házba kerülnél, addig az asztrológia azt is elárulja, ki lenne a mágikus alteregód. Ez lennél a Harry Potterből a csillagjegyed alapján.

Vigyázat, ezt a cikket csak az igazi fekete öves Harry Potter-rajongóknak ajánljuk, most ugyanis kiderül, a varázsbilág melyik szereplője lennél a csillagjegyed alapján.

Jelenet a Harry Potter filmből
A Harry Potter-filmek egyik ikonikus jelenete. 
Forrás: Northfoto

Varázslatos asztrológia: ez a Harry Potter szereplő lennél a csillagjegyed alapján

Ha te is részese voltál a Harry Potter-univerzumnak, akkor 100%, hogy legalább egyszer te is folytattál már vérre menő vitát azzal kapcsolatban, hogy melyik házba kerülnél, de az eszedbe jutott már, hogy vajon melyik szereplő lenne az alteregód? 

Bár mindannyiunknak vannak kedvencei (és kevésbé kedvencei), csak az asztrológia tudja pontosan megmondani, hogy kinek a bőrébe bújnál bele valójában.

Felkészültél, hogy megtudd, melyik szereplő lennél a horoszkópod alapján? Akkor hajrá!

Kos: Ginny Weasley 

Bár a legkisebb Weasley külsőre visszafogottnak tűnhet, valójában erős, független és határozott. A Mars uralta Kos pedig pontosan ilyen: bátor és megbízható, aki sosem fél kiállni a szeretteiért. 

KPA57178.jpg HARRY POTTER UND DIE KAMMER DES SCHRECKENS / Harry Potter and the Chamber of Secrets GB 2002 / Chris Columbus Ginny Weasley (BONNIE WRIGHT) # ||rights=ED
Ginny Weasley. 
Forrás: Northfoto

Bika: Draco Malfoy

A Bika jegyűeket a luxus és az anyagiasság irányítja, és ki másra is illenének jobban ezek a jelzők, mint Draco Malfoyra?! Hozzá kell tenni azonban, hogy Draco a Bika árnyoldalát testesíti meg: bizonytalan és következetlen. 

'Harry Potter and the Chamber of Secrets' by Chris Columbus; starring Alan Rickman, Tom Felton. Made in USA, 2002.
Draco Malfoy
Forrás: Northfoto

Ikrek: Neville Longbottom

Az Ikrekre jellemző a fáradhatatlan kíváncsiság és az alkalmazkodóképesség, de olykor időbe telik, míg megmutatják igazi kvalitásaikat, mint a briliáns problémamegoldó képesség vagy a bátorság. 

16125, LONDON, UNITED KINGDOM, Tuesday, June 26, 2007, Matthew Lewis as Neville Longbottom in "Harry Potter and the Order of the Phoenix." In the film, with their warning about Lord Voldemort's return scoffed at, Harry and Dumbledore are targeted by the Wizard authorities as an authoritarian bureaucrat slowly seizes power at Hogwarts.,Image: 21690240, License: Rights-managed, Restrictions: Supplied by PacificCoastNews. Los Angeles Office (PCN): +1 310.822.0419 UK Office (Avalon): +44 (0) 20 7421 6000 sales@pacificcoastnews.com FEE MUST BE AGREED PRIOR TO USAGE, Model Release: no
Neville Longbottom. 
Forrás: Profimedia

Rák: Ron Weasley

Bár a filmekben Ron sokszor kissé szerencsétlen figurának tűnt, az igazi rajongók pontosan tudják, hogy valójában egy bátor, végletekig hűséges hős, aki a családját és a barátait mindenek fölé helyezi, védelmezőképessége pedig nem ismer határokat. 

RELEASE DATE: July 15, 2009. MOVIE TITLE: Harry Potter and the Half-Blood Prince. STUDIO: Heyday Films. PLOT: As Harry Potter begins his 6th year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, he discovers an old book marked mysteriously ''This book is the property of the Half-Blood Prince'' and begins to learn more about Lord Voldemort's dark past. PICTURED: RUPERT GRINT as Ron Weasley
Ron Weasley. 
Forrás: Northfoto

Oroszlán: Harry Potter

A legtöbb Oroszlán egy igazi hős, mint Harry: bátorságáról, magabiztosságáról és vezetői képességeiről ismert. Védelmező, hűséges karakter, aki bármikor feláldozza magát a barátaiért. 

'Harry Potter and the Chamber of Secrets' by Chris Columbus; starring Daniel Radcliffe. Made in USA, 2002.
Harry Potter tipikus Oroszlán
Forrás: Northfoto

Szűz: Hermione Granger 

A filmek gyönyörű okoskája a Szűz csillagjegy mintaképe: pragmatikus, analitikus és rendkívül intelligens. Erős kötelezettségtudattal rendelkezik, de pont ezért hajlamos szorongani is. 

Prod DB © Warner Bros / DR HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D'AZKABAN (HARRY POTTER AND THE PRISONER OF AZKABAN) de Alfonso Cuaron 2004 USA avec Rupert Grint, Emma Watson et Daniel Radcliffe sequelle, saga, d'apres le roman de J.K. Rowling
Hermione Granger. 
Forrás: Northfoto

Mérleg: McGalagony professzor 

A Mérleg csillagjegyűek a szigorú professzor asszonyhoz hasonlóan igazságosak és két lábbal állnak a földön. Pártatlanságuk és jószívűségük a Vénusz uralta Mérleghez kapcsolódik és mindig azon dolgoznak, hogy a gyengébbeket a szárnyuk alá vegyék.

Ferrari Press Agency 14/11/05 PotterNudes1 Ref 889 See Ferrari text The new , eagerly awaited Harry Potter blockbuster , The Goblet of Fire, hits cinemas soon but three of the female cast . although well covered up in the movie, prove they are more than happy to show off their magic bodies on th big screen. Clemence Poesy, who plays Fleur Delacour, Miranda Richardson as journalist Rita Skeeter and veteran Dame Maggie Smith as Professor McGonagall, have all shot scenes which would surely make Harry blush OPS: Dame Maggie Smith as Hogwarts teacher Professor McGonagall in The Giblet of Fire
McGalagony Professzor. 
Forrás: Northfoto

Skorpió: Severus Piton

Piton professzor volt a könyvek egyik legösszetettebb személyisége, ami leginkább a Skorpió jegyhez illik. Rá aztán hatványozottan igaz, hogy nem minden az, aminek látszik: bár külsőre titokzatosnak, talán még mogorvának is tűnik, valójában bátor és elképesztően szerethető figura. 

Jan. 14, 2016 - File - Actor ALAN RICKMAN, known for films including Harry Potter, Die Hard and Robin Hood: Prince of Thieves, has died at the age of 69, his family has said. The star had been suffering from cancer, a statement said. He became one of Britain's best-loved acting stars thanks to roles including Professor Snape in the Harry Potter films and Hans Gruber in Die Hard. Pictured: RELEASE DATE: June 28, 2007. MOVIE TITLE: Harry Potter and the Order of the Phoenix. STUDIO: Heyday Films. PLOT: Harry is about to start his fifth year at Hogwarts. He's desperate to get back to school and find out why his friends Ron and Hermoine have been so secretive all summer. However, what Harry is about to discover in his new year at Hogwarts will turn his world upside down. PICTURED: ALAN RICKMAN as Severus Snape.
Severus Piton. 
Forrás: Northfoto

Nyilas: Hagrid 

A Roxfort szeretnivaló óriása szókimondó, kalandvágyó és nagylelkű, akár egy Nyilas. Tárt karokkal öleli át az életet és megbecsülést mutat minden teremtmény iránt. 

RELEASE DATE: Nov 04, 2001. MOVIE TITLE: Harry Potter And The Sorcerer's Stone. STUDIO: Fox. PLOT: On his 11th birthday, young Harry Potter discovers the life he never knew he had, the life of a wizard. In his first year at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry, he meets his two best friends Ron Weasley, an expert at Wizard Chess, and Hermione Granger, a girl with non-magic parents. Harry learns the game of Quiditch and Wizard Chess on his way to facing a Dark Arts teacher who is bent on destroying him. PICTURED: ROBBIE COLTRANE as Rubeus Hagrid.
Hagrid. 
Forrás: Northfoto

Bak: Voldemort

A Sötét Nagyúr fő ismérvei az ambíció, a kontroll- és a hatalomvágy, amik mélyen a Bak energiájában gyökereznek. A Bakok a hierarchiát és a hatalmat szimbolizálják, mint Tom Denem, amikor Sötét Nagyúrrá válik. 

Ferrari Press Agency Ref 1646 Phoenix1 See Ferrari text Grab from the new trailer for the fifth Harry Potter film, Harry Potter and the Order of the Phoenix, due out on July 13. OPS: Ralph Fiennes as Lord Voldemort in a scene from the film's climax
Voldemort. Forrás: Northfoto

Vízöntő: Albus Dumbledore

A közösség iránti szenvedély, a bölcsesség és bátorság mind-mind a Vízöntő sajátossága, mint az önálló gondolkodás, vagy az elkötelezett hűség, egészen a legvégsőkig. 

Prod DB © Warner Bros. - J.K. Rowling / DR HARRY POTTER ET L'ORDRE DU PHENIX (HARRY POTTER AND THE ORDER OF THE PHOENIX) de David Yates 2007 USA avec Michael Gambon sequelle, suite, saga, magie, fantastique, Albus Dumbledore d'apres le roman de J.K. Rowling
Albus Dumbledore. 
Forrás: Northfoto

Halak: Luna Lovegood

Luna hihetetlenül egyedi, éleslátó és nem ítélkezik másokkal szemben, szeszélyes természete és intuitív személyisége leginkább a Halak jegyűekre hasonlít. Megtestesíti a Halak együttérzését, különösen abban a képességében, hogy mások véleményétől függetlenül hű maradjon önmagához. 

Oct 25, 2006; London, England, UK; RELEASE DATE: 2007. DIRECTOR: David Yates. STUDIO: Warner Bros. PLOT: With their warning about Lord Voldemort's return scoffed at, Harry and Dumbledore are targeted by the Wizard authorities as an authoritarian bureaucrat slowly seizes power at Hogwarts. Mandatory Credit: Photo by Warner Bros. /ZUMA Press. (©) Copyright 2006 by Warner Bros.
Luna Lovegood. 
Forrás: Northfoto

