Most kiderül, melyik Harry Potter szereplő lennél a csillagjegyed alapján

Vigyázat, ezt a cikket csak az igazi fekete öves Harry Potter-rajongóknak ajánljuk, most ugyanis kiderül, a varázsbilág melyik szereplője lennél a csillagjegyed alapján.

A Harry Potter-filmek egyik ikonikus jelenete.

Forrás: Northfoto

Varázslatos asztrológia: ez a Harry Potter szereplő lennél a csillagjegyed alapján

Ha te is részese voltál a Harry Potter-univerzumnak, akkor 100%, hogy legalább egyszer te is folytattál már vérre menő vitát azzal kapcsolatban, hogy melyik házba kerülnél, de az eszedbe jutott már, hogy vajon melyik szereplő lenne az alteregód?

Bár mindannyiunknak vannak kedvencei (és kevésbé kedvencei), csak az asztrológia tudja pontosan megmondani, hogy kinek a bőrébe bújnál bele valójában.

Felkészültél, hogy megtudd, melyik szereplő lennél a horoszkópod alapján? Akkor hajrá!

Kos: Ginny Weasley

Bár a legkisebb Weasley külsőre visszafogottnak tűnhet, valójában erős, független és határozott. A Mars uralta Kos pedig pontosan ilyen: bátor és megbízható, aki sosem fél kiállni a szeretteiért.

Ginny Weasley.

Forrás: Northfoto

Bika: Draco Malfoy

A Bika jegyűeket a luxus és az anyagiasság irányítja, és ki másra is illenének jobban ezek a jelzők, mint Draco Malfoyra?! Hozzá kell tenni azonban, hogy Draco a Bika árnyoldalát testesíti meg: bizonytalan és következetlen.

Draco Malfoy

Forrás: Northfoto

Ikrek: Neville Longbottom

Az Ikrekre jellemző a fáradhatatlan kíváncsiság és az alkalmazkodóképesség, de olykor időbe telik, míg megmutatják igazi kvalitásaikat, mint a briliáns problémamegoldó képesség vagy a bátorság.

Neville Longbottom.

Forrás: Profimedia

Rák: Ron Weasley

Bár a filmekben Ron sokszor kissé szerencsétlen figurának tűnt, az igazi rajongók pontosan tudják, hogy valójában egy bátor, végletekig hűséges hős, aki a családját és a barátait mindenek fölé helyezi, védelmezőképessége pedig nem ismer határokat.

Ron Weasley.

Forrás: Northfoto

Oroszlán: Harry Potter

A legtöbb Oroszlán egy igazi hős, mint Harry: bátorságáról, magabiztosságáról és vezetői képességeiről ismert. Védelmező, hűséges karakter, aki bármikor feláldozza magát a barátaiért.

Harry Potter tipikus Oroszlán

Forrás: Northfoto

Szűz: Hermione Granger

A filmek gyönyörű okoskája a Szűz csillagjegy mintaképe: pragmatikus, analitikus és rendkívül intelligens. Erős kötelezettségtudattal rendelkezik, de pont ezért hajlamos szorongani is.