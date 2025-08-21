Traumák, stroke és a nagy visszatérés – Sharon Stone főnixként támadt fel és lépett újra a vörös szőnyegre

2001-ben Sharon Stone karrierje szárnyalt, amikor egyik pillanatról a másikra elvesztette az eszméletét. Az orvosok később kiderítették: ritka agyiérrepedése volt, amely 72 órán át kezeletlen maradt. A sztrók nemcsak a testét tette tönkre, de a karrierjét is. Sok időbe telt, mire testi és lelki egészsége helyreállt, de 17 év után vissza tudott állni a vörös szőnyegre.
43 évesen, Oscar-jelöléssel, A-listás hollywoodi sztárstátusszal a zsebében Sharon Stone úgy gondolta, hogy még sok, boldog, elismerésekkel teli évre számíthat. Aztán egy villámcsapás-szerű fejfájás mindent megváltozatott. Az oka egy ritka, nyaki verőérben keletkezett repedés volt, ami agyvérzést okozott a színésznőnél. Nem volt előzménye, de kialakulásában közrejátszhatott a színésznő magánéleti válsága.
Nem hívott mentőt. Autóba ült, majd pár utcával később, miután egyre jobban zsibbadt a lába, sírva feladta. A szomszédok hazakísérték, az egyiktől kapott egy aszpirint. Mire kórházba került, három nap telt el – a képalkotó vizsgálat alig tudta kimutatni, mi lehet a kiváltó ok. Végül egy második angiográfia segítségével határozták meg a diagnózist, majd egy katéteres beavatkozással megmentették az életét.
Az Elemi Ösztön sztárja az agyvérzés következtében kilenc nap alatt elveszítette a testsúlya mintegy egynegyedét. 2001-ben még nem volt rutinszerű sztrókrehabilitáció, így egyedül kellett megküzdenie a látás-, hallás- és memóriazavarokkal, epilepsziás rohamokkal és a folyamatos kimerültséggel. Az agyvérzés miatt újra kellett tanulnia járni, beszélni és a szövegtanulás is sokkal nehezebben ment neki. Ráadásul a házassága összeomlott, így a családi védőháló sem maradt mögötte. Az agyvérzés nem múlt el nyomtalanul: a mai napig küzd látás- és hallásproblémákkal.
Az újrakezdés nem volt könnyű, de sikerült. Stone teljesen megváltoztatta az addigi életmódját. Egyáltalán nem fogyszt alkoholt, egészséges étrendet követ, naponta eljár edzeni és rendszeresen meditál. Spirituális vezetőkkel – köztük a Dalai Lámával és Desmond Tutuval – épített ki kapcsolatot, akik segítettek neki elengedni a keserűséget.
Két gyereket fogadott örökbe és folytatta a színészetet, de már a saját tempójában. A Mosaic HBO-minisorozatban újra főszerepben láthattuk, Scorsese is dolgozott vele, és visszatért a díjátadókra – immár fiával, Roannal az oldalán. Legutóbb az Edző és a Mi a helyzet a szerelemmel? című filmekben szerepelt, a következő film, amiben láthatjuk a Magyarországon augusztus 21-én mozikba kerülő Senki 2-lesz.
Sharon Stone ma a nők mentális egészségéért kampányol, és nyíltan beszél a saját harcáról. Üzenete egyszerű: a sztrók nem csak a testet, a lelket is megtámadja – és a gyógyulás azon múlik, mennyire hiszel magadban. „Nagyon, nagyon hosszú időbe telt, míg idáig eljutottam” – vallja a keményen megszerzett egyensúlyáról. „Rengeteg embert ismertem meg, akik nálam is nehezebb helyzetben voltak, és rengeteget tanultam tőlük. Ez az egész élmény átformálta, megedzette a jellememet” – mondta.
