Traumák, stroke és a nagy visszatérés – Sharon Stone főnixként támadt fel és lépett újra a vörös szőnyegre

2001-ben Sharon Stone karrierje szárnyalt, amikor egyik pillanatról a másikra elvesztette az eszméletét. Az orvosok később kiderítették: ritka agyiérrepedése volt, amely 72 órán át kezeletlen maradt. A sztrók nemcsak a testét tette tönkre, de a karrierjét is. Sok időbe telt, mire testi és lelki egészsége helyreállt, de 17 év után vissza tudott állni a vörös szőnyegre.

Sharon Stone a 42. Tonio Filmfesztiválon

Forrás: Shutterstock

Sharon Stone (majdnem) megállíthatatlan

43 évesen, Oscar-jelöléssel, A-listás hollywoodi sztárstátusszal a zsebében Sharon Stone úgy gondolta, hogy még sok, boldog, elismerésekkel teli évre számíthat. Aztán egy villámcsapás-szerű fejfájás mindent megváltozatott. Az oka egy ritka, nyaki verőérben keletkezett repedés volt, ami agyvérzést okozott a színésznőnél. Nem volt előzménye, de kialakulásában közrejátszhatott a színésznő magánéleti válsága.

72 órás késlekedés – a színésznő élete egy hajszálon múlott

Nem hívott mentőt. Autóba ült, majd pár utcával később, miután egyre jobban zsibbadt a lába, sírva feladta. A szomszédok hazakísérték, az egyiktől kapott egy aszpirint. Mire kórházba került, három nap telt el – a képalkotó vizsgálat alig tudta kimutatni, mi lehet a kiváltó ok. Végül egy második angiográfia segítségével határozták meg a diagnózist, majd egy katéteres beavatkozással megmentették az életét.

A pokol kilenc napja – Sharon Stone hosszú útja felfelé

Az Elemi Ösztön sztárja az agyvérzés következtében kilenc nap alatt elveszítette a testsúlya mintegy egynegyedét. 2001-ben még nem volt rutinszerű sztrókrehabilitáció, így egyedül kellett megküzdenie a látás-, hallás- és memóriazavarokkal, epilepsziás rohamokkal és a folyamatos kimerültséggel. Az agyvérzés miatt újra kellett tanulnia járni, beszélni és a szövegtanulás is sokkal nehezebben ment neki. Ráadásul a házassága összeomlott, így a családi védőháló sem maradt mögötte. Az agyvérzés nem múlt el nyomtalanul: a mai napig küzd látás- és hallásproblémákkal.

Sharon a spiritualitás felé fordult

Az újrakezdés nem volt könnyű, de sikerült. Stone teljesen megváltoztatta az addigi életmódját. Egyáltalán nem fogyszt alkoholt, egészséges étrendet követ, naponta eljár edzeni és rendszeresen meditál. Spirituális vezetőkkel – köztük a Dalai Lámával és Desmond Tutuval – épített ki kapcsolatot, akik segítettek neki elengedni a keserűséget.