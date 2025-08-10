Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 11-17.: az Ikrek pénzhez juthat, az Oroszlán legyen nagyon óvatos

A Vénusz és a Jupiter a Rák csillagjegyében találkozik egymással a héten, a Merkúr bolygó pedig végre útra kel: ennek köszönhetően a Bika, az Ikrek, és a Rák ezen a héten végre szintet léphet a karrierjében. Az Oroszlánnak és a Mérlegnek viszont most kell igazán óvatosnak lennie, ha nem akarja pénzügyi válságba juttatni önmagát. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp részleteit.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 11-17.

Forrás: Shutterstock

A heti karrier- és pénzhoroszkóp augusztus 11-17.

KOS

A hétfő jó alkalmat kínál arra, hogy elgondolkodj: mit is szeretnél igazán a munkádban és a pénzügyeidben. Kedden-szerdán a diplomáciai készséged lesz a kulcs. Ha ügyesen kezeled a helyzeteket, a hét végére akár anyagi előny is jöhet.

BIKA

A Vénusz–Jupiter együttállás most aranyesőt hozhat a számodra – akár konkrét bevétel, akár egy remek üzleti lehetőség formájában. Viszont ne ragadj bele egyetlen elképzelésbe, mert a merevség könnyen elviheti a hasznot.

IKREK

Merkúr, a bolygód végre előreindul – mintha a karriered is bekapcsolna turbó üzemmódba. Kedden a Vénusz és a Jupiter a pénzügyeidnek kedvez, így érdemes lehet új bevételi forrást keresni, vagy okosan befektetni.

RÁK

Kedden hajnalban a Vénusz és a Jupiter a jegyedben áll össze – ez ritka és rendkívül szerencsés állás, ami szakmai áttörést vagy váratlan anyagi segítséget is hozhat. Ha régóta szeretnél valamit elérni, most érdemes lépni.

OROSZLÁN

A hét első felében jobb óvatosnak lenni a munkahelyi helyzetekben: könnyen kialakulhat vita, főleg ha valaki provokál. Ha most belemész, könnyen te húzhatod a rövidebbet. Pénzügyileg figyelj a szabályokra – nem most van itt az ideje a kiskapuk keresésének.

SZŰZ

Anyagi téren maradj megfontolton, de ez neked nem esik nehezedre. Hétvégén lehet, hogy hirtelen átszervezés vagy változás borítja a terveket, de ha rugalmas maradsz, még jól is kijöhetsz belőle.

MÉRLEG

Kedden-szerdán érdemes kerülni minden felesleges munkahelyi konfliktust – nem most kell bizonyítani, hogy te tudod a legjobban... A hét közepén egy merev szabályrendszer bosszanthat, de ha nem ragadsz bele, a hétvégére egy váratlan lehetőség vagy ajánlat kárpótolhat.

SKORPIÓ

Most minden jel arra utal, hogy vigyázz az energiáidra és az egészségedre – ha túlzásba viszed a hajtást, az a teljesítményeden is látszani fog. A hét közepén egy új lehetőség bukkanhat fel, ami hosszabb távon komoly előrelépést jelenthet.

NYILAS

A Vénusz és a Jupiter most mentőangyalként segít, ha váratlan kiadás érne. Lehet, hogy egy kedvezmény vagy egy váratlan bevétel érkezik, ami kisimítja a költségvetést. A hét második felében hallgass mások tapasztalataira. Egy jó tanács aranyat érhet a munkádban.

BAK

Kedden-szerdán érdemes kerülni a felesleges vitákat a munkahelyen, most igazán nem éri meg a konkurenciaharc. A hét második felében a józan ítélőképességed kifizetődik, de ne éld bele magad a „megmondó” szerepébe.

VÍZÖNTŐ

A siker most a rugalmasságodon múlik. Ha túlságosan ragaszkodsz a saját módszereidhez, lemaradhatsz egy értékes lehetőségről. A hét második felében egy beszélgetés új üzleti vagy szakmai ötletet adhat.

HALAK

A Hold–Mars szembenállás pénzügyi kihívást jelez, ezért most ne költekezz meggondolatlanul. A Vénusz–Jupiter együttállás viszont szerencsét hozhat, akár egy kisebb nyeremény, akár váratlan bevétel formájában.