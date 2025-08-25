Egyiptomi csillagjegyek: melyik ókori isten őrzi a sorsodat?

Az ősi egyiptomi papok már rendelkeztek asztrológiai ismeretekkel. Az egyiptomi csillagjegyek azonban nem bolygókhoz vagy a csillagállásokhoz, hanem istenekhez kapcsolják az egyes személyiségtípusokat. Olvass tovább és derítsd ki születési dátumod alapján, hogy melyik isteni energia hat rád a legerősebben.
(Január 1–7., Június 19–28., Szeptember 1–7., November 18–26.)
Nílus az örök megújulás istene az egyiptomi istenek közül. A Nílus isten jegyében született emberek békeszeretők, örök optimisták, akik igyekeznek elkerülni a konfliktusokat. Ők igazán értékelik és élvezik az élet szépségét és apró örömeit. Kiváló megfigyelők, akikre jellemző az elemző gondolkodásmód.
(Január 8–21., február 1–11.)
Ha Ámon-Ré isten jegyében születtél, akkor az istenek királyai közé tartozol. Az ebben a jegyben született emberek igazi vezetők, akik imádnak versengeni. Magabiztosak, optimisták és kezdeményezők.
Példamutató, határozott és energikus magatartásukkal képesek inspirálni környezetüket.
Mindenkivel jól együtt tud működni, aki kellően értékeli a tehetségét és komolyan veszi.
(Január 22–31., szeptember 8–22)
Az egyiptomi mitológiában Hathor a szerelem és szépség istennője, aki a világ anyját jelképezi. Az ebben a jegyben születettek szeretnek gondoskodni másokról, bölcsek és nagylelkűek. Jól tudják, mit akarnak, céljaikat pedig bájjal, eltökéltséggel és kiváló logikával érik el.
(Február 12–29., augusztus 20–31.)
Geb isten jegyében születettek rendkívül intuitívak és hatalmas szívük van. Gyakran hagyják, hogy az érzelmeik vezéreljék tetteiket. Mivel Geb a föld istene, így különösen vonzódnak a természethez. Megbízható barátok, akiket jó humorérzékük minden nehézségen átsegít.
(Március 1–10., november 27. – december 18.)
Az Ozirisz jegyű emberek energikusak, magabiztosak, és a jelenben élnek. Befelé forduló alkatok, akik leginkább önmagukra figyelnek. Nehezen befolyásolhatók, és teljesen függetlenek.
Karizmájukkal és intelligenciájukkal könnyedén levesznek másokat a lábukról.
(Március 11–31., október 18–29., december 19–31.)
Az Ízisz jegyében születettek társaságkedvelők és barátságosak. Remek barátok és kollégák lehetnek. Nem bánják, ha mások döntenek helyettük. Kitűnő humorérzékkel rendelkeznek, és a romantika szinte a vérükben van.
(Április 1–19., november 8–17.)
Akik Thot isten jegyében születtek, kiváló kommunikációs készséggel rendelkeznek, ennek köszönhetően gyorsan és hatékonyan oldanak meg problémákat.
Szorgalmasak, becsületesek, alaposak és mindig a tökéletességre törekednek.
Addig nem nyugszanak, ami valamit nem tudnak megoldani. Ez a sikerük kulcsa.
(Április 20. – május 7., augusztus 12–19.)
A Hórusz jegyében született emberek bátrak, becsületesek, akik készek kockáztatni. Karizmatikus személyiségek, akik erős akarattal és makacssággal vannak megáldva. Örök nyughatatlanok, akik a szeretteikért bármit megtennének.
(Május 8–27., június 29. – július 13.)
Anubisz, a kreativitás istene, és ez a jegy szülötteire is jellemző. Erős érzelmi világuk és szenvedélyességük párosul alkotóerejükkel. Legszívesebben egyedül dolgoznak, hiszen nem szeretnek kompromisszumokat kötni.
Nagy előnyük a rendkívüli megfigyelőképesség, amelynek révén könnyedén felismerik mások szándékait.
(Május 28. – június 18., szeptember 28. – október 2.)
Az egyiptomi mitológiában Széth a káosz istene, és ennek megfelelően e jegy szülöttei állandó változásra vágynak. Imádják, felkavarni az állóvizet és ha ők vannak a figyelem középpontjában. Nyughatatlanok és vonzódnak mindenhez, ami kalanddal kecsegtet.
(Július 14–28., szeptember 23–27., október 3–17.)
Ez a jegy örök optimista, aki élvezi az élet apró örömeit. Legyen szó barátságról, vagy szerelemről, rájuk mindig lehet számítani. Viszont igyekeznek távol tartani magukat a vitától, veszekedéstől és bizonytalanságtól. Szeretik körülvenni magukat kellemes és misztikus dolgokkal. Kiemelkedő intuíciójuk van. A szerelemben odaadó, hűséges, cserébe feltétlen hűséget vár.
(Július 29. – augusztus 11., október 30. – november 7.)
A Szekhmet jegy szülöttei perfekcionisták, akik az örök igazságosságra törekednek. Még a legrosszabb helyzetekben is megpróbálják meglátni a jót. A becsületük és büszkeségük érdekében bármire képesek. Amit a fejébe vesz, attól nehéz eltántorítani.
