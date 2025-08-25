Egyiptomi csillagjegyek: melyik ókori isten őrzi a sorsodat?

Az ősi egyiptomi papok már rendelkeztek asztrológiai ismeretekkel. Az egyiptomi csillagjegyek azonban nem bolygókhoz vagy a csillagállásokhoz, hanem istenekhez kapcsolják az egyes személyiségtípusokat. Olvass tovább és derítsd ki születési dátumod alapján, hogy melyik isteni energia hat rád a legerősebben.

Egyiptomi csillagjegyek: hozzád melyik ősi istenség tartozik?

Forrás: Shutterstock

Egyiptomi csillagjegyek: te vajon melyik egyiptomi isten vagy?

Nílus

(Január 1–7., Június 19–28., Szeptember 1–7., November 18–26.)

Nílus az örök megújulás istene az egyiptomi istenek közül. A Nílus isten jegyében született emberek békeszeretők, örök optimisták, akik igyekeznek elkerülni a konfliktusokat. Ők igazán értékelik és élvezik az élet szépségét és apró örömeit. Kiváló megfigyelők, akikre jellemző az elemző gondolkodásmód.

Ámon-Ré

(Január 8–21., február 1–11.)

Ha Ámon-Ré isten jegyében születtél, akkor az istenek királyai közé tartozol. Az ebben a jegyben született emberek igazi vezetők, akik imádnak versengeni. Magabiztosak, optimisták és kezdeményezők.

Példamutató, határozott és energikus magatartásukkal képesek inspirálni környezetüket.

Mindenkivel jól együtt tud működni, aki kellően értékeli a tehetségét és komolyan veszi.

Hathor

(Január 22–31., szeptember 8–22)

Az egyiptomi mitológiában Hathor a szerelem és szépség istennője, aki a világ anyját jelképezi. Az ebben a jegyben születettek szeretnek gondoskodni másokról, bölcsek és nagylelkűek. Jól tudják, mit akarnak, céljaikat pedig bájjal, eltökéltséggel és kiváló logikával érik el.