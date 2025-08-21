3 dolog, amit a párterapeuta szerint titkolnod kell a partnered előtt

A legtöbb kapcsolat alapja az őszinteség, de van, amikor a túlzott őszinteség többet árthat, mint használ.A párterapeuta szerint bizonyos információkat nem feltétlenül kell megosztani a partnereddel, ha azok nem építik a kapcsolatot, vagy felesleges konfliktust okoznának. Ugyanis ez a 3 dolog lehet a szakítás oka.

Ezt a 3 dolgot eltitkolhatod a partnered elől a párterapeuta szerint

A párterapeuta szerint ezeket jobb titkolni

1. Jelentéktelen múltbeli vonzalmak

Ha évekkel ezelőtt tetszett valaki, de nem történt köztetek semmi, nem feltétlenül kell erről beszámolnod. Ezek az apró múltbeli vonzalmak nem befolyásolják a jelenlegi kapcsolatot, viszont könnyen felesleges féltékenységet szülhetnek.

2. Apró idegesítő szokások

Természetesen fontos megbeszélni, ha valami igazán zavar vagy bánt, de ha csak egy apró, jelentéktelen szokásról van szó, például hogy néha túl sokáig nyomkodja a telefonját a párod, nem biztos, hogy érdemes szóvá tenni. A túl sok kritika hosszú távon rombolhatja a kapcsolatot.

3. Mások véleménye róla

Ha valaki negatív megjegyzést tett a partneredre, nem biztos, hogy szükséges továbbadni. Ezek a kommentek sokszor többet árthatnak az önbizalmának és a kapcsolat hangulatának, mint amennyi hasznuk lenne. Ha a kritika nem konstruktív, jobb, ha meg sem említed.

Ezen túl érdemes figyelembe venni, hogy bizonyos belső félelmek vagy kisebb szorongások megosztása nem mindig szolgálja a kapcsolat javát. Például, ha a partnered előtt rendszeresen hangot adsz minden apró aggályodnak vagy bizonytalanságodnak, az túlterhelheti őt és feszültséget kelthet, anélkül, hogy valódi megoldást hozna. A párterapeuta szerint ilyenkor fontos megtanulni, hogy mely érzéseket és gondolatokat érdemes először önmagunkban feldolgozni, majd a kapcsolat védelmében csak a valóban fontos, közvetlenül érintő témákat megosztani. Ez a tudatosság segít, hogy a titkok ne legyenek súlyos terhek, hanem a kapcsolat védelmének eszközei legyenek.

A lényeg, hogy a titkolózás nem hazugság, ha a cél a kapcsolat védelme, és nem a megtévesztés. Természetesen a fontos, a kapcsolatot érintő tényeket mindig meg kell osztani, de az apróságokat, amelyek csak feszültséget keltenének, nem feltétlenül.