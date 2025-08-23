11 alapvető vitamin, amit minden nőnek szednie kell a 25 fölött

A vitaminok és táplálékkiegészítők szövetségeseinkké válhatnak a fáradtság, a legyengült immunrendszer, a bőr-, haj- és csontproblémák, sőt a hangulatingadozások elleni küzdelemben is. Ezek a vitaminok 25 év felett nélkülözhetetlenek a szervezetünk számára. Viszont ne várjuk tőlük, hogy egyik napról a másikra csodát tesznek, hosszú távon viszont támogatják a testünket. Az alábbiakban bemutatjuk, melyek a legfontosabb vitaminok a nők számára, miért van rájuk szükség, és hogy melyek a természetes forrásaik.

Vitaminok 25 év felett: mit érdemes szedni és miért?

Forrás: Shutterstock

Vitaminok 25 év felett: A legfontosabb vitaminok nők számára

A rohanó és stresszes mindennapok során nem csoda, hogy a testünknek szüksége van egy kis plusz támogatásra, hogy bírja a tempót. A szervezetünk gyakran fáradsággal jelez, hogy valami nem oké, bár ezt hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni. Pedig van, amikor az alvás és a kávé már nem segít. Ilyenkor kell bevetnünk a vitaminok jótékony erejét.

Vitaminok 25 éves kor felett

1. A-vitamin

Az A-vitamin támogatja az immunrendszer működését, serkenti a sejtek növekedését, és segít megőrizni a bőr egészségét, valamint a jó látást. Azoknak a nőknek, akik száraz bőrrel, pattanásokkal vagy gyakori megfázással küzdenek, érdemes ellenőrizniük, elegendő A-vitamint visznek-e be a szervezetükbe.

Az A-vitamin természetes forrásai: sárgarépa, spenót, édesburgonya, fodros kel és tojás.

2. C-vitamin

A C-vitamin szerepe különösen fontos, amikor az immunrendszer legyengült állapotban van. A legyengült immunrendszert támogatja, hatékony a megfázás ellen, antioxidánsként védi a sejteket az oxidatív stressztől, továbbá javítja a vas felszívódását. továbbá serkenti a kollagéntermelést, ami rugalmasabb és szebb bőrt eredményez.