11 alapvető vitamin, amit minden nőnek szednie kell a 25 fölött

A vitaminok és táplálékkiegészítők szövetségeseinkké válhatnak a fáradtság, a legyengült immunrendszer, a bőr-, haj- és csontproblémák, sőt a hangulatingadozások elleni küzdelemben is. Ezek a vitaminok 25 év felett nélkülözhetetlenek a szervezetünk számára. Viszont ne várjuk tőlük, hogy egyik napról a másikra csodát tesznek, hosszú távon viszont támogatják a testünket. Az alábbiakban bemutatjuk, melyek a legfontosabb vitaminok a nők számára, miért van rájuk szükség, és hogy melyek a természetes forrásaik.
A rohanó és stresszes mindennapok során nem csoda, hogy a testünknek szüksége van egy kis plusz támogatásra, hogy bírja a tempót. A szervezetünk gyakran fáradsággal jelez, hogy valami nem oké, bár ezt hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni. Pedig van, amikor az alvás és a kávé már nem segít. Ilyenkor kell bevetnünk a vitaminok jótékony erejét.
Az A-vitamin támogatja az immunrendszer működését, serkenti a sejtek növekedését, és segít megőrizni a bőr egészségét, valamint a jó látást. Azoknak a nőknek, akik száraz bőrrel, pattanásokkal vagy gyakori megfázással küzdenek, érdemes ellenőrizniük, elegendő A-vitamint visznek-e be a szervezetükbe.
A C-vitamin szerepe különösen fontos, amikor az immunrendszer legyengült állapotban van. A legyengült immunrendszert támogatja, hatékony a megfázás ellen, antioxidánsként védi a sejteket az oxidatív stressztől, továbbá javítja a vas felszívódását. továbbá serkenti a kollagéntermelést, ami rugalmasabb és szebb bőrt eredményez.
Erősebb csontokra és jobb hangulatra vágysz? Akkor itt az ideje D-vitamint szedni! Sajnos az ételekből nehéz elegendőt bevinni, ezért a napfénynek kulcsfontosságú szerepe van. Mivel azonban a nap nem mindig süt (ősszel, télen, vagy irodában ülve), gyakran szükséges a kiegészítés.
Az E-vitamin erős antioxidánsként védi a sejteket a károsodástól, támogatja az immunrendszert és serkenti a bőr megújulását. A kor előrehaladtával egyre fontosabbá válik, mivel segít megőrizni a bőr rugalmasságát és lassítja a ráncok kialakulását. Emellett gyulladáscsökkentő hatása is van.
K-vitamin nélkül sok folyamat a testben kevésbé működne harmonikusan. Fő feladata a véralvadás biztosítása, emellett fontos szerepet játszik a csontsűrűség megőrzésében, különösen a menopauza utáni nőknél.
A B-vitaminok csoportja nélkülözhetetlen a test számos funkciójához: az anyagcseréhez, a vörösvértestek képződéséhez, az idegrendszer működéséhez és a mentális fókuszhoz. Hiányuk fáradtságban, ingerlékenységben, bőrproblémákban, sőt hajhullásban is megnyilvánulhat. Különösen fontos a folsav (B9) a termékeny korú nők számára, mivel megelőzi a magzati fejlődési rendellenességeket. A B12-vitamin pedig létfontosságú az idegrendszer egészségéhez, és gyakran hiányzik vegetáriánusoknál, vegánoknál.
A biotin (B7-vitamin) a szépség vitaminjaként ismert, mivel erősíti a hajat, a bőrt és a körmöket. Szerepe azonban túlmutat a kozmetikai hatáson – részt vesz a zsír- és szénhidrátanyagcserében is, így támogatja az általános energiaszintet és vitalitást.
A kollagén a test leggyakoribb fehérjéje, azonban az életkor előrehaladtával termelődése csökken. Ennek következménye a ráncok megjelenése, a bőr rugalmasságának csökkenése és az ízületi fájdalmak. A kollagén étrendbe való bevitele hozzájárulhat a feszesebb bőrhöz, a ráncok láthatóságának csökkenéséhez, a fokozott hidratáltsághoz, valamint az ízületek mozgékonyságának javításához.Továbbá támogatja a haj és a körmök növekedését is.
A kalcium elengedhetetlen az erős csontokhoz, fogakhoz és izmokhoz. Különösen a 30 év feletti nőknél kezd fokozatosan csökkenni a csontsűrűség, ezért fontos a megfelelő kalciumbevitel. Emellett hozzájárul az idegrendszer normál működéséhez, az izmok összehúzódásához és az egészséges szívritmushoz.
A Van az erő, koncentráció és egészséges vér záloga. Szükséges a hemoglobin képződéséhez, amely a vörösvértesteket oxigénszállítóvá teszi a testben. A vashiány gyakori a nők körében, különösen azoknál, akik erős menstruációs vérzéssel küzdenek. Tünetei lehetnek a kimerültség, fakó bőr, fejfájás és koncentrációs nehézségek. Fontos a kognitív funkciók és az immunrendszer működéséhez is. A növényi eredetű vas felszívódását érdemes C-vitaminnal támogatni.
Az omega-3 zsírsavak az egészség valódi építőkövei. Szabályozzák a hormonális egyensúlyt, enyhítik a PMS és a PCOS tüneteit, pozitív hatással vannak a bőrre, valamint támogatják a szív és érrendszer egészségét. A terhesség alatt kiemelt szerepet játszanak a magzat agyi fejlődésében, és csökkentik a koraszülés kockázatát.
A vitaminok és étrend-kiegészítők nem helyettesítik az egészséges táplálkozást, hanem annak okos kiegészítői. Ha nem vagy biztos abban, hogy pontosan mi hiányzik a szervezetednek, konzultálj egy szakemberrel.
