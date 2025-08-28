A születési köved elárulja, milyen ember vagy valójában

Minden születési hónapnak megvannak a maga egyedi tulajdonságai. Ezek tudatosítása segít, hogy az adott hónap szülöttei önmaguk egy jobb verziójává váljanak, és ezzel javítsanak a saját életminőségükön, ugyanakkor mások és az univerzum javát is szolgálja. A születési kő a születési hónapodhoz kapcsolódó drágakő, amelynek tulajdonságai összefüggenek a személyiségjegyeiddel.

Forrás: Getty Images

A születési kő története

Flavius Josephus 1. századi történetíró fedezte fel a születési köveket

Forrás: Getty Images

Flavius Josephus 1. századi történetíró fedezte fel a születési köveket a Bibliában, a Kivonulás könyvében. A történet szerint Mózes idősebb testvére, Áron próféta 12 kőből álló mellvértet használt, hogy Istennel kommunikáljon. Mindegyik más-más módon gyógyított és védett. Bár egyesek szerint a 12 kő Izrael 12 törzsét jelképezte, Josephus az év 12 hónapját vette alapul. Úgy gondolta, hogy a kövekhez kapcsolódó különböző erők felerősödnek abban a hónapban, amelyikhez a születési kő kapcsolódik— valahogy úgy, mint a csillagjegyek.

A hinduknak volt egy hasonló rendszere, amely valószínűleg az 5. század körül keletkezett, és Ratna Pariksha néven ismert. Ez kilenc követ tartalmazott, amelyek a hét napjaihoz kapcsolódtak. Néhányat a királyok számára tartottak fenn, de úgy gondolták, hogy ha az asztrológiai horoszkópjukhoz legközelebb álló kő lóg a nyakukban, az jobb összhangot teremt az univerzummal, és elűzi a negatív kozmikus erőket.

Íme, a a születési hónapodhoz kapcsolódó születési kő jelentése

Januári születési kő: gránát

Egyesek szerint a gránát szerencsét hoz (mások szerint éppen ellenkezőleg). A kő segíthet bátorságra lelni, különösen a kihívásokkal teli időkben. A gránátot a szeretettel, a hittel, a következetességgel és a hűséggel is kapcsolatba hozzák. Akinek a gránát köve, igaz barát, másokat maga elé helyez, és időnként kicsit túlgondolja a dolgokat.

Február születési kő: ametiszt

Ametiszt születési kő

Forrás: Shutterstock

Az ametiszt békés, lágy és magába forduló. Spirituálisabb és kevésbé konfrontatív, mint azok, akikhez más születési kövek társulnak. ennek ellenére nem lehet figyelmen kívül az ametisztet, aki általában az üzleti okosságáról és a személyes és szakmai sikerek megszerzéséről ismert.