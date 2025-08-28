Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A születési köved elárulja, milyen ember vagy valójában

Shutterstock - Shutterstock AI Generator
horoszkóp drágakő tulajdonság
Simon Péter
2025.08.28.
Olvasod a havi, heti, napi horoszkópokat, tisztában vagy az csillagjegyeddel, a kínai horoszkóp állatövi jegyeivel, sőt már a számmisztikában is jártas vagy? És mi a helyzet a születési köveddel, ami a születési hónapodhoz kapcsolódik és összefügg a személyiségeddel? Ha eddig ez a terület kimaradt, akkor sincs okod aggodalomra. A következő cikk épp erről szól, a születési kő és jellem viszonyáról.

Minden születési hónapnak megvannak a maga egyedi tulajdonságai. Ezek tudatosítása segít, hogy az adott hónap szülöttei önmaguk egy jobb verziójává váljanak, és ezzel javítsanak a saját életminőségükön, ugyanakkor mások és az univerzum javát is szolgálja. A születési kő a születési hónapodhoz kapcsolódó drágakő, amelynek tulajdonságai összefüggenek a személyiségjegyeiddel.

születési kő
A születési kő a születési hónapodhoz kapcsolódó drágakő, amelynek tulajdonságai összefüggenek a személyiségjegyeiddel
Forrás:  Getty Images

A születési kő története

Flavius Josephus, születési kő
Flavius Josephus 1. századi történetíró fedezte fel a születési köveket
Forrás:  Getty Images

Flavius Josephus 1. századi történetíró fedezte fel a születési köveket a Bibliában, a Kivonulás könyvében. A történet szerint Mózes idősebb testvére, Áron próféta 12 kőből álló mellvértet használt, hogy Istennel kommunikáljon. Mindegyik más-más módon gyógyított és védett. Bár egyesek szerint a 12 kő Izrael 12 törzsét jelképezte, Josephus az év 12 hónapját vette alapul. Úgy gondolta, hogy a kövekhez kapcsolódó különböző erők felerősödnek abban a hónapban, amelyikhez a születési kő kapcsolódik— valahogy úgy, mint a csillagjegyek.

A hinduknak volt egy hasonló rendszere, amely valószínűleg az 5. század körül keletkezett, és Ratna Pariksha néven ismert. Ez kilenc követ tartalmazott, amelyek a hét napjaihoz kapcsolódtak. Néhányat a királyok számára tartottak fenn, de úgy gondolták, hogy ha az asztrológiai horoszkópjukhoz legközelebb álló kő lóg a nyakukban, az jobb összhangot teremt az univerzummal, és elűzi a negatív kozmikus erőket.

Íme, a a születési hónapodhoz kapcsolódó születési kő jelentése

Januári születési kő: gránát

Egyesek szerint a gránát szerencsét hoz (mások szerint éppen ellenkezőleg). A kő segíthet bátorságra lelni, különösen a kihívásokkal teli időkben. A gránátot a szeretettel, a hittel, a következetességgel és a hűséggel is kapcsolatba hozzák. Akinek a gránát köve, igaz barát, másokat maga elé helyez, és időnként kicsit túlgondolja a dolgokat.

Február születési kő: ametiszt

Ametiszt születési kő
Ametiszt születési kő
Forrás: Shutterstock

Az ametiszt békés, lágy és magába forduló. Spirituálisabb és kevésbé konfrontatív, mint azok, akikhez más születési kövek társulnak. ennek ellenére nem lehet figyelmen kívül az ametisztet, aki általában az üzleti okosságáról és a személyes és szakmai sikerek megszerzéséről ismert. 

Márciusi születési kő: akvamarin

A Kosokhoz hasonlóan, akik közül sokan szintén márciusi születésűek, az akvamarinok is temperamentumosak és kalandvágyóak. A kő a reményt és a szerelmet jelképezi. A legenda szerint, ha akvamarin volt egy hajón, Poszeidón görög isten megnyugtatta a vizeket. A tengerészek azt is hitték, hogy a tengeribetegséget is gyógyítja. Tehát, bár az akvamarin kalandvágyó oldalát mutatja, megválogatja a pillanatokat, és nyugtató, védelmező erő lehet az ember életében.

Áprilisi születési kő: gyémánt

Gyémánt születési kő
Gyémánt születési kő
Forrás: Shutterstock

Születésnapi ajándéknak ugyan kicsit drága lehet az eljegyzési gyűrűkhöz gyakran társított drágakő, amely az örök szerelem szimbóluma. A gyémánthoz hasonlóan az áprilisi babák is erősek és elszántak, és helyzettől függetlenül ragyognak.

Májusi születési kő: smaragd

Ha májusban születtél, szerencséd van, a smaragd a születési köved. A szó szoros értelmében is szerencsés lehetsz, mert a zöld smaragd a szerencséhez kapcsolódik. A smaragdok emellett kiemelkedően okosak is, a gyors gondolkodásukról ismertek, akik pillanatok alatt előállnak egy szellemes válasszal. Az őszinte, de barátságos smaragdokat gyakran tartják családjuk és baráti csoportjaik összetartó erejének.

Június születési kő: gyöngy

gyöngy születési kő
Gyöngy születési kő
Forrás: iStockphoto

A gyöngy a tisztaság drágaköve, ártatlanságot sugároz. Bár lenyűgöző és klasszikus, a gyöngy alábecsülheti önmagát. Mások azonban hűségéért és türelméért szeretik. A gyöngyök kimondják a véleményüket, de hajlandóak egyetérteni abban, hogy nem értenek egyet.

Július Születési kő: rubin

A rubin bátor, magabiztos próbálkozó. Ha elsőre nem jár sikerrel, újra nekifut. Azonban nem szabad elfeledkeznie az alaposságról sem, és hogy teljes mértékben felmérje az adott helyzetet. Ha nem teszik, mély gödröket áshat maga alatt, amelyekből nehéz kimászni. Ennek ellenére a rubinok erősek és karizmatikusak, igazi falkavezérek a magánéletben és a munkában is.

Augusztusi születési kő: peridot

Peridot születési kő
Peridot születési kő
Forrás: Shutterstock

A peridotot, amelynek a nevét — peh-ruh-daat — gyakran rosszul ejtik, gyakran összetévesztik a smaragddal. De a peridotnak saját személyisége van: jellemzően egy kedves és vidám energiagömb, aki határtalan lelkesedéssel vállalja a feladatokat, és jól érzi magát a problémamegoldást igénylő helyzetekben.

Szeptemberi születési kő: zafír

A zafír az, akit szívesen látnál egy rókalyukban. Nyugodt és bölcs ember, aki jól boldogul vezetői szerepekben. Bár méltóságteljes és hajlandó őszinte véleményt mondani, ráadásul kedvesen, a zafírnak gyakran nehézséget okoz, hogy megnyíljon a saját küzdelmeiről.

Októberi születési kő: opál

Opál születési kő
Opál születési kő
Forrás: iStockphoto

A titokzatos szivárványos ékszerként emlegetett opál keletkezésének módját senki sem ismeri. Az ezzel a születési kővel kapcsolatban álló emberek a titkok őrzői. A követ a „szükséges rombolással” is kapcsolatba hozzák Az opálok nem félnek újrakezdeni, önfejlesztésben részt venni vagy határokat szabni. Ez a bátorság kreativitást és reményt ébreszt a jövőre nézve.

Novemberi születési kő: topáz

A topáz a „barátság köveként” ismert. Akinek a topáz a köve, gyakran sugározza mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket egy legjobb barátnőben szeretnénk megtalálni: hűség, erő, barátságosság, rugalmasság és állandóan kiegyensúlyozott személyiség, még a nagy stresszhelyzetekben is. A topáz igazi empata lehet, aki sokzor túl sok mindent vesz a szívére. 

Decemberi születési kő: türkiz 

Türkiz születési kő
Türkiz születési kő
Forrás: Shutterstock

A türkiz tiszta fejű és békés típus. Bár a türkizkövet a szerencsével hozzák összefüggésbe, a türkizek természetes tisztasága valójában az oka lehet annak, hogy általában egészséges, pozitív helyzetekben találják magukat. Támogatóak és védelmezőek, de nem biztos, hogy olyan könnyen megbocsátanak és felejtenek. 

