Palacsintajóslás: mit mond a tészta formája a jövődről?

Amikor palacsintát sütünk, nem mindig sikerül a tökéletes korong, főleg elsőre. Ez nem feltétlen baj, ugyanis a forró serpenyőben kirajzolódó forma érdekes dolgokat árul e a jövőnkről, a jóslás édes, izgalmas formája ez. Bevezetünk palacsintajóslás rejtelmeibe, ahol kristálygömb helyett édesség az orákulum eszköze.

Tudtad, hogy palacsinta formája a jóslás édes eszköze lehet?

Forrás: E+

Jóslás palacsintából: eredet és módszertan

Nem újkeletű hóbort a jóslás palacsintából, ugyanis több szláv nép népszokásai között találunk hasonló tradíciót, mely a húshagyó keddet jelző palacsintanaphoz kötődik. Régen például szokás volt a keleti szláv népek között, hogy az ősök szellemeinek ablakba tett palacsintát ajánlottak fel. Angolszász területeken pedig érmét tettek a tésztába és aki megtalálta, szerelem és gazdagság várt rá.

Ez a kellemes illatú jóslás nagyban hasonlít a kávézacc jóslásra. Kezdetnek nem árt, ha van egy jó palacsinta receptünk.

Választhatjuk a retro magyar receptet, de diétás, különlegesebb palacsintatésztákkal is működik a dolog. A rituálé eleje semmiben sem különbözik egy mezei palacsintasütéstől, össze kell állítani a tésztát, majd alaposan fel kell forrósítani a serpenyőt és ki kell kenni zsiradékkal. És itt kezdődik a varázslat.

Palacsintajóslás lépései

1. Az a személy, aki a jóslatot kapja, kavarja meg háromszor erőteljesen a palacsintatésztát

2. Vegyen egy adag tésztát a merőkanálba és óvatosan dobja a forró serpenyőbe (Nem árt, ha kéznél van egy papírtörlő.)

3. A kirajzolódó palacsinta formájából olvassa ki a jövőt

Mit mond a palacsinta formája a jövőről?

Mivel a palacsinta serpenyőbe toccsantva sokféle formát felvehet, íme egy kis útmutató, hogy mit jelentenek az egyes formák a jövőről:

Szellem

Van egy megoldatlan, feldolgozatlan ügy az illető múltjában

Kör, buborékok

Pénz, illetve ajándékok várhatók

Törékeny, szakadt forma

Szerencsétlenség jön a fejünkre

Hajó

Utazás, új életfejezet közeledése

Kulcs

Növekvő bevételek, előléptetés

Virág

Jó hírek, harmonikus, gyümölcsöző szerelmi kapcsolatok

Csillag

A szerencse, vagyon szimbóluma a jóslásban

Kecske

Ellenség leselkedik ránk

Felhő

Komoly problémát jelez a közeljövőben

Sárkány

Gyors, nagyívű változás

Róka

Árulást jósol

Vízforraló kanna

Halál jelenléte a közelben

Holdsarló

Gazdagság és sikerek

Bagoly

Balszerencse jele: betegség, szegénység, szégyen ütheti fel a fejét

Körte

Előrelépés a társadalmi ranglétrán

Esernyő

Keserűség, baj érhet minket

Hullámos vonalak

Veszteséget, gyötrelmet jelez

Egyenes vonalak

Öröm, boldogság és hosszú élet vár ránk

Szív

A közelgő örömök jele