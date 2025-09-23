Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 23., kedd Tekla

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
palacsinta

Palacsintajóslás: mit mond a tészta formája a jövődről?

E+ - skynesher
palacsinta jóslás jóslat
Bába Dorottya
2025.09.23.
Számos módja létezik a jövendőmondásnak, melynek megmutatjuk a legédesebb változatát. A palacsintajóslás az édes tészta formája alapján mond jóslatot a jövőnkről.

Amikor palacsintát sütünk, nem mindig sikerül a tökéletes korong, főleg elsőre. Ez nem feltétlen baj, ugyanis a forró serpenyőben kirajzolódó forma érdekes dolgokat árul e a jövőnkről, a jóslás édes, izgalmas formája ez. Bevezetünk palacsintajóslás rejtelmeibe, ahol kristálygömb helyett édesség az orákulum eszköze.

Jóslás a palacsinta formájából
Tudtad, hogy palacsinta formája a jóslás édes eszköze lehet?
Forrás: E+

Jóslás palacsintából: eredet és módszertan

Nem újkeletű hóbort a jóslás palacsintából, ugyanis több szláv nép népszokásai között találunk hasonló tradíciót, mely a húshagyó keddet jelző palacsintanaphoz kötődik. Régen például szokás volt a keleti szláv népek között, hogy az ősök szellemeinek ablakba tett palacsintát ajánlottak fel. Angolszász területeken pedig érmét tettek a tésztába és aki megtalálta, szerelem és gazdagság várt rá.

Ez a kellemes illatú jóslás nagyban hasonlít a kávézacc jóslásra. Kezdetnek nem árt, ha van egy jó palacsinta receptünk.

Választhatjuk a retro magyar receptet, de diétás, különlegesebb palacsintatésztákkal is működik a dolog. A rituálé eleje semmiben sem különbözik egy mezei palacsintasütéstől, össze kell állítani a tésztát, majd alaposan fel kell forrósítani a serpenyőt és ki kell kenni zsiradékkal. És itt kezdődik a varázslat.

Palacsintajóslás lépései

1. Az a személy, aki a jóslatot kapja, kavarja meg háromszor erőteljesen a palacsintatésztát
2. Vegyen egy adag tésztát a merőkanálba és óvatosan dobja a forró serpenyőbe (Nem árt, ha kéznél van egy papírtörlő.)
3. A kirajzolódó palacsinta formájából olvassa ki a jövőt

Mit mond a palacsinta formája a jövőről?

Mivel a palacsinta serpenyőbe toccsantva sokféle formát felvehet, íme egy kis útmutató, hogy mit jelentenek az egyes formák a jövőről:

  • Szellem

Van egy megoldatlan, feldolgozatlan ügy az illető múltjában

  • Kör, buborékok

Pénz, illetve ajándékok várhatók

  • Törékeny, szakadt forma

Szerencsétlenség jön a fejünkre

  • Hajó

Utazás, új életfejezet közeledése

  • Kulcs

Növekvő bevételek, előléptetés

  • Virág

Jó hírek, harmonikus, gyümölcsöző szerelmi kapcsolatok

  • Csillag

A szerencse, vagyon szimbóluma a jóslásban

  • Kecske

Ellenség leselkedik ránk

  • Felhő

Komoly problémát jelez a közeljövőben

  • Sárkány

Gyors, nagyívű változás

  • Róka

Árulást jósol

  • Vízforraló kanna

Halál jelenléte a közelben

  • Holdsarló

Gazdagság és sikerek

  • Bagoly

Balszerencse jele: betegség, szegénység, szégyen ütheti fel a fejét

  • Körte

Előrelépés a társadalmi ranglétrán

  • Esernyő

Keserűség, baj érhet minket

  • Hullámos vonalak

Veszteséget, gyötrelmet jelez

  • Egyenes vonalak

Öröm, boldogság és hosszú élet vár ránk

  • Szív

A közelgő örömök jele

A palacsintajóslással mindenképp nyer az ember, hisz a jóslat mellett még egy édes nassolnivaló is  vár ránk.

Ha ez a tarot-kártya a választásod, életed legjobb hete lesz a mostani

Egy kártya, egy hét. Vajon a Nap világítja be az utad, vagy a szerencsekerék forgat meg rendesen? Húzz a képzeletbeli paklinkból egy tarotkártyalapot!

Kávézaccból jósolta meg az AI egy nőnek, megcsalja a férje

A görög feleség lefotózta a kávézaccot, a ChatGPT pedig közölte: a férj a „sors által neki rendelt” fiatalabb nővel kavar, akinek a neve E-vel kezdődik. A nő hallgatott az AI-ra, válás lett a vége.

333 éve haltak meg a salemi boszorkányok: így kezdődött a véres történetük

Az emberiség 333 éve érte el egyik legmélyebb pontját. Ugyanis ezen a napon végezték ki az utolsó elítéltjeit a Salemi boszorkányoknak, akik sorsa intő példa az ember valós természetéről.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu