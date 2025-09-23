Palacsintajóslás: mit mond a tészta formája a jövődről?

Amikor palacsintát sütünk, nem mindig sikerül a tökéletes korong, főleg elsőre. Ez nem feltétlen baj, ugyanis a forró serpenyőben kirajzolódó forma érdekes dolgokat árul e a jövőnkről, a jóslás édes, izgalmas formája ez. Bevezetünk palacsintajóslás rejtelmeibe, ahol kristálygömb helyett édesség az orákulum eszköze.
Nem újkeletű hóbort a jóslás palacsintából, ugyanis több szláv nép népszokásai között találunk hasonló tradíciót, mely a húshagyó keddet jelző palacsintanaphoz kötődik. Régen például szokás volt a keleti szláv népek között, hogy az ősök szellemeinek ablakba tett palacsintát ajánlottak fel. Angolszász területeken pedig érmét tettek a tésztába és aki megtalálta, szerelem és gazdagság várt rá.
Ez a kellemes illatú jóslás nagyban hasonlít a kávézacc jóslásra. Kezdetnek nem árt, ha van egy jó palacsinta receptünk.
Választhatjuk a retro magyar receptet, de diétás, különlegesebb palacsintatésztákkal is működik a dolog. A rituálé eleje semmiben sem különbözik egy mezei palacsintasütéstől, össze kell állítani a tésztát, majd alaposan fel kell forrósítani a serpenyőt és ki kell kenni zsiradékkal. És itt kezdődik a varázslat.
1. Az a személy, aki a jóslatot kapja, kavarja meg háromszor erőteljesen a palacsintatésztát
2. Vegyen egy adag tésztát a merőkanálba és óvatosan dobja a forró serpenyőbe (Nem árt, ha kéznél van egy papírtörlő.)
3. A kirajzolódó palacsinta formájából olvassa ki a jövőt
Mivel a palacsinta serpenyőbe toccsantva sokféle formát felvehet, íme egy kis útmutató, hogy mit jelentenek az egyes formák a jövőről:
Van egy megoldatlan, feldolgozatlan ügy az illető múltjában
Pénz, illetve ajándékok várhatók
Szerencsétlenség jön a fejünkre
Utazás, új életfejezet közeledése
Növekvő bevételek, előléptetés
Jó hírek, harmonikus, gyümölcsöző szerelmi kapcsolatok
A szerencse, vagyon szimbóluma a jóslásban
Ellenség leselkedik ránk
Komoly problémát jelez a közeljövőben
Gyors, nagyívű változás
Árulást jósol
Halál jelenléte a közelben
Gazdagság és sikerek
Balszerencse jele: betegség, szegénység, szégyen ütheti fel a fejét
Előrelépés a társadalmi ranglétrán
Keserűség, baj érhet minket
Veszteséget, gyötrelmet jelez
Öröm, boldogság és hosszú élet vár ránk
A közelgő örömök jele
A palacsintajóslással mindenképp nyer az ember, hisz a jóslat mellett még egy édes nassolnivaló is vár ránk.
