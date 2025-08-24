Kávézaccból jósolta meg az AI egy nőnek, megcsalja a férje

Egy görög nő benyújtotta a válási keresetet, miután a a ChatGPT-t megkérte, hogy jósolja meg a saját illetve a férfi csészéje alján maradt kávézaccból a jövőjüket. Az AI nem fogta vissza magát. A férj csészéje alapján azt mondta, hogy egy rejtélyes nővel van viszonya a férjének, akiről még azt is tudni vélte, hogy a neve „E”-vel kezdődik. Ráadásul sokkal fiatalabb és ő sors által a férjének rendelt partner.
Görögországban nagy hagyománya van a török kávé fogyasztásának és a kávézaccból való jóslásnak, ám nem mindenki ért hozzá. Így járt az a görög nő is, aki a saját és férje csészéjéből azt olvasta ki az AI segítségével, hogy valaki el fogja árulni a családjából egy fiatalabb nő miatt, akinek a neve E betűvel kezdődik. A nő, aki 12 évig élt együtt a férjével és akivel két gyereket neveltek közösen, válással kezdett fenyegetőzni, de mivel a férj nemet mondott a békés különválásra, három napon belül meghozta a postás a hivatalos válási papírokat.
A nő férje így nyilatkozott a helyi tévének: „Kinevettem ezt a marhaságot, nem vettem komolyan. Ő viszont nagyon is komolyan gondolta és azt mondta a gyerekeknek, hogy el fogunk válni, nekem pedig azt, hogy szerezzek egy ügyvédet. Ekkor realizáltam, hogy ő most tényleg nem viccel.” Hozzátette, hogy a feleségének nem ez az első természetfeletti kalandja, de az AI által generált kávézaccelemzésből fakadó válás még neki is meglepetés volt. A férj elmondása alapján a nő egy évvel korábban az asztrológiára volt teljesen rákattanva, másról se lehetett vele beszélgetni. A férfi ügyvédje szerint az AI-alapú kávézaccjóslás nem számít bizonyítéknak és a férfi ártatlan, amíg be nem bizonyítódik az ellenkezője.
Az eset nagy port kavart a görög közösségi médiában, még a kávézaccjósok is tiltakoztak, ugyanis szerintük ez a fajta jóslás nem így működik. Az zaccjósok elmondása alapján ugyanis nem csak a zacc, de a hab alakját, forgásirányát is figyelni kell, és erre nem biztos, hogy az algoritmusok megfelelően képesek.
Nos, ez a történetből nem derül ki egyértelműen, de a pszichológia szerint lehetséges, hogy a bizalom borult meg előbb és ChatGPT adta meg a kegyelemdöfést. Az AI-nak nincs emberi tudata, nem tud jósolni és pláne nem érti az emberi kapcsolatokat, de remekül tudja színlelni, hogy szakértő ebben és képes visszatükrözi a belétáplált félelmeket és a fantáziákat. Szóval a kis hamis mindig azt mondja, amit hallani akarsz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.