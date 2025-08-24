Egy görög nő benyújtotta a válási keresetet, miután a a ChatGPT-t megkérte, hogy jósolja meg a saját illetve a férfi csészéje alján maradt kávézaccból a jövőjüket. Az AI nem fogta vissza magát. A férj csészéje alapján azt mondta, hogy egy rejtélyes nővel van viszonya a férjének, akiről még azt is tudni vélte, hogy a neve „E”-vel kezdődik. Ráadásul sokkal fiatalabb és ő sors által a férjének rendelt partner.

Kávézaccból jósolta meg az AI egy nőnek, megcsalja a férje

Forrás: Shutterstock

Benyújtotta a válást, mert az AI azt mondta

Görögországban nagy hagyománya van a török kávé fogyasztásának és a kávézaccból való jóslásnak, ám nem mindenki ért hozzá. Így járt az a görög nő is, aki a saját és férje csészéjéből azt olvasta ki az AI segítségével, hogy valaki el fogja árulni a családjából egy fiatalabb nő miatt, akinek a neve E betűvel kezdődik. A nő, aki 12 évig élt együtt a férjével és akivel két gyereket neveltek közösen, válással kezdett fenyegetőzni, de mivel a férj nemet mondott a békés különválásra, három napon belül meghozta a postás a hivatalos válási papírokat.

Az esetből médiaszenzáció lett

A nő férje így nyilatkozott a helyi tévének: „Kinevettem ezt a marhaságot, nem vettem komolyan. Ő viszont nagyon is komolyan gondolta és azt mondta a gyerekeknek, hogy el fogunk válni, nekem pedig azt, hogy szerezzek egy ügyvédet. Ekkor realizáltam, hogy ő most tényleg nem viccel.” Hozzátette, hogy a feleségének nem ez az első természetfeletti kalandja, de az AI által generált kávézaccelemzésből fakadó válás még neki is meglepetés volt. A férj elmondása alapján a nő egy évvel korábban az asztrológiára volt teljesen rákattanva, másról se lehetett vele beszélgetni. A férfi ügyvédje szerint az AI-alapú kávézaccjóslás nem számít bizonyítéknak és a férfi ártatlan, amíg be nem bizonyítódik az ellenkezője.

A kávézaccjósok is tiltakoznak

Az eset nagy port kavart a görög közösségi médiában, még a kávézaccjósok is tiltakoztak, ugyanis szerintük ez a fajta jóslás nem így működik. Az zaccjósok elmondása alapján ugyanis nem csak a zacc, de a hab alakját, forgásirányát is figyelni kell, és erre nem biztos, hogy az algoritmusok megfelelően képesek.