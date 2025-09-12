Az energia, ami nem ismer határokat – Így gyógyít és teremt a szerelem ereje

A szerelem mindig is az emberi létezés egyik legnagyobb misztériuma volt. Költők, művészek és filozófusok próbálták leírni és definiálni, de a szerelem valódi esszenciája nem szavakban, hanem inkább energiában fejezhető ki.

A szerelem frekvenciája felgyorsíthatja a teremtés folyamatát az életedben.

Forrás: E+

A szeretet rezgése – szívből áradó gyógyulás

Minden érzés és gondolat energiahullámokat kelt, melyek saját frekvenciájukon rezegnek. Az alacsonyabb érzelmek, mint a félelem, a harag vagy az irigység lehúznak, míg a magasabb minőségek – a hála, a szeretet és a jótékonyság – felemelnek. A szívcsakrából sugárzó szeretet és szerelem energiája képes harmonizálni egész lényünket: a testet, lelket és szellemet egyaránt. A spirituális tanítások szerint a szerelem és a szeretet energiája körülbelül 528 Hz-en rezeg– ezt hívják a szívcsakra frekvenciájának. Leginkább az 500- 600 Hz körüli hullámok azok, melyek képesek gyógyítani, felemelni és újra összekapcsolni bennünket önmagunkkal és a külvilággal.

Nem véletlen, hogy szerelmes állapotban az ember könnyedebbnek, élettelibbnek és egészségesebbnek érzi magát. A tudomány is igazolja ezt: egy hosszabb ölelés, egy mély kézfogás vagy akár egy szerelmes pillantás olyan „boldogságvegyületek” felszabadulását indítja el, mint az oxitocin (a kötődés hormonja), a dopamin (az öröm és motiváció forrása), a szerotonin (a belső harmónia és nyugalom érzése) és az endorfinok (a természetes fájdalomcsillapítók). Ezek a biokémiai folyamatok tökéletesen visszatükrözik azt, amit spirituális értelemben úgy fogalmazunk meg: a szerelem gyógyít.

A szerelem teremtő hatalma

A szerelem nemcsak gyógyít, hanem manifesztációs képességeinket is fokozza. Amikor valaki a szeretet hullámhosszán él, gondolatai és vágyai könnyebben öltenek formát. A szeretet frekvenciája összhangba hoz bennünket az univerzum bőségével, és felgyorsítja a teremtés folyamatát. Ezért tapasztaljuk azt, hogy szerelem idején az élet színesebbnek, minden szempontból könnyebbnek tűnik. Új lehetőségek és kreatív ötletek, megdöbbentő egybeesések, szinkronesemények jelenhetnek meg. A szerelem egyfajta mágnesként működik, amely nemcsak azonos rezgésszinten működő embereket vonz be, hanem minden olyan körülményt is, ami a boldogság kiteljesedését szolgálja.