Az energia, ami nem ismer határokat – Így gyógyít és teremt a szerelem ereje

A szerelem mindig is az emberi létezés egyik legnagyobb misztériuma volt. Költők, művészek és filozófusok próbálták leírni és definiálni, de a szerelem valódi esszenciája nem szavakban, hanem inkább energiában fejezhető ki.
Minden érzés és gondolat energiahullámokat kelt, melyek saját frekvenciájukon rezegnek. Az alacsonyabb érzelmek, mint a félelem, a harag vagy az irigység lehúznak, míg a magasabb minőségek – a hála, a szeretet és a jótékonyság – felemelnek. A szívcsakrából sugárzó szeretet és szerelem energiája képes harmonizálni egész lényünket: a testet, lelket és szellemet egyaránt. A spirituális tanítások szerint a szerelem és a szeretet energiája körülbelül 528 Hz-en rezeg– ezt hívják a szívcsakra frekvenciájának. Leginkább az 500- 600 Hz körüli hullámok azok, melyek képesek gyógyítani, felemelni és újra összekapcsolni bennünket önmagunkkal és a külvilággal.
Nem véletlen, hogy szerelmes állapotban az ember könnyedebbnek, élettelibbnek és egészségesebbnek érzi magát. A tudomány is igazolja ezt: egy hosszabb ölelés, egy mély kézfogás vagy akár egy szerelmes pillantás olyan „boldogságvegyületek” felszabadulását indítja el, mint az oxitocin (a kötődés hormonja), a dopamin (az öröm és motiváció forrása), a szerotonin (a belső harmónia és nyugalom érzése) és az endorfinok (a természetes fájdalomcsillapítók). Ezek a biokémiai folyamatok tökéletesen visszatükrözik azt, amit spirituális értelemben úgy fogalmazunk meg: a szerelem gyógyít.
A szerelem nemcsak gyógyít, hanem manifesztációs képességeinket is fokozza. Amikor valaki a szeretet hullámhosszán él, gondolatai és vágyai könnyebben öltenek formát. A szeretet frekvenciája összhangba hoz bennünket az univerzum bőségével, és felgyorsítja a teremtés folyamatát. Ezért tapasztaljuk azt, hogy szerelem idején az élet színesebbnek, minden szempontból könnyebbnek tűnik. Új lehetőségek és kreatív ötletek, megdöbbentő egybeesések, szinkronesemények jelenhetnek meg. A szerelem egyfajta mágnesként működik, amely nemcsak azonos rezgésszinten működő embereket vonz be, hanem minden olyan körülményt is, ami a boldogság kiteljesedését szolgálja.
Amikor két ember tisztán, szívből kapcsolódik, létrejön köztük egy különleges energiakör. Ez a kör nemcsak felemel és táplál, hanem védelmet is nyújt. A két szív összehangolt rezgése olyan, mint egy fényburok, amelyen nem tudnak áthatolni a külvilág negatív energiái, az irigység vagy a rossz szándékok.
Ez a védelmi burok akkor a legerősebb, amikor a kapcsolat kölcsönösségen, bizalmon és tiszta szereteten alapul. Ilyenkor a pár együtt egy magasabb rezgésszinten működik, és képesek egymást támogatni a fejlődésben, a gyógyulásban és életük közös álmainak megvalósításában.
Két ember szerelme nemcsak saját életüket alakítja át, hanem közös teremtő erővé is válik. Egy szerelemből fakadó közös cél – legyen az egy család, egy otthon megteremtése, vagy bármilyen közös alkotás – olyan energiát hordoz, amely hosszú távon is áldást hoz mindkettőjük számára. A kölcsönös érzelmekből fakadó teremtés mindig megsokszorozza az energiákat, és gyakran valódi csodának tekinthető „véletlenekben” – valójában sorsszerű történésekben – nyilvánul meg.
A szerelem az egyik legnagyobb ajándék, amit emberként megélhetünk. Nemcsak gyógyítja az érzelmi sebeket és harmóniába hozza a lelket, hanem megnyitja az utat a teremtés és a manifesztáció előtt is. Két ember tiszta kapcsolódása egy olyan védelmező energiakört hoz létre, amelyben mindkét fél biztonságban és felemelkedve érezheti magát. Ha tudatosan ápoljuk ezt a rezgést, akkor nemcsak a kapcsolatunkat, hanem az egész életünket is magasabb szintre emelhetjük – és megtapasztalhatjuk, hogy valóban a szeretet a leghatalmasabb erő az univerzumban.
