Boszorkányság a szerelemben: mit tud a harmadik felet kivonó varázslat?

Hajdú Viktória
2025.09.06.
Amikor a szerelem mellé besétál egy harmadik, sokan nyúlnak a telefonhoz. És nem azért, hogy a partnerüket hívják fel, hanem mert TikTok-varázslatokat keresnek. De vajon mennyire jó ötlet ez?

A boszorkányság ma már nem a seprűkön szálló banyákról szól, hanem a trendi TikTok-videókról. De mit tud a „harmadik felet kivonó varázslat”, és tényleg megmenthet-e egy kapcsolatot?

A TikTok legújabb boszorkány-trendje komoly veszélyeket rejthet. Csak saját felelőségre használd!
Forrás: Shutterstock

Hódítanak a boszorkányok a TikTok-on!

A szerelem bonyolult ügy, ezt mindenki tudja. De mi történik, ha a bonyolult helyzethez csatlakozik egy harmadik fél is? A TikTok fiatal és nem annyira fiatal boszorkánytanoncai erre a kellemetlen szituációra találták ki a legújabb trendet: a „harmadik felet kivonó varázslatot”. A videókban gyertyák, citromok, papírfecnik és sok-sok „ne aggódj, működni fog” hangulatú instrukció szerepel, amik egy cél köré rendeződnek: eltávolítani azt az illetőt, aki túlzottan belopakodott a kapcsolatunkba.

Persze a kérdés adott: vajon ez egy átok, rontás, vagy tényleg csak egy kis „energetikai takarítás”?

TikTok, a modern boszorkánykönyv

A #witchtok és #spiritualtok címkéknél ma már több milliárd megtekintést találunk. A fiatalok nemcsak horoszkópokat olvasnak, hanem aktívan gyakorolják a mágia különféle formáit: szerelmi kötéseket, áldásokat, tisztító szertartásokat – és persze a hírhedt „third party removal spell”-t, azaz a harmadik felet kivonó varázslatot.

A recept mindig hasonló: kell egy gyertya (lehetőleg fekete vagy fehér, attól függően, mennyire szeretnénk „radikálisak” lenni), valamilyen kötöző eszköz (cérna, zsinór), a harmadik fél neve leírva, és valami erősen keserű, savanyú – például citrom vagy ecet. A varázslat lényege, hogy a kapcsolatunkból egyszerűen „kivágjuk” az illetőt, mintha egy fotóból ollóznánk ki.

Átok vagy ártalmatlan szertartás?

A boszorkányok és spirituális tartalomgyártók közt is megoszlanak  ám a vélemények. Egyesek szerint a harmadik felet kivonó varázslat egyfajta önvédelem. Nem a szerelmet manipuláljuk, csupán eltávolítjuk a zavaró elemet. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy minden ilyen beavatkozás energetikai visszacsapást hozhat. Magyarán az univerzum nem szereti, ha belenyúlkálunk mások szabad akaratába.

Természetesen, a pszichológiai oldalt se felejtsük el. Aki varázslatokkal próbálja megoldani a kapcsolatát, az valójában eltolja magától a valódi kommunikációt és a problémákkal való szembenézést. 
Mágia ide vagy oda, a „kivonás” valójában mindig hatással van ránk is. Egyes boszorkányok szerint, ha túl erősen ragaszkodunk a szertartáshoz, pont az ellenkezőjét érjük el: a kapcsolat még jobban megterhelődik, vagy a partner kezd el távolodni. Ráadásul a TikTok-videók nem figyelmeztetnek arra, hogy ezekhez bizony erős lelki fókusz kell, különben a varázslat inkább placebo marad. Szóval, ha ki is próbálod, ezeket tartsd szem előtt!

Hogyan működik egy alap kivonó varázslat?

Ha mégis kipróbálnád (és vállalod a spirituális kockázatokat), így néz ki egy nagyon egyszerű változat:

  • Vegyél egy fekete gyertyát, gyújtsd meg, és tedd magad elé.
  • Írd le egy papírra a harmadik fél nevét.
  • A papírt hajtsd össze, és tedd egy citrom belsejébe.
  • Kösd át fekete cérnával, majd mondd ki hangosan: „Ami közénk áll, távozzon. Ami nem ide tartozik, múljon.”
  • A citromot temesd el a kertben vagy dobd ki szemétbe – szimbolikusan így „távolítod el” a harmadik felet.
@witchywilsky potent breakup spell / remove third party <3 #fyp #breakup #witchcraft #witchtok #bitchcraft #spell #banefulmagick ♬ original sound - witchy wilsky౨ৎ

A tiltott rítus: így bilincsel meg egy szerelmi kötés – És ezért jobb, ha elkerülöd

A szerelem mindig is misztikumokkal és titokzatos erőkkel fonódott össze, amelyeket az emberiség évszázadok óta próbál megfejteni. A szerelmi mágia olyan eszköz, amely a vágyaink, félelmeink és szándékaink lenyomata lehet, de sokszor veszélyes határokat súrol.

5 bizarr szerelmi mágia ősanyáinktól: elképesztő módon szerezték meg a kiszemeltjüket régen

Egy szerelmes nő akármit bevet, csakhogy megkaparintsa kiszemeltje szívét. A legelszántabb lányok bizarr szerelmi mágiát alkalmaztak - ezekből szemezgettünk.

Tinder helyett boszorkányság: ezekkel a mágiákkal tudod bevonzani a nagy őt, a csillagjegyed szerint

Úgy érzed, eleged van a ghostingból és a véget nem érő jobbra húzásokból? Talán itt az idő, hogy a csillagokhoz fordulj – gyertyákkal, rituálékkal és egy csipetnyi romantikus mágiával.

 

