Boszorkányság a szerelemben: mit tud a harmadik felet kivonó varázslat?

A boszorkányság ma már nem a seprűkön szálló banyákról szól, hanem a trendi TikTok-videókról. De mit tud a „harmadik felet kivonó varázslat”, és tényleg megmenthet-e egy kapcsolatot?

A TikTok legújabb boszorkány-trendje komoly veszélyeket rejthet. Csak saját felelőségre használd!

Forrás: Shutterstock

Hódítanak a boszorkányok a TikTok-on!

A szerelem bonyolult ügy, ezt mindenki tudja. De mi történik, ha a bonyolult helyzethez csatlakozik egy harmadik fél is? A TikTok fiatal és nem annyira fiatal boszorkánytanoncai erre a kellemetlen szituációra találták ki a legújabb trendet: a „harmadik felet kivonó varázslatot”. A videókban gyertyák, citromok, papírfecnik és sok-sok „ne aggódj, működni fog” hangulatú instrukció szerepel, amik egy cél köré rendeződnek: eltávolítani azt az illetőt, aki túlzottan belopakodott a kapcsolatunkba.

Persze a kérdés adott: vajon ez egy átok, rontás, vagy tényleg csak egy kis „energetikai takarítás”?

TikTok, a modern boszorkánykönyv

A #witchtok és #spiritualtok címkéknél ma már több milliárd megtekintést találunk. A fiatalok nemcsak horoszkópokat olvasnak, hanem aktívan gyakorolják a mágia különféle formáit: szerelmi kötéseket, áldásokat, tisztító szertartásokat – és persze a hírhedt „third party removal spell”-t, azaz a harmadik felet kivonó varázslatot.

A recept mindig hasonló: kell egy gyertya (lehetőleg fekete vagy fehér, attól függően, mennyire szeretnénk „radikálisak” lenni), valamilyen kötöző eszköz (cérna, zsinór), a harmadik fél neve leírva, és valami erősen keserű, savanyú – például citrom vagy ecet. A varázslat lényege, hogy a kapcsolatunkból egyszerűen „kivágjuk” az illetőt, mintha egy fotóból ollóznánk ki.

Átok vagy ártalmatlan szertartás?

A boszorkányok és spirituális tartalomgyártók közt is megoszlanak ám a vélemények. Egyesek szerint a harmadik felet kivonó varázslat egyfajta önvédelem. Nem a szerelmet manipuláljuk, csupán eltávolítjuk a zavaró elemet. Mások viszont arra figyelmeztetnek, hogy minden ilyen beavatkozás energetikai visszacsapást hozhat. Magyarán az univerzum nem szereti, ha belenyúlkálunk mások szabad akaratába.

Természetesen, a pszichológiai oldalt se felejtsük el. Aki varázslatokkal próbálja megoldani a kapcsolatát, az valójában eltolja magától a valódi kommunikációt és a problémákkal való szembenézést.

Mágia ide vagy oda, a „kivonás” valójában mindig hatással van ránk is. Egyes boszorkányok szerint, ha túl erősen ragaszkodunk a szertartáshoz, pont az ellenkezőjét érjük el: a kapcsolat még jobban megterhelődik, vagy a partner kezd el távolodni. Ráadásul a TikTok-videók nem figyelmeztetnek arra, hogy ezekhez bizony erős lelki fókusz kell, különben a varázslat inkább placebo marad. Szóval, ha ki is próbálod, ezeket tartsd szem előtt!