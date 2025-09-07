Szerelemre vágysz? Ez a 7 kristály bevonzza a lelkitársad

Ahhoz, hogy az emberre rátaláljon a szerelem, legjobb, ha kimozdul, társassági életet él és szélesíti ismertségi körét, hisz a négy fal között ritkán jön szembe a szerelem. Azonban sokan még ilyen esetben is nehezen találnak rá lelki társukra – Ilyenkor jöhetnek jól a szerelemhozó kristályok. Elhoztuk a hét legerősebb ásványt, amivel megtalál az új románc

Bizonyos kristályok mágnesként vonzzák a szerelmet.

Forrás: Moment Open

7 kristály, ami mágnesként vonzza a szerelmet

1. Holdkő

A holdkő kristályok hatásai között első helyen a nyugalom, stresszoldás szerepel, mely igencsak hasznosnak bizonyulhat, ha a mindent elsöprő szerelem keresése közben lelki békére vágyunk. Védelmező kristály, mely az embert körülvevő energiák rögzítését segíti elő az ezotéria tanításai szerint. Mindemellett jó hasznát vehetjük, ha régi románcot kívánunk felmelegíteni, ahogy kiváló eszköz meditációhoz is.

Vegyük kezünkbe a holdkövet meditáció közben és mondjuk ki szándékainkat: energiája minden ambíciónkat támogatja.

2. Rodokrozit

Egészséges, tartós párkapcsolat kialakításához elengedhetetlen, az alapos önismeret, valamint, hogy önmagunk legyünk. A bájos rodonit kő segít felszabadítani belső énünket, így kiszemeltünk meglátja azt a személyt, akibe később belebolondulhat. Az ásvány ezen felül gyógyító hatással van az összetört lélekre, segít túllendülni a régi szerelmi csalódásokon, utat nyitva a romácnak.

3. Rózsakvarc

A legerősebb szerelmi kristály, mely elűzi a konfliktusokat, megerősíti a kötelékeket gyengéd rezgéseivel. A rózsakvarc megtisztítja a negatív energiákat, javítja a kommunikációt, segíti a megbocsátást, baráti, illetve szerelmi kapcsolatokat kialakítását. Pozitív energiái révén pedig a számunkra legmegfelelőbb partnert segít bevonzani az ezotéria szerint.

4. Zöld Aventurin

Ahhoz, hogy valakivel új szerelmi kapcsolatot alakíthassunk ki, nem árt, ha némi önbizalom is van a tarsolyunkban. Azonban a mai stresszes, rohanó világban sokan küszködnek szorongással, melynek a zöld aventurin gyógyító ereje húzhatja ki a méregfogát.

Földeli a negatív rezgéseket, emellett feltölt pozitív energiával – Ideális ékszer ismerkedéshez.

5. Kunzit

Ez a bámulatos drágakő vonzza a szerencsét, emellett szerelmi radarunk frekvenciáját is erősíti, így nem taszítjuk el a potenciális partnereket. Begyógyítja a szív sebeit, lelki világunkat gazdagabbnak érezzük általa, segít megtalálni helyünket a nagyvilágban és új szerelmet kialakítani.