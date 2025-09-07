Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 7., vasárnap Regina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ezotéria

Szerelemre vágysz? Ez a 7 kristály bevonzza a lelkitársad

Shutterstock - Pam Walker
ezotéria kristály szerelem
Bába Dorottya
2025.09.07.
A szerelem és párkapcsolat életünk fontos része, ám a románc nem mindig jön könnyen. Bizonyos kristályok olyan energiákat mozgatnak meg, melyek útján megtalál minket a szerelem.

Ahhoz, hogy az emberre rátaláljon a szerelem, legjobb, ha kimozdul, társassági életet él és szélesíti ismertségi körét, hisz a négy fal között ritkán jön szembe a szerelem. Azonban sokan még ilyen esetben is nehezen találnak rá lelki társukra – Ilyenkor jöhetnek jól a szerelemhozó kristályok. Elhoztuk a hét legerősebb ásványt, amivel megtalál az új románc

Szerelemhozó kristályok
Bizonyos kristályok mágnesként vonzzák a szerelmet.
Forrás: Moment Open

7 kristály, ami mágnesként vonzza a szerelmet

1. Holdkő

A holdkő kristályok hatásai között első helyen a nyugalom, stresszoldás szerepel, mely igencsak hasznosnak bizonyulhat, ha a mindent elsöprő szerelem keresése közben lelki békére vágyunk. Védelmező kristály, mely az embert körülvevő energiák rögzítését segíti elő az ezotéria tanításai szerint. Mindemellett jó hasznát vehetjük, ha régi románcot kívánunk felmelegíteni, ahogy kiváló eszköz meditációhoz is.

Vegyük kezünkbe a holdkövet meditáció közben és mondjuk ki szándékainkat: energiája minden ambíciónkat támogatja.

2. Rodokrozit

Egészséges, tartós párkapcsolat kialakításához elengedhetetlen, az alapos önismeret, valamint, hogy önmagunk legyünk. A bájos rodonit kő segít felszabadítani belső énünket, így kiszemeltünk meglátja azt a személyt, akibe később belebolondulhat. Az ásvány ezen felül gyógyító hatással van az összetört lélekre, segít túllendülni a régi szerelmi csalódásokon, utat nyitva a romácnak.

3. Rózsakvarc

A legerősebb szerelmi kristály, mely elűzi a konfliktusokat, megerősíti a kötelékeket gyengéd rezgéseivel. A rózsakvarc megtisztítja a negatív energiákat, javítja a kommunikációt, segíti a megbocsátást, baráti, illetve szerelmi kapcsolatokat kialakítását. Pozitív energiái révén pedig a számunkra legmegfelelőbb partnert segít bevonzani az ezotéria szerint.

4. Zöld Aventurin

Ahhoz, hogy valakivel új szerelmi kapcsolatot alakíthassunk ki, nem árt, ha némi önbizalom is van a tarsolyunkban. Azonban a mai stresszes, rohanó világban sokan küszködnek szorongással, melynek a zöld aventurin gyógyító ereje húzhatja ki a méregfogát.

Földeli a negatív rezgéseket, emellett feltölt pozitív energiával – Ideális ékszer ismerkedéshez.

5. Kunzit

Ez a bámulatos drágakő vonzza a szerencsét, emellett szerelmi radarunk frekvenciáját is erősíti, így nem taszítjuk el a potenciális partnereket. Begyógyítja a szív sebeit, lelki világunkat gazdagabbnak érezzük általa, segít megtalálni helyünket a nagyvilágban és új szerelmet kialakítani.

6. Rózsaszín turmalin

Alapvetően a védelmező kristályok közé tartozik a rózsaszín turmalin, mely biztonságérzetet, védelmet nyújt másokkal szemben. Ezen felül a mentális és érzelmi pozitivitást támogatja, feldobja hangulatunkat, így az emberek szívesen töltenek időt a társaságunkban, ha ilyet hordunk magunknál. Ha pedig vonzzuk az ebereket, a szerelem is könnyedén hálónkba akad.

7. Malachit

Ez az üde zöld drágakő a szívcsakrához kapcsolódik, segít a szenvedély és vágyak bevonzásában. Nyitottá válunk a szerelemre, begyógyítja a múltbéli sebeket, segít feldolgozni csalódásainkat, egyfajta új kezdetet jelent. Akkor fejti ki legerősebb hatását, ha meditáció közben magunkhoz szorítjuk.

Megdöbbentő, hogy mit jelent, ha kék az aurád színe

Minden embert körülleng egy bizonyos energia, rezgés melyek különféle színekben pompáznak. Akit kék színű aura vesz körül, páratlan tulajdonságoknak örülhet.

Készíts Holdvizet, hogy téged is támogasson az energiája

A Hold energiája az egyik legmeghatározóbb az univerzumban. A mágikus holdvíz segít csatlakozni a Telihold rezgéseihez, melyet változatos rituálék keretében fordíthatunk a javunkra.

Vigyázzunk a mágikus átjárókkal: ha ezt tesszük, vendégésgbe hívjuk a szellemeket az otthonukba

Furcsa dolgokat tapasztalunk az otthonunkban vagy egyre több rossz dolog történik velünk? Lehet, hogy egy mágikus átjáró az oka!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu