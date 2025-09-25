Sztárok és a kezeik: mit árulnak el a hírességek kézfejei a valódi személyiségükről?

Hollywoodban minden az imázsról szól, ám a kezek sokat elárulnak a hírességekről. A sztárok kézfeje nemcsak ráncokat, hanem titkokat is őriz: a szívvonalaik, ujjaik hossza, sőt még a csuklójuk is arról árulkodik, mennyire hiteles, érzékeny vagy épp manipulatív a személyiségük. Jöhet egy kis kiromantia celeb módra?
A kézelemzés – más néven kiromantia – nem boszorkányság, hanem egy ősrégi karaktertérkép. Az ujjak formája, a szív- és életvonal, sőt még a kézfej domborulatai is egyfajta személyiséglenyomatot adnak. De mit árul el Hollywood legnagyobb sztárjairól?
Céline képein gyakran feltűnik a szépen ívelt, hosszú szívvonal – ami érzelmi stabilitást, mély empátiát és hatalmas szívet jelez. Nem véletlen, hogy a férje halála után is méltósággal viselte a gyászt – a keze mindent elmond, amit ő nem mond ki.
A mutatóujj és gyűrűsujj aránya a dominanciáról és a kreativitásról árulkodik. Harry mutatóujja hosszabb – ami az önbizalom és vezetői attitűd jele. Nemcsak jól áll neki a szoknya, de nem is fél viselni. A keze már rég kivonult a társadalmi elvárások alól.
A Baywatch ikon kézfeje tele van lendülettel. A hosszú, kiszélesedő életvonal kalandvágyat, szabadságvágyat és a rutin kerülését jelzi. Pamela nem bírja a korlátokat – sem a magánéletben, sem a karrierben. Az ujjak hegyessége ráadásul érzékeny, intuitív természetre utal.
Brad tenyere széles, ujja vastagabb, markáns csontozattal – tipikus „földkéz”. A gyakorlatias, stabil, munkamániás típusok sajátja. Pitt nemcsak szép, hanem meglepően racionális, üzletemberként is remekül navigál – a kézfeje alapján legalábbis biztosan.
