Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
életvonal

Sztárok és a kezeik: mit árulnak el a hírességek kézfejei a valódi személyiségükről?

életvonal stabilitás tenyér kézfej
Csére Erik
2025.09.25.
A vörös szőnyegen minden részlet számít – de van valami, amit még a legprofibb stylist sem tud elrejteni: a kézfej. Miközben a sztárok milliós ruhákban és sminkben, ügynökségek védőhálójában kelletik magukat, a tenyerük árulkodik a valódi karakterükről.

Hollywoodban minden az imázsról szól, ám a kezek sokat elárulnak a hírességekről. A sztárok kézfeje nemcsak ráncokat, hanem titkokat is őriz: a szívvonalaik, ujjaik hossza, sőt még a csuklójuk is arról árulkodik, mennyire hiteles, érzékeny vagy épp manipulatív a személyiségük. Jöhet egy kis kiromantia celeb módra? 

sztárok, tenyér, kézfej
Egész sok mindent lehet kiolvasni a sztárok kézfejéből
Forrás: Shutterstock

Mit nézünk a sztárok kezén?

A kézelemzés – más néven kiromantia – nem boszorkányság, hanem egy ősrégi karaktertérkép. Az ujjak formája, a szív- és életvonal, sőt még a kézfej domborulatai is egyfajta személyiséglenyomatot adnak. De mit árul el Hollywood legnagyobb sztárjairól?

Céline Dion – A szívvonal, ami mindent túlél

Céline képein gyakran feltűnik a szépen ívelt, hosszú szívvonal – ami érzelmi stabilitást, mély empátiát és hatalmas szívet jelez. Nem véletlen, hogy a férje halála után is méltósággal viselte a gyászt – a keze mindent elmond, amit ő nem mond ki.

Archives - No Web - Prix Spécial - Rendez-vous avec Céline Dion. Date inconnue © Frédéric Piau / Bestimage File Photo - No Web - Special Price - Close-up with Celine Dion. Unknown date 1989
Céline Dion
Forrás: NORTHFOTO

Harry Styles – A mutatóujj hosszabb, mint a gyűrűs? Nem véletlenül stílusikon

A mutatóujj és gyűrűsujj aránya a dominanciáról és a kreativitásról árulkodik. Harry mutatóujja hosszabb – ami az önbizalom és vezetői attitűd jele. Nemcsak jól áll neki a szoknya, de nem is fél viselni. A keze már rég kivonult a társadalmi elvárások alól.

British singer and actor Harry Styles gestures as he poses during a photocall for the film "Don't Worry Darling" presented out of competition as part of the 79th Venice International Film Festival at Lido di Venezia in Venice, on September 5, 2022. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Harry Styles
Forrás: AFP

Pamela Anderson – Életvonal: hosszú, görbe, kiszámíthatatlan

A Baywatch ikon kézfeje tele van lendülettel. A hosszú, kiszélesedő életvonal kalandvágyat, szabadságvágyat és a rutin kerülését jelzi. Pamela nem bírja a korlátokat – sem a magánéletben, sem a karrierben. Az ujjak hegyessége ráadásul érzékeny, intuitív természetre utal.

BURBANK, CA - SEPTEMBER 12: Actress Pamela Anderson appears on the "Tonight Show with Jay Leno" at the NBC Studios September 12, 2003 in Burbank, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images)
Pamela Anderson
Forrás: Getty Images North America

Brad Pitt – A földjegyek keze?

Brad tenyere széles, ujja vastagabb, markáns csontozattal – tipikus „földkéz”. A gyakorlatias, stabil, munkamániás típusok sajátja. Pitt nemcsak szép, hanem meglepően racionális, üzletemberként is remekül navigál – a kézfeje alapján legalábbis biztosan.

Brad Pitt heads to France from LAX and wears a large gold band on his right finger. Is this a symbol of Brad and Angie's love for each other? February 22, 2011. X17online.com
Brad Pitt
Forrás: Northfoto

Anthony Hopkins videóján nevet a fél világ: megtrollkodta Kim Kardashiant - Videó!

A Hannibál sztárja újfent bebizonyította, hogy világhírű fekete humorral rendelkezik. A 87 éves Anthony Hopkins most éppen Kim Kardashian legújabb termékével viccelődött.

Goldie Hawn unokája felrobbantotta az internetet: a színésznő pontos mása - FOTÓ

Nem árulunk el nagy titkot, ha azt mondjuk, hogy Goldie Hawn génállománya felér egy lottó ötössel: bizonyította ezt már lánya, Kate Hudson és most újfent az unokája is, aki valósággal ellopta a show-t Adam Sandler filmpremierjén.

A 60 éves Liz Hurley és 85 éves édesanyja apró bikiniben: testük mint a 30 éveseké - FOTÓ

Elizabeth Hurley és 85 éves édesanyja, Angela megmutatták elképesztő alakjukat: egyforma, leopárdmintás fürdőruhában álltak kamera elé. A rajongók nem győztek ámulni azon, mennyire fiatalosak és fittek mindketten.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu