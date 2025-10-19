Heti karrier- és pénzhoroszkóp október 20-26.: a Mérleg és az Ikrek lendületbe jön

A Kozmosz üzenete szerint a tűz jegyűek a héten tele lesznek lendülettel, ezért ügyelniük kell rá, hogy ne essenek túlzásokba. A föld jegyűek stabilitásra találhatnak a pénzügyekben, de ehhez szükségük lesz egy kis türelemre. A víz jegyűeknek meg kell találniuk az aranyközéputat az érzelmi és értelmi intelligenciájuk között, hogy kézzelfogható eredményeket érhessenek el, a levegő jegyűek pedig egyenes kommunikációval, és a kapcsolataik segítségével léphetnek egy nagyot a karrierjükben. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp részleteit.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp október 20-26.:
Kos
Egy régi kapcsolat vagy munkatárs most hasznosnak bizonyulhat, ne félj segítséget kérni. Anyagilag apró kiadások jöhetnek, de elkerülhetők, ha nem veszel meg mindent azonnal.
Bika
Most kifejezetten jó lenne hallgatni a tanácsokra, még akkor is, ha elsőre nem tetszik, amit hallasz. A bolygók szerint valaki jó szándékkal próbál terelgetni – és igaza lesz. A pénzügyekben a stabilitás a kulcs, a héten jobb elkerülni a hirtelen döntéseket.
Ikrek
Végre mozgásba lendülnek a dolgok, és ez munka és pénz terén is látszik. Az újhold friss lendületet ad, a hét második felében pedig valamilyen eredmény vagy visszajelzés is jöhet, ami megerősít abban, hogy jó úton vagy.
Rák
Kicsit túl sokat akarsz vállalni, és ez feszültséget hozhat. Nem baj, ha most nem minden készül el, a hét második felében úgyis rendeződnek a dolgok. A hosszú hétvégére pihenés dukál, mert csak akkor lesz energiád a következő hetek hajtásához.
Oroszlán
A hét elején még kissé kaotikus lehet minden, de a közepétől már sokkal jobban kézben tartod a helyzetet. Ha valamit szervezel, vezetsz vagy intézel, most kifejezetten jól teljesítesz.
Szűz
Kommunikációs félreértések miatt most könnyen elcsúszhatsz valamivel, főleg munkahelyi témában. Próbálj türelmes maradni, ne reagálj azonnal. Rövidesen visszatér a rend. Pénzben most nehéz megfogni, hol megy el. Nézd át a kiadásaidat!
Mérleg
Sok mindenben előreléphetsz, különösen, ha most mersz újítani. Az újhold energiája segít, hogy megújítsd a munkamódszereidet, vagy új bevételi forrást találj. Pénzügyileg is van mozgás, de figyelj a mértékre.
Skorpió
Nagyon erős hét ez számodra. Tele vagy energiával, és ez a munkahelyeden is látszik: szinte mindenki tőled kér tanácsot. Jó úton vagy, de ne hagyd, hogy mások irigysége befolyásoljon.
Nyilas
A munka most háttérbe szorulhat, és ez nem is baj. A bolygók szerint jobban jársz, ha egy kicsit lelassítasz, és nem próbálsz mindent egyszerre megoldani. Pénzügyileg stabil a helyzeted, de ne vállalj be semmi nagyobb kiadást.
Bak
Mozgalmas, de összességében eredményes hét. Sikerül rendezni olyan ügyeket, amiket már régóta halogattál. A bolygóháromszög támogat abban, hogy most valóban kézbe vedd az irányítást.
Vízöntő
Egy feszült helyzet most próbára tehet, de nem érdemes belemenni a vitákba. Maradj higgadt, és
inkább a megoldásra koncentrálj. Anyagilag kicsit hullámzó a hét, de ha nem most költekezel, hanem kivársz, már a jövő héten látszódni fog a pozitív eredmény.
Halak
Nagyon jó irányba mozdulnak el a dolgok. A Neptunusz visszalépése most visszahoz olyan lehetőségeket, amiket korábban nem tudtál kihasználni. A hét második felében egy konkrét, kézzelfogható előrelépés jöhet, ami pénzben is mérhető.
