Heti karrier- és pénzhoroszkóp október 20-26.: a Mérleg és az Ikrek lendületbe jön

A Kozmosz üzenete szerint a tűz jegyűek a héten tele lesznek lendülettel, ezért ügyelniük kell rá, hogy ne essenek túlzásokba. A föld jegyűek stabilitásra találhatnak a pénzügyekben, de ehhez szükségük lesz egy kis türelemre. A víz jegyűeknek meg kell találniuk az aranyközéputat az érzelmi és értelmi intelligenciájuk között, hogy kézzelfogható eredményeket érhessenek el, a levegő jegyűek pedig egyenes kommunikációval, és a kapcsolataik segítségével léphetnek egy nagyot a karrierjükben. Mutatjuk a heti karrier- és pénzhoroszkóp részleteit.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp október 20-26.

Forrás: Shutterstock

Kos

Egy régi kapcsolat vagy munkatárs most hasznosnak bizonyulhat, ne félj segítséget kérni. Anyagilag apró kiadások jöhetnek, de elkerülhetők, ha nem veszel meg mindent azonnal.

Bika

Most kifejezetten jó lenne hallgatni a tanácsokra, még akkor is, ha elsőre nem tetszik, amit hallasz. A bolygók szerint valaki jó szándékkal próbál terelgetni – és igaza lesz. A pénzügyekben a stabilitás a kulcs, a héten jobb elkerülni a hirtelen döntéseket.

Ikrek

Végre mozgásba lendülnek a dolgok, és ez munka és pénz terén is látszik. Az újhold friss lendületet ad, a hét második felében pedig valamilyen eredmény vagy visszajelzés is jöhet, ami megerősít abban, hogy jó úton vagy.

Rák

Kicsit túl sokat akarsz vállalni, és ez feszültséget hozhat. Nem baj, ha most nem minden készül el, a hét második felében úgyis rendeződnek a dolgok. A hosszú hétvégére pihenés dukál, mert csak akkor lesz energiád a következő hetek hajtásához.

Oroszlán

A hét elején még kissé kaotikus lehet minden, de a közepétől már sokkal jobban kézben tartod a helyzetet. Ha valamit szervezel, vezetsz vagy intézel, most kifejezetten jól teljesítesz.

Szűz

Kommunikációs félreértések miatt most könnyen elcsúszhatsz valamivel, főleg munkahelyi témában. Próbálj türelmes maradni, ne reagálj azonnal. Rövidesen visszatér a rend. Pénzben most nehéz megfogni, hol megy el. Nézd át a kiadásaidat!

Mérleg

Sok mindenben előreléphetsz, különösen, ha most mersz újítani. Az újhold energiája segít, hogy megújítsd a munkamódszereidet, vagy új bevételi forrást találj. Pénzügyileg is van mozgás, de figyelj a mértékre.