Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 17., péntek Hedvig

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
asztrológia

3 csillagjegyre erősen hat Nap és a Jupiter feszült kapcsolódása: a szerelmi életükben hoz hatalmas változást

asztrológia párkapcsolat csillagjegy október
A Nap és a Jupiter október harmadik hétvégéjén komoly párkapcsolati feszültséget okozhat. Te is az érintett csillagjegyek közt vagy? Ne aggódj, ha jól kezeled, szerelmi életed új szintre léphet!

Október harmadik hétvégéjének kezdetén a Nap a Mérleg jegyében ragyog, olyan energiákat ébresztve fel, amelyek új megvilágításba helyezik a meglévő párkapcsolatokat. Érdemes ezt a hétvégét a szerelmi felismerések és az új utak megtalálásának szentelni. A Rákban járó Jupiter feszült kvadrátban áll a Nappal, ez pedig asztrológiai szempontból felkavarja a csillagjegyek érzelmeit. Gyengéd feszültségre lehet számítani, amely sok mindent megkérdőjelezhet− különösen három csillagjegy esetében. 

Csillagjegyek szerelmi élete megváltozik
Ezeknek a csillagjegyeknek hoz párkapcsolati változást a Nap és a Jupiter energiája.
Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek, akiknek a szerelmi élete most megváltozhat

A Nap és a Jupiter dinamikája most mindenkit arra tanít, hogy az átható boldogság a párkapcsolatban rejlik. Nem elég csupán benne lenni egy kapcsolatban, bizony dolgozni is kell érte. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy az elfojtott vágyak és a kimondatlan sérelmek végre felszínre kerüljenek. Az univerzum energiája azt üzeni, nem kell a béke kedvéért feláldoznod önmagad. Ez az égitest-kölcsönhatás különösen három csillagjegyet érint, előttük érzelmileg terheltebb hétvége áll. Nem kell azonban feltétlenül rosszra gondolni, hiszen nem determinált a szakítás, inkább egy lehetőség, hogy új alapokra helyezzék a párkapcsolatukat.

Bika csillagjegy

Kedves Bika, elérkezett az idő, hogy őszintébb légy magaddal, és más oldalról is megvizsgáld a dolgokat! A Mérleg Nap energiája ott áll melletted, arra ösztönözve, hogy harmóniát teremts magad körül. Ehhez azonban előbb rendet kell tenned a szívedben. A Rákban járó Jupiter finoman vezet abba az irányba, ahol a saját igényeidet félretéve, megpróbálhatod megérteni, mi zajlik a párod lelkében. 

Hívószavad a hétvégére az empátia.

A Nap és a Jupiter megerősítheti a csillagjegyek szerelmi életét.
A Nap és a Jupiter kapcsolódása elszakíthatja, de meg is erősítheti a csillagjegyek szerelmi életét.
Forrás: Shutterstock

Szűz csillagjegy

Édes Szűz, itt az idő, hogy elengedd egy kicsit a kontroll gyeplőjét! A Nap és a Jupiter ereje most megerősítheti a szerelmi életedet, de csak akkor, ha mersz másokra is támaszkodni. Tudjuk persze, hogy a segítségkérés nem a te műfajod, most mégis erre lesz szükséged. Itt a lehetőség, hogy megtanuld, az „együtt” sokkal erősebb, mint az „egyedül”. Ne cipeld tovább a párkapcsolati terheket, ott a társad, oszd meg vele. 

Hívószavad a hétvégére a partnerség.

Nyilas csillagjegy 

Kedves Nyilas, nagyon vigyázz, kitől kérsz tanácsot! Most valahogy mindenki jobban tudja, mire lenne szükséged, miközben a Rák Jupiter energiája épp abban segít, hogy bízz a megérzéseidben. Számodra azért is szerencsés ez a hétvége, mert a Mérleg Nap szinte követeli tőled, hogy add fel a makacsságodat, és találj egyensúlyt a párkapcsolatodban. Ez a feszültségekkel teli pár nap azonban nem kedvez a meggondolatlan kijelentéseknek, légy tehát nyílt és őszinte, de figyelj a kommunikációdra.

Hívószavad a hétvégére az intuíció.

A mostani Nap-Jupiter kvadrát egyik csillagjegy számára sem ígér könnyed szerelmes pillanatokat, de segíthet végre kiegyenesíteni a dolgokat. Feltehetjük magunknak a nagy kérdéseket, miközben tisztázhatjuk a párkapcsolatunkban lappangó konfliktusokat. Azok, akik kellő türelemmel és megértéssel kezelik ezt a pár napot, egy erősebb és felszabadultabb kapcsolatra ébredhetnek hétfő reggel.

Ez a 3 csillagjegy befejezetlen karmát hordoz előző életeiből

A múlt energiái időnként visszatérnek, hogy tanítsanak és gyógyítsanak. Egyes csillagjegyek számára jelenlegi életük pedig a karmikus egyensúly helyreállításáról szól. Ismerd meg, kik ők.

Ezek a csillagjegyek őrült kalandorok: egyik napról a másikra képesek felrúgni az életüket

Sokan rajonganak a biztonságért, és a világ minden kincséért sem hagynák el a komfortzónájukat. De van három csillagjegy, akik pont ennek az ellenkezőjét képviselik: számukra a változás maga az élet.

Csillagjegyek, akikre ezen a héten pénzeső hullik: számukra eljöhet a kánaán

Az univerzum erői most elhozzák a bőséget. Ez az energia azonban csak a kiválasztott csillagjegyekre hat, ők most bebiztosíthatják a pénzügyi jólétüket.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu