3 csillagjegyre erősen hat Nap és a Jupiter feszült kapcsolódása: a szerelmi életükben hoz hatalmas változást

Október harmadik hétvégéjének kezdetén a Nap a Mérleg jegyében ragyog, olyan energiákat ébresztve fel, amelyek új megvilágításba helyezik a meglévő párkapcsolatokat. Érdemes ezt a hétvégét a szerelmi felismerések és az új utak megtalálásának szentelni. A Rákban járó Jupiter feszült kvadrátban áll a Nappal, ez pedig asztrológiai szempontból felkavarja a csillagjegyek érzelmeit. Gyengéd feszültségre lehet számítani, amely sok mindent megkérdőjelezhet− különösen három csillagjegy esetében.

Ezeknek a csillagjegyeknek hoz párkapcsolati változást a Nap és a Jupiter energiája.

Forrás: Shutterstock

Csillagjegyek, akiknek a szerelmi élete most megváltozhat

A Nap és a Jupiter dinamikája most mindenkit arra tanít, hogy az átható boldogság a párkapcsolatban rejlik. Nem elég csupán benne lenni egy kapcsolatban, bizony dolgozni is kell érte. Ez a tökéletes alkalom arra, hogy az elfojtott vágyak és a kimondatlan sérelmek végre felszínre kerüljenek. Az univerzum energiája azt üzeni, nem kell a béke kedvéért feláldoznod önmagad. Ez az égitest-kölcsönhatás különösen három csillagjegyet érint, előttük érzelmileg terheltebb hétvége áll. Nem kell azonban feltétlenül rosszra gondolni, hiszen nem determinált a szakítás, inkább egy lehetőség, hogy új alapokra helyezzék a párkapcsolatukat.

Bika csillagjegy

Kedves Bika, elérkezett az idő, hogy őszintébb légy magaddal, és más oldalról is megvizsgáld a dolgokat! A Mérleg Nap energiája ott áll melletted, arra ösztönözve, hogy harmóniát teremts magad körül. Ehhez azonban előbb rendet kell tenned a szívedben. A Rákban járó Jupiter finoman vezet abba az irányba, ahol a saját igényeidet félretéve, megpróbálhatod megérteni, mi zajlik a párod lelkében.

Hívószavad a hétvégére az empátia.

A Nap és a Jupiter kapcsolódása elszakíthatja, de meg is erősítheti a csillagjegyek szerelmi életét.

Forrás: Shutterstock

Szűz csillagjegy

Édes Szűz, itt az idő, hogy elengedd egy kicsit a kontroll gyeplőjét! A Nap és a Jupiter ereje most megerősítheti a szerelmi életedet, de csak akkor, ha mersz másokra is támaszkodni. Tudjuk persze, hogy a segítségkérés nem a te műfajod, most mégis erre lesz szükséged. Itt a lehetőség, hogy megtanuld, az „együtt” sokkal erősebb, mint az „egyedül”. Ne cipeld tovább a párkapcsolati terheket, ott a társad, oszd meg vele.