Heti szerelmi horoszkóp október 20-26.: A Kos behúzza a féket, a Bikára meglepetés vár

Jó hírünk van az egyedülállók számára: a Kozmosz számtalan csillagjegy számára tartogat pozitív meglepetéseket erre a hétre. A párkapcsolatban élőknek sincs oka panaszra, az őszinteség és a kommunikáció közelebb hozhat titeket egymáshoz a párotokkal ebben az időszakban. Lássuk, hogy mit üzennek a csillagok a heti szerelmi horoszkópban.
Heti szerelmi horoszkóp október 20-26.:
Kos
Most minden azon múlik, mennyire tudsz lassítani. Ha új kapcsolat van a láthatáron, ne siess a következtetésekkel. Valaki érdeklődik irántad, de csak akkor derül ki, mennyire komoly, ha hagyod kibontakozni.
Bika
A párod most mintha jobban tudná, mire van szükséged, mint te magad. Engedd, hogy meglepjen, és ne keresd a hibát mindenben. Egyedülállóként olyan ember kerülhet a közeledbe, akit elsőre nem vennél észre, de minél többet beszélgettek, annál inkább megfog.
Ikrek
Most különösen vonzó vagy, a nyitottságod, humorod mágnesként hat. Ha kapcsolatban élsz, ne hagyd, hogy mások rosszkedve rátok ragadjon. Inkább tervezzetek valami spontán, közös programot!
Rák
A hét elején hajlamos lehetsz túlagyalni mindent, de a hét közepén már sokkal nyugodtabb leszel. Ha van párod, a hétvégén egy meghitt, nyugodt pillanat helyrehozhat mindent. Ha nincs, valaki meglepően őszinte lesz hozzád – és ez most sokat jelenthet.
Oroszlán
Ne felejtsd el, hogy a szeretet nem pénzben vagy ajándékban mérhető. Egy kedves gesztus, egy bók vagy egy őszinte mondat többet ér bárminél. Ha szingli vagy, egy régi ismeretség melegedhet fel – de csak akkor, ha nem ragaszkodsz ahhoz, hogy minden rólad szóljon.
Szűz
A kommunikáció most kényes terep: könnyen félreérthetitek egymást. Próbálj nem logikával, hanem érzéssel közelíteni a párodhoz. A hét második felében már sokkal tisztábban látod, mi fontos valójában.
Mérleg
Most új szintre léphet a kapcsolatod, de csak akkor, ha tényleg kimondod, mit érzel. A Vénusz támogatja a nyitottságot, szóval ne tartsd magadban, ami a szívedben van. Egyedülállóként most könnyen találhatod magad egy izgalmas helyzetben, ami akár komolyabb is lehet, ha nem sietsz el semmit.
Skorpió
Szenvedélyes, intenzív hét elé nézel. A bolygók szerint most sok minden történhet, ami megerősíti benned, hogy jó úton jársz. A kapcsolatodban mélyülhet az intimitás, egyedülállóként pedig valaki alaposan megmozgatja majd a fantáziádat.
Nyilas
Tele vagy szeretettel, és most szívesen adsz is belőle. A párod hálás lesz érte, ha kicsit jobban odafigyelsz rá, még akkor is, ha nincs mindig tökéletes összhang. A szingliknek jó hír: egy utazás, közös program vagy baráti találkozó hozhat új ismeretséget, ami több lehet, mint egy kis flört.
Bak
Most sok a tennivaló, és könnyű lenne a munkába menekülni, de a szerelmi életed is figyelmet kér.
Ha párban élsz, ne hagyd, hogy a feszültség közétek álljon. Ha egyedül vagy, a hét második felében valaki megmutathatja, milyen jó is, ha nem mindig te irányítasz.
Vízöntő
Egy régi vita vagy sérelem most újra előkerülhet, de ha nem ragaszkodsz hozzá, béke lesz. A bolygók segítenek lezárni, ami már nem visz előre. Egyedülállóként valaki váratlanul elrabolhatja a szíved. Talán nem is a típusod, mégis nehéz lesz kivonni magad a hatása alól.
Halak
Tiszta és őszinte érzések időszaka jön. Egy kapcsolat most elmélyülhet, ha hagyod, hogy az érzelmeid vezessenek, és nem a félelmeid. A szingli Halak most különösen intuitív, könnyen megérzi, kiben bízhat.
