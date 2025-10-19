Heti szerelmi horoszkóp október 20-26.: A Kos behúzza a féket, a Bikára meglepetés vár

Jó hírünk van az egyedülállók számára: a Kozmosz számtalan csillagjegy számára tartogat pozitív meglepetéseket erre a hétre. A párkapcsolatban élőknek sincs oka panaszra, az őszinteség és a kommunikáció közelebb hozhat titeket egymáshoz a párotokkal ebben az időszakban. Lássuk, hogy mit üzennek a csillagok a heti szerelmi horoszkópban.

A szerelmi horoszkóp szerint a szív fog dirigálni a héten

Forrás: Shutterstock

Heti szerelmi horoszkóp október 20-26.:

Kos

Most minden azon múlik, mennyire tudsz lassítani. Ha új kapcsolat van a láthatáron, ne siess a következtetésekkel. Valaki érdeklődik irántad, de csak akkor derül ki, mennyire komoly, ha hagyod kibontakozni.

Bika

A párod most mintha jobban tudná, mire van szükséged, mint te magad. Engedd, hogy meglepjen, és ne keresd a hibát mindenben. Egyedülállóként olyan ember kerülhet a közeledbe, akit elsőre nem vennél észre, de minél többet beszélgettek, annál inkább megfog.

Ikrek

Most különösen vonzó vagy, a nyitottságod, humorod mágnesként hat. Ha kapcsolatban élsz, ne hagyd, hogy mások rosszkedve rátok ragadjon. Inkább tervezzetek valami spontán, közös programot!

Rák

A hét elején hajlamos lehetsz túlagyalni mindent, de a hét közepén már sokkal nyugodtabb leszel. Ha van párod, a hétvégén egy meghitt, nyugodt pillanat helyrehozhat mindent. Ha nincs, valaki meglepően őszinte lesz hozzád – és ez most sokat jelenthet.

Oroszlán

Ne felejtsd el, hogy a szeretet nem pénzben vagy ajándékban mérhető. Egy kedves gesztus, egy bók vagy egy őszinte mondat többet ér bárminél. Ha szingli vagy, egy régi ismeretség melegedhet fel – de csak akkor, ha nem ragaszkodsz ahhoz, hogy minden rólad szóljon.

Szűz

A kommunikáció most kényes terep: könnyen félreérthetitek egymást. Próbálj nem logikával, hanem érzéssel közelíteni a párodhoz. A hét második felében már sokkal tisztábban látod, mi fontos valójában.

Mérleg

Most új szintre léphet a kapcsolatod, de csak akkor, ha tényleg kimondod, mit érzel. A Vénusz támogatja a nyitottságot, szóval ne tartsd magadban, ami a szívedben van. Egyedülállóként most könnyen találhatod magad egy izgalmas helyzetben, ami akár komolyabb is lehet, ha nem sietsz el semmit.