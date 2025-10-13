Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 13., hétfő Ede, Kálmán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

HUNGARIKUM katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ezotéria

Kortyolj az univerzum erejéből: készíts igazi ásványi energiavizet hegyikristályokkal

személyiségteszt, drágakő
Shutterstock/Alicia Warmington -
ezotéria kristály víz energia
Pópity Balázs
2025.10.13.
Bár elsőre úgy hangzik, mint egy Coelho-idézet egy jógamatracon, a vízre programozott szándék nagyon is működhet. Csak hegyikristály kell hozzá és szűrt víz.

Az ötlet mögött egy egyszerű, mégis mágikus logika áll: ha a tested 60-70 százaléka víz, miért ne programoznád át olyan szándékkal, amire épp szükséged van? A gondolat ereje, a kristály rezgései és a víz memóriája egyesülnek egy olyan elixírré, ami nemcsak hidratál, hanem áthangolni is képes. Szeretet, fókusz, nyugalom, motiváció – mind megidézhető, ha nem csak a poharat emelgeted mechanikusan, hanem közben figyelsz is arra, mit küldesz be. Még talán abban is segít, hogy komolyabb bonyodalmak nélkül túléld a Merkúr retrográdot. 

kristály
A hegyikristályok felvérteznek az univerzum erejével.
Forrás: Moment RF

A japán kutató, Masaru Emoto már évtizedekkel ezelőtt megmutatta, hogy a víz kristályszerkezete változik attól függően, milyen gondolatokat, szavakat vagy zenét „hall”. Ha pedig a víz ennyire érzékeny, és te ennyire vízből vagy – talán nem is akkora őrültség ez a kristályosdi.

A legnépszerűbb kristályok és a hozzájuk tartozó „rezgések”

  • Hegyikristály – A spirituális multitool. Letisztít, harmonizál, újratölt. Olyan, mint egy lelki porszívó és powerbank egyben. Ha úgy érzed, szétestél, mentálisan túlcsordultál, vagy az aurád olyan lyukas, mint a kedvenc zoknid, akkor a hegyikristály a te kőszikladarabod. Energiavízben különösen erős tisztító hatása van – ezért is szeretik meditációnál vagy újrakezdésekhez.
  • Rózsakvarc – A szívcsakra gyengéd barátja. Ha túl sok volt a párkapcsolati kudarc, akkor a rózsakvarc segít újranyitni a szíved – magad felé is. Nemcsak a romantikus szeretetet támogatja, hanem az önelfogadást és az érzelmi sebek gyógyítását is. A rózsakvarcos víz olyan, mintha egy meleg takaróba bújnál egy érzelmileg hűvös világban.
  • Ametiszt – A meditációs guruk titkos fegyvere. Stresszcsökkentő, elcsendesít, jól alváshoz vagy ha épp besokalltál a világ zajától. Ha nem találod a belső békéd, akkor az ametiszt nemcsak a vizedbe, de az éjjeliszekrényedre is való. 
  • Citrin – Napfény palackba zárva. Kreativitás, anyagi bőség, önbizalom – akkor idd, ha el vagy veszve a céljaid közt, vagy kell egy kis kozmikus löket. A citrin nemcsak pezsdítő, de konkrétan energetizál – olyan, mintha belül is napsütés lenne. Állásinterjú, első randi, új projekt? Egy korty citrines víz, és máris úgy érzed, tiéd a világ (vagy legalábbis egy része).

Így készíts kristályos energiavizet otthon

1. Tisztítsd meg a kristályt – Nemcsak fizikailag (por, kézről származó zsír), hanem energetikailag is. Használhatsz sós vizet, füstölőt (pl. zsálya vagy palo santo), vagy egyszerűen kiteheted holdfényre egy éjszakára. A cél: a kő legyen „üres vászon”.

2. Válassz megfelelő vizet – Ne a csapból folyó klóros valamit használd. Szűrt vagy forrásvíz ajánlott – hisz ha már spirituális tuningot akarsz, ne egy kétes minőségű alapra építkezz.

3. Helyezd a kristályt a vízbe – Direktbe csak akkor, ha biztos vagy benne, hogy az adott kő nem oldódik ki és nem mérgező. Például a hegyikristály, rózsakvarc és ametiszt biztonságos, de a malachit, szelenit vagy kénes kövek semmi esetre se kerüljenek vízbe.

4. Hagyd állni legalább 20 percet – A haladók napfényre teszik, hogy a kristály és a víz együtt rezegjen a nap energiájával. A maximalisták újhold vagy telihold idején készítik – ilyenkor ugyanis a természetes ritmusok is rásegítenek a folyamatra.

5. Kortyold lassan, figyelemmel – Ez nem energiaital. Ez szertartás. Minden korty egy szándékmegerősítés. Akár mantrázhatsz is magadban: „Megnyugszom”, „Bízom magamban”, „Megengedem a bőséget” – attól függően, mit programoztál a vízbe.

Viharos hétvége: három csillagjegy, akiknek összeomolhat a szerelmi élete

Készülj fel a váratlan érzelmi fordulatokra, mert a párkapcsolatod komoly próbatétel elé nézhet!

3 csillagjegy karrierje gyökeres fordulatot vesz még 2025 nyarán

A karrierépítéshez az asztrológia is remek útmutató lehet. Három csillagjegynek fel kell készülnie, mert még idén nyáron fordulóponthoz érkezik a karrierjük.

Személyiségteszt: mit árul el kedvenc drágaköved a személyiségedről?

Vajon mit árulhat el rólunk az, hogy melyik drágakő vonz minket a leginkább? Ez a személyiségteszt segíthet felfedezni!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu