Személyiségteszt: mit árul el kedvenc drágaköved a személyiségedről?

A drágakövek évszázadok óta lenyűgözik az emberiséget. Nemcsak ragyogó szépségük miatt, hanem a hozzájuk kapcsolódó misztikus tulajdonságok és jelentések miatt is. Az az ékkő, amelyhez a leginkább vonzódsz, sokat elárulhat a személyiségedről, sőt, akár rejtett jellemvonásaidat is felfedheti. Derítsd ki személyiségtesztünk segítségével, hogy mit árul el rólad a kedvenc kristályod!

Forrás: Shutterstock/New Africa

Mit árul el rólad kedvenc drágaköved? Ez a személyiségteszt segíthet kideríteni

Az ékköveket mindig is különlegesnek tartották, és sok kultúrában különféle hiedelmek, szokások kötődtek hozzájuk. Sokan mai napig úgy tartják, hogy ezek a csillogó kövek hatással lehetnek a hangulatunkra, a viselkedésünkre, sőt akár a szerencsénkre is. Kedvenc drágakövük pedig akár még a személyiségünkről is mesélhet.

Rubin

A rubinhoz vonzódó embereket gyakran bátornak, szenvedélyesnek és magabiztosnak tartják. Energiáik és erős érzelmeik vetekednek a rubin élénkvörös színével. Sok híres történelmi személyiség, akit bátorsága és határozottsága tett ismertté, vonzódott a rubinhoz.

Zafír

Ha a zafír a kedvenc drágaköved, valószínűleg bölcs, nyugodt és céltudatos személy vagy. A zafírokat régóta a bölcsességgel és a tisztánlátással hozzák összefüggésbe, és azok, akiket ez az ékkő vonz, konkrét életcéllal rendelkeznek, megfontoltak és kiegyensúlyozottak.