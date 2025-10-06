Október 7-én minden csillagjegyre lecsap a vadászhold: most kiderül, kiből lesz üldöző és kiből zsákmány

A közelgő telihold minden korábbinál jobban felforgatja a kozmosz rendjét, az intenzív energiákat pedig mindegyik csillagjegy megérzi – csak nem ugyanúgy. Egyesek életük legjobb lehetőségét ragadhatják meg, mások lehetetlen helyzetbe kerülnek, megint mások pedig mintha elüldöznék maguktól a szerencsét. Megmutatjuk, hogy hat ránk a vadászhold!

Minden csillagjegy életébe változást hoz az októberi 7-i telihold

Forrás: 500px

Mi az a vadászhold?

Az októberi teliholdat azért vezetik vadászholdnak, mert az északi féltekén hagyományosan ekkor, a csillagászati ősz beköszöntével kezdték meg a télre való felkészülést. Ez a betakarítás és gyűjtögetés mellett magában foglalta a vadászatot is. Az októveri vadászhold különösen erős fénnyel izzik, közel is van a földhöz, ez pedig segítette a vadászok munkáját – innen ered a találó név.

A telihold októberében 7-re esik, a független, ambiciózus, vezető képességekkel bíró Kos jegyében emelkedik a csípős őszi égboltra.

Így hat a csillagjegyekre a vadászhold:

Kos csillagjegy

Mivel épp a te jegyedben ragyog a vadászhold, karrieredben és kapcsolataidban jelentős változások várhatók – talán megkapod az áhított előléptetést? Ideje, hogy kezedbe vedd az irányítást és megmutasd vezető képességeidet. Érdemes kihasználni az energialöketet, mert itt a fejlődés ideje!

Bika csillagjegy

Számodra a Kos telihold a befelé fordulást, öngondoskodást hozza el. Legszívesebben remete módjára visszavonulnál, képességeid fejlesztésére, lelked csillapítására áldoznád az idődet. Nem érdemes siettetni a dolgokat, mert ez a feltöltődés szükséges lehet ahhoz, hogy a jövő kihívásait bírd szuflával.

Ikrek csillagjegy

A szuperhold energiáját kapcsolati hálód szélesítésére és a meglévő kötelékek erősítésére használhatod. Egy befolyásos barát rengeteget lendíthet a karriereden. Kedves, pozitív természeted miatt vonzódnak hozzád az emberek, azonban légy óvatos, mert intenzív érzelmek szabadulhatnak fel.

Rák csillagjegy

Az elmúlt időszakban tett erőfeszítéseid gyümölcse végre beérett, itt a szüret ideje. A Hold energiája kihívások köntösébe bújtatott lehetőségeket is nyújt számodra, melyektől nem szabad megrettenni, inkább állj elébe! Ahhoz, hogy a helyes úton maradj, tartózkodj a hirtelen döntésektől.

Oroszlán csillagjegy

A vadászhold arra tanít téged, hogyha el akarod érni céljaidat, ki kell lépned komfortzónádból. Nagyívű változások várhatók életedben, melyeket nem lehet elkerülni, így ideje rugalmasságot gyakorolni. Ha régóta bele akartál fogni egy új hobbiba, tanfolyamba, akkor eljött az idő, hogy belevágj.

Szűz csillagjegy

Tolakodó, kekec természeted erősen visszaüt, kilátástalan helyzetbe sodorva a magánéletedet. Aprólékosságoddal ezúttal érdemes saját viselkedésedet tanulmányozni és önkritikát gyakorolni. Okulj a tapasztalatokból és ezek alapján tervezd meg az elkövetkező időszakot!

Mérleg csillagjegy

Szerencsés időszak vár rád, jelentős lépéseket tehetsz terveid megvalósításáért. A Kos telihold ezen felül lehetőséget kínál kapcsolataid megerősítésére, illetve a toxikus viszonyok lezárására. Kerüld a szürke zónákat, ne köss kompromisszumokat – most saját igényeid szerint kell rendezni a dolgokat.

Skorpió csillagjegy

Célod egy karnyújtásnyira van, ám csak most jön a kemény munka! Nem lesz könnyű, de megéri teperni, mert ha most erőt fektetsz bele, akkor hosszú távon profitálhatsz az eredményből. Azonban a nagy rohanásban ne feledkezz meg a kikapcsolódásról se, különben a kiégés fenyeget.

Nyilas csillagjegy

A vadászhold fénye megvilágítja a helyes utat, de ez nem egyezik feltétlen a terveiddel. Itt az újratervezés ideje, meg kell találnod a prioritásokat. Az elmúlt időszakban szorgalmasan dolgoztál, most ideje hobbijaidra, baráti-szerelmi kapcsolataidra koncentrálni.

Bak csillagjegy

Eddig a munka volt életed középpontjában, azonban az októberi telihold a magánéletedre irányítja figyelmed. Költözés, a kapcsolataid ápolása, nagy párkapcsolati próbatételek várnak rád. A legnagyobb kihívás a munka-magánélet egyensúly megteremtése lesz.

Vízöntő csillagjegy

Megdöbbentő családi titkokat ismerhetsz meg a héten, mely teljesen más megvilágításba helyezi a dolgokat. Feléled benned a kalandvágy, tervezgetés helyett végre cselekedni akarsz, meg akarod ismerni a nagyvilágot. Nyitott leszel mások véleményére.

Halak csillagjegy

A Kos telihold ereje a pénzügyeidre irányítja a figyelmed: nagy értékű kiadásra számíthatsz. Ezen felül új munkahely, és egy izgalmas befektetés lehetősége is kiolvasható az asztrológiai elemzésből. Nem lesz sétagalopp a rád váró időszak, mert a kozmosz minden módon próbára akar tenni.