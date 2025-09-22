Milyen girl power erőt kaptál születésedkor a tibeti horoszkóp szerint?

A tibeti állatövek száma − akárcsak a kínai horoszkóp esetén − 12, amiben főként a születési évnek van jelentősége. A tibeti horoszkóp szerint mindannyian különleges, egyedi energiával születünk, nők esetében ez az a bizonyos girl power. Az alábbi horoszkóp elárulja, milyen girl power erőt kaptál születésedkor, milyen belső női erők rejlenek benned, legyen szó kreativitásról, kitartásról vagy vezetői készségekről.

Ezt árulja el rólad a tibeti horoszkópod

Forrás: Getty Images

Keresd ki állatövi jegyedet az alábbi tibeti horoszkópból, és megtudhatod, milyen női szuperképességek jellemeznek.

Szerzetes (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

A Szerzetes a nyitottság és az öröm szimbóluma. Azok a nők, akik ebbe a tibeti állatövi jegybe tartoznak, rendkívül kedvesek és segítőkészek, igazi társasági emberek. Girl powerük abban rejlik, hogy képesek mások életét jobbá tenni, miközben megőrzik belső békéjüket, és saját magukra is szakítanak időt. Harmonikus kapcsolatot ápolhatnak a Tűz őrével, de a Tiszta Víz Forrásával érdemes kerülniük a konfrontációt.

Perzselő Nap (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

A Perzselő Nap szülöttei még a legnehezebb helyzetekben is megőrzik higgadságukat. Remek humorérzékük mindenkit levesz a lábáról, nincs olyan, akivel ne találnák meg a közös hangot. Remek vezető, coach és tanácsadó válhat belőlük. Girl power: a kitartásban és a vezetésben rejlik, ugyanis képesek irányítani, inspirálni és motiválni másokat.

Újhold (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Az Újhold jegyében születettek nappal érzékenyebbek és romantikusak, éjszaka szenvedélyesek és dinamikusak. Girl power energiájuk a titokzatosságban és az alkalmazkodóképességben rejlik – nem csoda, hogy hosszú évtizedekig képesek jó kapcsolatban élni párjukkal. Képesek romantikus kapcsolatot kialakítani a Fényes Sárkánnyal vagy a Fekete Bivallyal, de a Tűz őrével csakis konfliktusokkal teli lehet a nexusa.

Fekete Bivaly (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

A Fekete Bivaly a hatalmat és dominanciát szimbolizálja. Szülötteik ígéretes vezetők, de a túlzott magabiztosság a vesztüket is jelentheti. Girl power: erős, kitartó személyiségek, akik igazságosan képesek irányítani akár nagyobb létszámú csapatokat is. A Perzselő Nappal szemben versengő lehet, de a Kobrával és az Újholddal harmonikus, romantikus párost alkothatnak.

Bőr Karkötő (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

A Bőr Karkötő szülötteit a diszkréció és a függetlenség szeretete jellemzi. Keveseket engednek közel magukhoz, de akit igazán megszeretnek, annak a csillagokat is lehozzák az égről. Girl power: erejük a mentális stabilitásukban és a hűségben rejlik. Megvédik szeretteiket bármi áron, miközben ügyelnek arra, hogy megőrizzék önállóságukat.

Teknős (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

A Teknős a biztonságban és a komótosság híve. Girl power energiájuk abban rejlik, hogy bölcsen mérlegelnek, és elveikhez ragaszkodva hoznak döntéseket. Kissé érzékenyek, hajlamosak hamar megsértődni, viszont irtó hűségesek, és életre szóló kapcsolatokat képesek kialakítani, például a Szerzetessel.

Fém Gong (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

A Fém Gongnál aligha van nagylelkűbb személyiség. Kreatív szakmákban vagy művészi területeken tud igazán kiteljesedni, megfojtva érzi magát, ha megmondják neki, mit kell tennie. Girl power erejük a kitartásban és a nemes célokért való küzdelemben rejlik. Bár a szerelmi kapcsolataiban nem mindig szerencsés, a Jádekővel kifejezetten harmonikus párost alkothat.

Jádekő (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

A Jádekő maga a megtestesült harmónia. Az ilyen nők elfogadhatatlannak tartanak, mindent, ami agresszív és erőszakos, a békét mindennél többre értékelik. Girl power energiájuk az együttműködésben és a mások iránti empátiában rejlik. A Fém Gonggal mély, támogató kapcsolatot tudnak kialakítani.

Tiszta Víz Forrása (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

A Tiszta Víz Forrása a tisztaság jelképe. Elkötelezett, feletteseivel szemben kifejezetten lojális. Girl power: roppant segítőkészek, néha túlságosan is. Érdemes kicsit visszavenniük, és másoknak is hagyni a munka oroszlánrészéből. A Fém Gonggal és a Jádekővel jól működnek együtt, de a Szerzetessel konfliktusos lehet a kapcsolatuk.

A Tűz Őre (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

A Tűz Őre komoly és reális célokat tűz ki maga elé, és hajlandó a kimerülésig küzdeni értük. Néha nem árt egy kis feltöltődésre is gondolniuk. Girl power erejük a bátorságban és a kitartásban rejlik, éppen ezért sokakat inspirálnak. Ők azok, akik rajonganak az extrém sportokért. A Szerzetessel és a Teknőssel harmonikus kapcsolatot ápolhatnak, de a Jádekővel nehezebben találják meg a közös hangot.

Kobra (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

A Kobra jegy szülötteire a megfontoltság jellemző. Imádják, ha inspirálhatnak másokat, kifejezetten sikeres szónokok, és érzelmeikről sem félnek beszélni sem a munkahelyen, sem a párkapcsolatban. Girl power energiája az őszinteségben és mások motiválásában rejlik. Remekül működik a Bőr Karkötővel és a Perzselő Nappal, de a Tűz Őrére nem tud hatni.

Tündöklő Sárkány (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

A Tündöklő Sárkány az erő és rugalmasság szimbóluma. Girl power ereje abban rejlik, hogy rendkívül gyorsan alkalmazkodik az ad hoc helyzetekhez, a nehézségeken és a feszültségeken pedig könnyen felülkerekedik. Éppen ezért remekül kijön a jegyek többségével, munkahelyén a kollégái is kedvelik. A Fekete Bivallyal és a Jádekővel jól megértik egymást, de a Bőr Karkötővel már kevésbé.