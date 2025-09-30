Az ősz eljövetele – Mit üzen a lelkünknek szeptember vége?

Szeptember vége, az igazi ősz kezdete nem csupán meteorológiai fordulópont, hanem spirituális kapu is egyben: a lezárás és elengedés, a megtisztulás és az új kezdetre való felkészülés energiája egyszerre van jelen. A világ különböző hagyományai mind más-más szimbólumokkal, de ugyanerről az égi üzenetről mesélnek.

Forrás: Shutterstock

Európa: Szent Mihály és az őszi nap-éj egyenlőség

A keresztény hagyományban szeptember 29-e Szent Mihály napja, az arkangyalé, aki a fény seregeit vezeti a sötétség erői ellen. Mihály neve – „Ki olyan, mint Isten?” – emlékeztet minket, hogy bennünk is ott él a bátorság és a belső harcos, aki képes elvágni a félelmek és negatív minták kötelékeit.

Nem véletlen, hogy az ünnep az őszi nap-éj egyenlőség utáni napokban van: a fény és a sötétség egyensúlya ekkor billen át a sötétebb félév javára. Ez a ciklus arra hív, hogy vessünk számot mindazzal, ami megérett bennünk, és elengedjük, ami már nem szolgálja a javunkat a jövőben.

Forrás: Shutterstock

Kelta–pogány hagyomány: Mabon, a hála és az aratás ünnepe

A kelták szeptember végén tartották Mabont, az őszi nap-éj egyenlőség ünnepét. Ez volt a második aratás ideje, amikor megköszönték a Földanyának a termést és az élet ajándékait. Spirituális értelemben Mabon a belső aratás rituáléja: ekkor lélekszinten is számvetés történik, milyen tapasztalatokkal lettek gazdagabbak az év során, mi az, amit ebből meg kell őrizniük, és miket szükséges elengedni, lezárni a továbblépéshez. A kelta hagyományban a természet körforgása – a mag elhalása, majd a csírázás – az élet, halál és újjászületés misztériumát tanítja.

Kelet-Ázsia: a Hold fényében

Kínában, Vietnámban és Koreában a szeptember végi telihold idején tartják a Közép-őszi Fesztivált , más néven Holdfesztivált, melynek a családi kötelékek állnak a középpontjában. Ilyenkor összegyűlnek a családok, holdsüteményt készítenek, és a Hold istennőjéhez, Csang-o-hoz imádkoznak. A Hold a női bölcsesség, anyaság és befogadókészség szimbóluma, a ciklusokváltások és az újjászületés jelképe.

Ez a keleti hagyomány is a lezárás és az újrakezdés kettősségét hordozza, miközben a szeretet és az összetartozás fontosságára hívja fel a figyelmet.