Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 13., kedd Ede, Kálmán

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
asztrológia

Pénzügyi fordulatot hozhat a retrográd Vénusz: 4 csillagjegy életében most nagy változás jöhet

asztrológia csillagjegy horoszkóp
Angyal Léna
2026.10.13.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
A Vénusz retrográd mozgása most elsősorban a pénzügyekre hat. A bolygó nagyjából 18 havonta lép retrográd szakaszba, a Skorpió és a Mérleg jegyében pedig legutóbb 2018-ban járt így. Négy csillagjegy számára az október és november lehetőséget nyújt arra, hogy rendet tegyen a pénzügyeiben.

A Vénusz október 3-án kezdte meg retrográd mozgását, és november 13-ig marad ebben a szakaszban. Bár a hatása már a hónap eleje óta érezhető, ahogy haladunk előre az időszakban, egyre inkább előtérbe kerülhetnek a pénzzel, a munkával és az anyagi biztonsággal kapcsolatos kérdések. Négy csillagjegynek most különösen érdemes odafigyelnie arra, hogyan bánik a pénzével.

A retrográd Vénusz arra ösztönzi a csillagjegyeket, hogy átgondolják pénzügyeiket
A retrográd Vénusz arra ösztönzi a csillagjegyeket, hogy átgondolják pénzügyeiket
Forrás: Life.hu / AI

4 csillagjegynek oda kell figyelnie a pénzügyeire

  • Szűz
    A következő hetekben érdemes alaposan átnézned, hogyan állsz anyagilag. Egy ideje azt érezheted, hogy a munkád, a kereseted vagy akár a befektetéseid sem úgy alakulnak, ahogyan szeretnéd. Ha azt gondolod, kevesebbet keresel annál, mint amennyit a munkád ér, itt az ideje fizetésemelést kérni, vállalkozóként pedig átgondolni az áraidat. Ha nem kapod meg a szakmai elismerést, amire számítasz, azt is jelezned kellene a megfelelő helyen. Minden azonban nem oldódik meg egyik napról a másikra, de most elindíthatod azt a folyamatot, amely elmozdíthat a pénzügyi holtpontról.
  • Halak
    Ha vannak régóta halogatott számláid vagy tartozásaid, most érdemes nekilátni a rendezésüknek. Ha viszont neked tartozik valaki, eljött az idő, hogy szólj érte. A következő időszak okozhat némi feszültséget, de sokat segíthet, ha készítesz egy konkrét tervet, és következetesen tartod is magad hozzá. A retrográd Vénusz arra ösztönöz, hogy rendezd azokat az ügyeket, amelyek már hosszabb ideje húzódnak.
  • Kos
    Október második felében és noveberben változhat a pénzhez való viszonyod. Korábban könnyen pánikba estél egy-egy számla vagy adósság miatt, és mindenáron arra törekedtél, hogy mihamarabb megszabadulj minden tartozástól. Most józanabbul láthatod a helyzetet. Egyre inkább felismerheted, hogy az anyagi biztonság felépítése hosszabb folyamat, amelybe időnként a tartozások is beleférhetnek. Ha jelenleg nem vagy elégedett a pénzügyi helyzeteddel, ne ostorozd magad. Inkább készíts tervet, és haladj vele lépésről lépésre.
  • Mérleg
    Nemcsak a bevételeidet érdemes megvizsgálnod, hanem azt is, hogy valójában mit tartasz értékesnek. Ha olyan munkát végzel, amelyet nem szeretsz, át kell gondolnod, valóban ezt akarod-e hosszú távon folytatni. November közepéig kellene kitalálnod, mit szeretnél az élettől, mire akarsz időt és energiát fordítani, és hogyan teremtheted meg mindehhez az anyagi hátteret. Az őszinte válaszok segíthetnek abban, hogy tisztábban lásd a következő lépést.

Ezeket olvsatad már? 

Heti szerelmi horoszkóp 2026. október 12-18.: féltékenységi botrány és fellángoló szenvedély vár a csillagjegyekre

Egy ártatlan változás is elég lehet ahhoz, hogy valakinek a párja titkos viszonyra gyanakodjon.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 12–18.: 3 csillagjegynek hatalmas szerencsét hozhat a ritka bolygóállás

Különleges bolygóállás hozhat váratlan szakmai sikereket és anyagi lehetőségeket a következő napokban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu