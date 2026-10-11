Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 12–18.: 3 csillagjegynek hatalmas szerencsét hozhat a ritka bolygóállás

Október második teljes hete igazi fordulópontot tartogathat a munkában és a pénzügyekben. Szerdától péntekig egy különleges bolygóháromszög rajzolódik ki az égen, amelyben a Hold, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz és a Neptunusz is szerepet kap. A karrier- és pénzhoroszkóp szerint ez az időszak több csillagjegy számára is kedvező lehetőségeket hozhat: az Oroszlán előtt új ajtók nyílhatnak meg, a Nyilas jelentős vállalkozás részese lehet, a Halak pedig anyagi és egzisztenciális sikereknek örülhetnek. Persze nem mindenkinek alakul ilyen könnyen a hét: az Ikrek munkahelyi feszültségekre, a Bak pedig felettesei részéről érkező próbatételre számíthat. Nézzük, mit tartogat a heti karrier- és pénzhoroszkóp mind a 12 csillagjegynek!

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: 3 csillagjegynek nagy szerencséje lesz.

Forrás: 123rf.com

Heti karrier- és pénzhoroszkóp

Vajon a te csillagjegyednek is pénzügyi szerencsét és szakmai előrelépést ígérnek a bolygók, vagy inkább óvatosságra lesz szükséged a következő napokban? A heti pénzhoroszkóp elárulja, mikor érdemes megragadnod a kínálkozó lehetőségeket, és mikor jobb kivárnod a döntésekkel.

KOS:

Szerdán, csütörtökön és pénteken 3 napon keresztül egy grandiózus bolygóháromszög áll össze az égen. Ez fellelkesít és feltölt. Most olyan feladatok jönnek, amiket valóban pozitív kihívásként élsz meg.

BIKA:

A hét elején az, aki, vagy ami bosszant a munkahelyeden, valójában tükröt tart neked. Te pont olyan merev és makacs vagy, mint az, aki, vagy ami feldühít. Amint ezt észre veszed, megszűnik a frusztráció. A hét közepén egy szuper bolygóháromszög anyagi döntésekben isteni sugallattal felérő hatással lesz rád.

IKREK:

Hét elején vihar előtti csendet érzékelsz. Majd szerdán egy Hold – Uránusz szembenállás ledobja a bombát, és te értetlenül állsz a munkahelyi helyzetek előtt. Jó lenne, ha megértően állnál másokhoz.

RÁK:

Te a víz elemhez tartozol. Ezzel ellentétes a tűz elem, ami sürgetést és erőszakosságot jelent. Ezen a héten a tüzes jegyekben járó bolygók dominanciája nem fog jól esni neked. Saját érdekedben ne várj! Időben kell szólnod, ha valami nem tetszik.