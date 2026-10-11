Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 12–18.: 3 csillagjegynek hatalmas szerencsét hozhat a ritka bolygóállás

Október második teljes hete igazi fordulópontot tartogathat a munkában és a pénzügyekben. Szerdától péntekig egy különleges bolygóháromszög rajzolódik ki az égen, amelyben a Hold, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz és a Neptunusz is szerepet kap. A karrier- és pénzhoroszkóp szerint ez az időszak több csillagjegy számára is kedvező lehetőségeket hozhat: az Oroszlán előtt új ajtók nyílhatnak meg, a Nyilas jelentős vállalkozás részese lehet, a Halak pedig anyagi és egzisztenciális sikereknek örülhetnek. Persze nem mindenkinek alakul ilyen könnyen a hét: az Ikrek munkahelyi feszültségekre, a Bak pedig felettesei részéről érkező próbatételre számíthat. Nézzük, mit tartogat a heti karrier- és pénzhoroszkóp mind a 12 csillagjegynek!
Heti karrier- és pénzhoroszkóp
Vajon a te csillagjegyednek is pénzügyi szerencsét és szakmai előrelépést ígérnek a bolygók, vagy inkább óvatosságra lesz szükséged a következő napokban? A heti pénzhoroszkóp elárulja, mikor érdemes megragadnod a kínálkozó lehetőségeket, és mikor jobb kivárnod a döntésekkel.
KOS:
Szerdán, csütörtökön és pénteken 3 napon keresztül egy grandiózus bolygóháromszög áll össze az égen. Ez fellelkesít és feltölt. Most olyan feladatok jönnek, amiket valóban pozitív kihívásként élsz meg.
BIKA:
A hét elején az, aki, vagy ami bosszant a munkahelyeden, valójában tükröt tart neked. Te pont olyan merev és makacs vagy, mint az, aki, vagy ami feldühít. Amint ezt észre veszed, megszűnik a frusztráció. A hét közepén egy szuper bolygóháromszög anyagi döntésekben isteni sugallattal felérő hatással lesz rád.
IKREK:
Hét elején vihar előtti csendet érzékelsz. Majd szerdán egy Hold – Uránusz szembenállás ledobja a bombát, és te értetlenül állsz a munkahelyi helyzetek előtt. Jó lenne, ha megértően állnál másokhoz.
RÁK:
Te a víz elemhez tartozol. Ezzel ellentétes a tűz elem, ami sürgetést és erőszakosságot jelent. Ezen a héten a tüzes jegyekben járó bolygók dominanciája nem fog jól esni neked. Saját érdekedben ne várj! Időben kell szólnod, ha valami nem tetszik.
OROSZLÁN:
Öngól lenne, ha nem élnél azzal a ragyogó lehetőséggel, amelyet egy ragyogó bolygóháromszög arany tálcán hoz eléd. A bolygóháromszögben 5 bolygó vesz részt: Hold, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz. Ez nagy jelentőséggel bír. Mindazonáltal addig ne dönts, amíg nem vagy meggyőződve a döntés helyességéről!
SZŰZ:
Döcögősen indul a heted. Hiába vagy te összeszedett, ha a másik fél képtelen koncentrálni. Jobban jársz, ha helyette is megcsinálod a feladatát, mert így tudsz haladni, és nem kell rá várnod. Hét közepén jó eséllyel felveszi a fonalat, és utolér.
MÉRLEG:
A csütörtöki Nap – Jupiter barátságos fényszög az egész heti közérzetedre, hangulatodra és teljesítményedre kedvezően hat. A Nap a Mérlegben jár. Jupiter, a Nagy szerencse bolygója szerencsés eseményeket szimbolizál.
SKORPIÓ:
Hétfőn és kedden az lesz az érzésed, hogy összefogott ellened a világ. Szó sincs erről. Bár tény, hogy akadályokba ütközöl minden sarkon. Szerdától eltűnnek az akadályok, és meglepődsz, hogy így is mehetnek a dolgok. Bosszankodás helyett örülj!
NYILAS:
A Nyilasban járó Hold részt vesz abban a monumentális bolygóháromszögben, ami szerdától péntekig rajzolódik ki az égen. Ez azt jelenti, hogy részese lehetsz valamilyen monumentális ügynek, ami sikerre van ítélve.
BAK:
Ha jót akarsz magadnak, akkor fogalmazz diplomatikusan! Különösen a munkahelyeden! Az égi folyamatok szerint a főnököd, vagy valamelyik felettesed kifejezetten arra kíváncsi, hogy hogyan reagálsz egy kellemetlen helyzetre.
VÍZÖNTŐ:
Lelkes emberek vesznek körbe. Lehet, hogy ez eleinte cinikus kétkedést vált ki belőled. Aztán felismerést: te is részese lehetsz ennek! Jó íreket kapsz a hét második felében.
HALAK:
Mindkét uralkodó bolygód (a Jupiter és a Neptunusz) részt vesz abban a bolygóháromszögben, amely ezen a héten sikereket jelez számodra anyagi és egzisztenciális téren egyaránt. Örülj a szerencsédnek, és maradj mértékletes!
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: