Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. okt. 11., vasárnap Brigitta

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
ezotéria

Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 12–18.: 3 csillagjegynek hatalmas szerencsét hozhat a ritka bolygóállás

ezotéria pénzhoroszkóp karrier
Angyal Léna
2026.10.11.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Különleges bolygóállás hozhat váratlan szakmai sikereket és anyagi lehetőségeket a következő napokban. A heti pénzhoroszkóp szerint három csillagjegy különösen szerencsés időszak elé néz, de lesz, akinek komoly munkahelyi kihívásokkal kell szembenéznie.

Október második teljes hete igazi fordulópontot tartogathat a munkában és a pénzügyekben. Szerdától péntekig egy különleges bolygóháromszög rajzolódik ki az égen, amelyben a Hold, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz és a Neptunusz is szerepet kap. A karrier- és pénzhoroszkóp szerint ez az időszak több csillagjegy számára is kedvező lehetőségeket hozhat: az Oroszlán előtt új ajtók nyílhatnak meg, a Nyilas jelentős vállalkozás részese lehet, a Halak pedig anyagi és egzisztenciális sikereknek örülhetnek. Persze nem mindenkinek alakul ilyen könnyen a hét: az Ikrek munkahelyi feszültségekre, a Bak pedig felettesei részéről érkező próbatételre számíthat. Nézzük, mit tartogat a heti karrier- és pénzhoroszkóp mind a 12 csillagjegynek!

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: 3 csillagjegynek nagy szerencséje lesz.
Heti karrier- és pénzhoroszkóp: 3 csillagjegynek nagy szerencséje lesz.
Forrás: 123rf.com

Heti karrier- és pénzhoroszkóp

Vajon a te csillagjegyednek is pénzügyi szerencsét és szakmai előrelépést ígérnek a bolygók, vagy inkább óvatosságra lesz szükséged a következő napokban? A heti pénzhoroszkóp elárulja, mikor érdemes megragadnod a kínálkozó lehetőségeket, és mikor jobb kivárnod a döntésekkel.

KOS:

Szerdán, csütörtökön és pénteken 3 napon keresztül egy grandiózus bolygóháromszög áll össze az égen. Ez fellelkesít és feltölt. Most olyan feladatok jönnek, amiket valóban pozitív kihívásként élsz meg.

BIKA:

A hét elején az, aki, vagy ami bosszant a munkahelyeden, valójában tükröt tart neked. Te pont olyan merev és makacs vagy, mint az, aki, vagy ami feldühít. Amint ezt észre veszed, megszűnik a frusztráció. A hét közepén egy szuper bolygóháromszög anyagi döntésekben isteni sugallattal felérő hatással lesz rád.

IKREK:

Hét elején vihar előtti csendet érzékelsz. Majd szerdán egy Hold – Uránusz szembenállás ledobja a bombát, és te értetlenül állsz a munkahelyi helyzetek előtt. Jó lenne, ha megértően állnál másokhoz.

RÁK:

Te a víz elemhez tartozol. Ezzel ellentétes a tűz elem, ami sürgetést és erőszakosságot jelent. Ezen a héten a tüzes jegyekben járó bolygók dominanciája nem fog jól esni neked. Saját érdekedben ne várj! Időben kell szólnod, ha valami nem tetszik.

OROSZLÁN:

Öngól lenne, ha nem élnél azzal a ragyogó lehetőséggel, amelyet egy ragyogó bolygóháromszög arany tálcán hoz eléd. A bolygóháromszögben 5 bolygó vesz részt: Hold, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Neptunusz. Ez nagy jelentőséggel bír. Mindazonáltal addig ne dönts, amíg nem vagy meggyőződve a döntés helyességéről!

SZŰZ:

Döcögősen indul a heted. Hiába vagy te összeszedett, ha a másik fél képtelen koncentrálni. Jobban jársz, ha helyette is megcsinálod a feladatát, mert így tudsz haladni, és nem kell rá várnod. Hét közepén jó eséllyel felveszi a fonalat, és utolér.

MÉRLEG:

A csütörtöki Nap – Jupiter barátságos fényszög az egész heti közérzetedre, hangulatodra és teljesítményedre kedvezően hat. A Nap a Mérlegben jár. Jupiter, a Nagy szerencse bolygója szerencsés eseményeket szimbolizál.

SKORPIÓ:

Hétfőn és kedden az lesz az érzésed, hogy összefogott ellened a világ. Szó sincs erről. Bár tény, hogy akadályokba ütközöl minden sarkon. Szerdától eltűnnek az akadályok, és meglepődsz, hogy így is mehetnek a dolgok. Bosszankodás helyett örülj!

NYILAS:

A Nyilasban járó Hold részt vesz abban a monumentális bolygóháromszögben, ami szerdától péntekig rajzolódik ki az égen. Ez azt jelenti, hogy részese lehetsz valamilyen monumentális ügynek, ami sikerre van ítélve.

BAK:

Ha jót akarsz magadnak, akkor fogalmazz diplomatikusan! Különösen a munkahelyeden! Az égi folyamatok szerint a főnököd, vagy valamelyik felettesed kifejezetten arra kíváncsi, hogy hogyan reagálsz egy kellemetlen helyzetre.

VÍZÖNTŐ:

Lelkes emberek vesznek körbe. Lehet, hogy ez eleinte cinikus kétkedést vált ki belőled. Aztán felismerést: te is részese lehetsz ennek! Jó íreket kapsz a hét második felében.

HALAK:

Mindkét uralkodó bolygód (a Jupiter és a Neptunusz) részt vesz abban a bolygóháromszögben, amely ezen a héten sikereket jelez számodra anyagi és egzisztenciális téren egyaránt. Örülj a szerencsédnek, és maradj mértékletes!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

3 csillagjegy, akinek az ajtaján újra kopogtat az ex októberben

Van, hogy egy kapcsolatnak nem akkor van vége, amikor kimondjuk az utolsó szót. Egy lezáratnak hitt történet most újra előkerülhet, és három csillagjegy képviselői életében egy régi szerelem váratlanul ismét felbukkan.

Ha ebben az 5 hónap valamelyikében születtél, a nagymamád természetét örökölted

Néha elég egy mondat, egy apró mozdulat vagy egy elfojtani próbált kuncogás, és hirtelen felismerjük magunkban a nagymamánkat.

3 csillagjegy, akit rémálom ápolni: betegen teljesen elviselhetetlenek

Van, aki egy komolyabb betegséget is hősiesen átvészel, és van, aki már egy kis torokfájással is úgy érzi, itt a világvége. Van három csillagjegy, aki ha beteg lesz, garantáltan nem marad észrevétlen: különleges bánásmódot, rengeteg figyelmet és némi extra türelmet igényelnek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu