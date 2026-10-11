Heti szerelmi horoszkóp 2026. október 12-18.: féltékenységi botrány és fellángoló szenvedély vár a csillagjegyekre

Nem lesz eseménytelen a következő hét a szerelemben: miközben egyesek párkapcsolatában a féltékenység és a félreértések okozhatnak feszültséget, mások olyan pozitív változásokat tapasztalhatnak, amelyek visszaadják a romantikába vetett hitüket. A heti szerelmi horoszkóp szerint a Bak párja titkos kapcsolatot sejthet a háttérben, a Mérleg váratlan figyelmességeknek örülhet, a Vízöntő pedig könnyen félreértheti valaki kedvességét. A hét közepén kialakuló kedvező bolygóállások ugyanakkor több csillagjegynek is lehetőséget adnak arra, hogy rendezze szerelmi életét, vagy új lendületet vigyen a kapcsolatába.

szerelmi horoszkóp

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A Bak párja titkos viszonyra gyanakodhat a váratlan viselkedésváltozás miatt.

A Mérleg iránt megnövekedett érdeklődés féltékenységet válthat ki.

A Vízöntő egy félreértett közeledés miatt kínos helyzetbe kerülhet.

Az Oroszlán és a Nyilas szerelmi életére kedvezően hatnak a hét közepi bolygóállások.

A Halak párkapcsolatában az anyagi kérdések okozhatnak konfliktust.

Heti szerelmi horoszkóp: ezt tartogatja a csillagjegyeknek október második teljes hete

Vajon a te párkapcsolatodat is próbára teszi a féltékenység, vagy éppen most kaphat új lendületet a szerelem? Nézd meg, mit tartogat számodra az október 12–18. közötti hét, és milyen fordulatokra figyelmeztet a szerelmi horoszkóp a csillagjegyed alapján!

KOS:

Amilyen döcögősen indul a heted, olyan szárnyaló konstellációk emelnek a magasba a hét közepén. Ez utóbbi visszaadja az emberekbe és szerelembe vetett hitedet. A tőled megszokott módon lelkesen és egyenesen nézel az emberek szemébe. Ugye, tudod, hogy ettől sokan zavarba jönnek? Még az is, aki jól ismer. Amit te egyenességnek nevezel, az mások számára provokációnak tűnhet.

BIKA:

Mindaz, ami a másikban bosszant, valójában benned is megvan. Ezzel kell a hét elején szembesülnöd. Paprikás hangulatban leszel, és erősen ragaszkodsz a saját igazadhoz, amit a másik fél rossz néven fog venni. Ez a hét közepén enyhülhet, és alkalmat ad arra, hogy megbeszéljétek.

IKREK:

Van, amikor te reagálsz meglepően, és van, amikor a másik. Ezen a héten mindkettőre lehet példa. Nem szabad elítélned azt a viselkedést, amit olykor te is előadsz. Mindez próbára teszi a rugalmasságodat és az optimizmusodat akkor is, ha van párod, és akkor is, ha még nincs.