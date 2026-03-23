Azt nem lehet pontosan meghatározni, hogy milyen tulajdonságok teszik a férfiakat igazán jó házastársakká, az viszont nem kérdés, hogy milyen viselkedési formák jelzik előre, hogy a pasidból sosem lesz a férjek gyöngye. Mutatjuk, melyek ezek!

5 jel, hogy a pasid nem áll rá készen, hogy megfelelő férj legyen belőle

Összeszedtünk néhány olyan gesztust és viselkedésmintát, amelyek megléte az mutatja, hogy a partnered vagy nem áll még készen rá, hogy férj legyen, vagy talán soha nem is lesz alkalmas rá.

1. Nem vállal felelősséget a tetteiért

Az ilyen pasik mindig a szőnyeg alá söprik a problémákat, és az Istennek sem vallanák be, ha hibáztak. Ha a párodból hiányzik az önreflexió, akkor sajnos van egy rossz hírünk. A pasidból sosem lesz jó férj, mert nem akar egyénileg fejlődni és nem izgatja, hogy a kapcsolatotok rovására megy, ha nem tud engedni az egójából.

2. A féltékenységet pozitív dolognak próbálja beállítani

Az ilyen típusú pasik hajlamosak arról győzködni a párjukat, hogy a féltékenység a szerelem jele. Pedig ez egyáltalán nem igaz. Épp ellenkezőleg: arra utal, hogy a pasid egyáltalán nem bízik benned és önmagával sem elégedett. Ha a pasid rendszeresen féltékenykedik és emiatt irányítani próbál téged vagy egyenesen birtokolni akar, akkor még azelőtt szabadulj meg tőle, mielőtt gyűrűt húzna az ujjadra, mert ez egy házasságkötés után csak még durvábbá válhat. Ha létezik igazán rossz férjjelölt, akkor az a bizalmatlan és féltékeny férfi.

Egy 2021-es kutatás szerint az érzelmi függőség és a féltékenység kéz a kézben jár. Ráadásul ez a fajta viselkedés sokszor a párkapcsolati erőszak előfutára is.

3. Gyakran megszegi az ígéretet és nem tud titkot tartani

Mindegy, hogy egy randi időpontjáról vagy a hazaérése idejéről van szó, ha képtelen tartani a szavát, akkor folyamatosan fájdalmat fog neked okozni a jövőben is. Ez hosszú távon bizalmi problémákká alakulhat, legrosszabb esetben pedig akár az önbecsülésed meggyengülhet miatta.

Hasonló következményekkel járhat, ha pletykás a pasid, emiatt pedig nem oszthatod meg vele a titkaidat, mert tudod, hogy nem fogja magában tartani azokat. A bizalom ugyanis az egyik, ha nem a legfontosabb alapja egy egészséges és működő kapcsolatnak.

4. Rendszeresen hazudik

Egyik kapcsolatba sem fér bele a hazugság. Mindegy, hogy az kicsi vagy nagy. Azok a pasik, akik rendszeresen átverik a barátnőjüket, egy idő után kényszeres hazudozóvá válnak, és szinte már nem tudnak különbséget tenni az igazság és az általuk kitalált valóság között. A szakértők szerint sok férfi a gyenge önbecsülését próbálja hazugságokkal és nagyotmondásokkal palástolni, ezzel viszont csak azt érik el, hogy már egy szavukat sem hiszik el. Nem való férjnek, aki gátat szab az igazságnak és eléri, hogy a partnere már semmilyen téren sem tudjon bízni benne.