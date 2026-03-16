A szerelemfüggőség ugyanúgy pusztít, mint a drog – Ne keverd össze a romantikus érzelmekkel!

A szenvedélyes szerelem a kultúránk egyik legromantikusabb ideálja. Mégis van egy pont, ahol az intenzív érzelmek már nem a kölcsönös kötődésről szólnak. A szerelemfüggőség akkor jelenik meg, amikor valaki a kapcsolat vagy a szerelem érzésének mámorát keresi újra és újra, még akkor is, ha ez már káros számára.

A szerelemfüggőségben a kapcsolat már nem örömforrás, hanem érzelmi függőség, addikció.

Hol a határ a szerelem és a szerelemfüggőség között?

A romantikus filmek és dalok gyakran azt sugallják, hogy az igazi szerelem elsöprő, mindent felülíró érzés. De van egy pont, ahol ez az intenzitás már nem idilli, hanem függőség.

A pszichológusok szerelemfüggőségnek nevezik azt az állapotot, amikor valaki nem a másik embert, hanem magát az érzést hajszolja. Ilyenkor a kapcsolat nem kölcsönös kötődésről szól, hanem egyfajta érzelmi dózisról, amely nélkül az illető üresnek vagy szorongónak érzi magát – írja a Verywell Mind.

A jelenség azért veszélyes, mert az agy jutalmazó rendszere is szerepet játszik benne. A szerelem elején dopamin szabadul fel, ugyanaz az ingerületátvivő anyag, amely más addikciókban is kulcsszerepet játszik. Egészséges kapcsolatban ez az eufória idővel nyugodtabb kötődéssé alakul. A szerelemfüggőségben viszont valaki újra és újra ezt az érzelmi csúcspontot keresi. Ez az oka annak, hogy sok szerelemfüggő egyik kapcsolatból a másikba lép, vagy képtelen kilépni egy rossz viszonyból.

A szerelemfüggőség leggyakoribb verziói:

Villámgyors szerelembe esés (emofília) – néhány randi után már „élete szerelme” a másik.

A szerelem érzésének hajszolása – nem a partner számít, hanem az izgalom.

A „nem tudok kilépni” típus – akkor is marad, ha a kapcsolat már káros.

Megmentő-szerep – problémás partnereket választ, akiket „helyre kell hozni”.

Obszesszív rajongás – megszállottság, féltékenység, kontroll.

Fantáziaszerelem – a valóság helyett egy idealizált képbe szerelmes.

„Nem tudok egyedül lenni” típus – kapcsolat nélkül üresnek érzi magát.

Nem ugyanaz, mint a szerelem – és nem ugyanaz, mint a társfüggőség

A szerelem gazdagítja az életünket: támogatja az önállóságot, és teret ad a fejlődésnek. A szerelemfüggőség viszont éppen ellenkező hatást vált ki: beszűkíti az életet, és mindent a kapcsolat köré szervez.

Gyakran keverik össze a társfüggőséggel is. A társfüggő ember általában egy problémás partner megmentésében találja meg az identitását, míg a szerelemfüggő inkább az érzelmi intenzitás mámorát keresi.