Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 19-25.: az Ikreknek vissza kell venniük a tempóból, a Vízöntő megsérthet valakit

Most sok múlik azon, ki mennyire lesz rugalmas. Akad, akinek egy tervről vagy vásárlásról kell lemondania, másnak a kollégáival kell óvatosabban bánnia, és olyan is lesz, akinek éppen azt kell elfogadnia, hogy most nem ő irányít mindent. A bolygóállások több jegyet is arra intenek, hogy ne kapkodjanak, ne ragaszkodjanak görcsösen az eredeti elképzeléseikhez, és pénzügyi kérdésekben is maradjanak józanok.

Heti karrier- és pénzhoroszkóp: a rugalmasság nagyon fontos lesz a következő napokban

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Heti karrier- és pénzhoroszkóp 2026. október 19-25.

KOS:

A hosszú hétvégés hét elején már érzed, hogy valamiről le kell mondanod, valamelyik ötletedet el kell engedned. Ennek fő oka a bolygók szerint anyagi természetű. Önsajnálat helyett legyél büszke magadra! Józanság és fegyelem kell ahhoz, hogy nemet mondj a csábításnak.

BIKA:

A keddi Vénusz – Plútó diszharmonikus fényszög miatt lyan érzésed lesz, mintha mindenki téged okolna apróbb és nagyobb bakikért. Észnél kell lenned, hogy te ne hibáztasd magadat. Szerencsére szerdán és pénteken kedvező fényszögeknek köszönhetően kedvezőbb megvilágításba kerül minden.

IKREK:

Te is hajlamos leszel a kapkodásra ezen a rövid héten a munkában. Szólj magadra! Hiszen csak pénteken lesznek zárva az üzletek. Szóval nem kell több napra bevásárolnod. Persze érthető, ha a hosszú hétvégén nem akarsz boltba menni, hanem élvezni akarod a szabadságot. Rajtad kívül sok-sok ember hasonlóan gondolkodik. Szombattól a retrográd Merkúr lelassíthat.

RÁK:

Folyton van miért aggodalmaskodni. Ez a hét hoz bőven alkalmat ilyesmire. Minden napra jut diszharmonikus fényszög, ami lehangolhat. De rá kell ébredj, hogy az aggódás vákumszerűen szívja el az energiádat. Pedig nagyon is sikeres vagy!

OROSZLÁN:

Az Oroszlánban járó Mars kedden barátságtalan, vasárnap barátságos fényszöget alkot a folyton változó Holddal. Ez tűpontosan megmutatja neked, hogy milyen felesleges törekvés olyan embereknek megfelelni, akik folyton változtatják a véleményüket és/vagy az elvárásaikat. hétvégén is.

SZŰZ:

Óvatosan kell fogalmaznod egész héten. Akkor is, ha csak kedden lesz meg a Vénusz és a Plútó között az a ronda fényszög, ami kommunikációs csapdát szimbolizál. Elsősorban a munkahelyeden kell tapintatosan kritizálnod a kollégáidat.

MÉRLEG:

Hétfőtől fokozódó türelmetlenség lesz úrrá rajtad. Ez nem csak a hosszú hétvége miatt van. Érzed, hogy valaminek meg kell változnia, és nem tudod, hogy mit tegyél annak érdekében, hogy a harmónia helyre álljon benned. Nem kell sokáig várnod. Karnyújtásnyira van a megoldás: pénteken a Nap kilép, vasárnap bolygód, a Vénusz visszalép a Mérlegbe. Ez számodra előnyös csere…

SKORPIÓ:

Ne áltasd magadat! Nem tudod – de szerencsére nem is akarod – megúszni azt a tisztázó beszélgetést, amelyben az egyik kollégád érintett. Előállhat egy hajmeresztő ötlettel, amit a keddi Vénusz – Plútó fényszög mutat.

NYILAS:

A hét első kétharmadában kicsi esélyt mutatnak a bolygók arra, hogy te irányítsd a dolgokat. Valami folyton közbe jön, vagy valaki elfelejti, hogy mit ígért. Bosszankodás helyett engedd, hogy a sors vezessen! Volt már ilyen. És tudható, hogy lesz még ilyen

BAK:

Olyan változékonyságot jeleznek a bolygók, ami szerint nem szabad semmit kőbe vésned. Ezen a héten több bolygó fog jegyet váltani, amely kiboríthatna, ha ragaszkodnál az eredeti tervekhez. Magadból indulsz ki, és azt hiszed, hogy a következetesség mindenki számára alap elvárás.

VÍZÖNTŐ:

Ha nem akarsz senkit megbántani, akkor ügyelj arra, hogy kinek milyen poént mondasz! A keddi Vénusz – Plútó barátságtalan fényszög az egész hetedre kihat, és komoly sértődés veszélyét jelzi. Péntekig a Nap levegős jelben segít, hogy választékosan és tapintatosan fejezd ki magadat.

HALAK:

A bolygómozgások szerint nehéz lesz eldöntened, hogy kire hallgass. A kelleténél többen adnak tanácsot neked. Elengedhetetlen, hogy emlékeztesd magadat arra, hogy ez a te életed. Épp ezért neked kell választanod. Ha valaki megsértődik, mert nem azt választod, amit ő javasol, akkor az nem a te bajod.