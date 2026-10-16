Ebből elég volt! Ez a 4 csillagjegy többé senkinek nem hagyja, hogy kihasználja

Vannak emberek, akik mindig készek segíteni, alkalmazkodni és kompromisszumot kötni, még akkor is, ha ezért a saját igényeiket kell háttérbe szorítaniuk. Csakhogy a végtelen türelemnek is van határa. Az asztrológia szerint most 4 csillagjegy életében jöhet el az a fordulópont, amikor felismerik, kik éltek vissza a nagylelkűségükkel, és végre megtanulnak nemet mondani.

4 csillagjegy, akinek elege van abból, hogy őket mindig kihasználják.

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Ez a 4 csillagjegy eddig sokat tett másokért, de sokan kihasználták a jóindulatukat.

Az asztrológia szerint eljött az ideje annak, hogy meghúzzák a határokat.

Van olyan csillagjegy, amely a munkahelyén, más a párkapcsolatában áll ki magáért.

Mutatjuk, hogy a horoszkóp szerint kiknek lett elegük.

Ez a 4 csillagjegy most végre kiáll magáért

„Hamarosan rájössz, kik azok, akik eddig a nagylelkűségedből, a türelmedből és a kompromisszumkészségedből profitáltak” – figyelmeztet Eleanor asztrológus, aki szerint az érintetteknek elegük lett abból, hogy mindig nekik kell áldozatot hozniuk.

A horoszkóp alapján négy jegy szülöttei különösen határozott változásokra készülhetnek. Van, aki a párkapcsolatában húz meg új határokat, más egy mérgező barátságnak int búcsút, és olyan is akad, aki a munkahelyi kihasználásnak vet véget.

Kos: többé nem hajlandó mindent feláldozni a szerelemért

A Kos életében hamarosan fontos párkapcsolati döntés kerülhet napirendre. Lehetséges, hogy a párja az összeköltözést sürgeti, vagy egy eddig kötetlen kapcsolat fordulna komolyabbra. Mielőtt azonban igent mondana, érdemes alaposan átgondolnia, pontosan mire is vállalkozik.

Eleanor szerint a Vénusz retrográd mozgása a Kos nyolcadik házában arra világíthat rá, hogy a felek egészen másként képzelik el a közös pénzügyeket.

Könnyen kiderülhet, hogy a partner jóval nagyobb anyagi hozzájárulást vár el, mint amire a Kos számított.

Korábban talán szó nélkül belement volna egy számára előnytelen megállapodásba, most azonban a Szaturnusz hatására sokkal magabiztosabban képviselheti az érdekeit. A Kos végre felismeri, hogy a szerelem nem jelenthet egyet az egyoldalú áldozathozatallal. Ha egy kapcsolat csak úgy működik, hogy mindig ő enged, ideje új szabályokat felállítani.