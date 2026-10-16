Ebből elég volt! Ez a 4 csillagjegy többé senkinek nem hagyja, hogy kihasználja

Vannak emberek, akik mindig készek segíteni, alkalmazkodni és kompromisszumot kötni, még akkor is, ha ezért a saját igényeiket kell háttérbe szorítaniuk. Csakhogy a végtelen türelemnek is van határa. Az asztrológia szerint most 4 csillagjegy életében jöhet el az a fordulópont, amikor felismerik, kik éltek vissza a nagylelkűségükkel, és végre megtanulnak nemet mondani.
- Ez a 4 csillagjegy eddig sokat tett másokért, de sokan kihasználták a jóindulatukat.
- Az asztrológia szerint eljött az ideje annak, hogy meghúzzák a határokat.
- Van olyan csillagjegy, amely a munkahelyén, más a párkapcsolatában áll ki magáért.
- Mutatjuk, hogy a horoszkóp szerint kiknek lett elegük.
Ez a 4 csillagjegy most végre kiáll magáért
„Hamarosan rájössz, kik azok, akik eddig a nagylelkűségedből, a türelmedből és a kompromisszumkészségedből profitáltak” – figyelmeztet Eleanor asztrológus, aki szerint az érintetteknek elegük lett abból, hogy mindig nekik kell áldozatot hozniuk.
A horoszkóp alapján négy jegy szülöttei különösen határozott változásokra készülhetnek. Van, aki a párkapcsolatában húz meg új határokat, más egy mérgező barátságnak int búcsút, és olyan is akad, aki a munkahelyi kihasználásnak vet véget.
Kos: többé nem hajlandó mindent feláldozni a szerelemért
A Kos életében hamarosan fontos párkapcsolati döntés kerülhet napirendre. Lehetséges, hogy a párja az összeköltözést sürgeti, vagy egy eddig kötetlen kapcsolat fordulna komolyabbra. Mielőtt azonban igent mondana, érdemes alaposan átgondolnia, pontosan mire is vállalkozik.
Eleanor szerint a Vénusz retrográd mozgása a Kos nyolcadik házában arra világíthat rá, hogy a felek egészen másként képzelik el a közös pénzügyeket.
Könnyen kiderülhet, hogy a partner jóval nagyobb anyagi hozzájárulást vár el, mint amire a Kos számított.
Korábban talán szó nélkül belement volna egy számára előnytelen megállapodásba, most azonban a Szaturnusz hatására sokkal magabiztosabban képviselheti az érdekeit. A Kos végre felismeri, hogy a szerelem nem jelenthet egyet az egyoldalú áldozathozatallal. Ha egy kapcsolat csak úgy működik, hogy mindig ő enged, ideje új szabályokat felállítani.
Mérleg: aki nem tiszteli a határait, annak nincs többé helye az életében
A Mérleg számára természetes, hogy mások kedvében járjon, ám ez gyakran a saját szükségleteinek rovására történik. Most viszont elérkezhet az a pillanat, amikor úgy dönt, többé nem helyez mindenki mást önmaga elé.
„Elkezded saját magadat előtérbe helyezni, és ez valakinek az életedben nem fog tetszeni” – figyelmeztet az asztrológus.
Előfordulhat, hogy a párja rossz néven veszi egy önálló döntését, vagy egy barátja neheztelni kezd, amiért már nem áll rendelkezésére a nap huszonnégy órájában. Ezek a reakciók azonban sokat elárulhatnak arról, kik tekintették természetesnek a Mérleg állandó alkalmazkodását.
A kihasználás felismerése fájdalmas lehet, különösen akkor, ha egy régi barátságot vagy fontos kapcsolatot kell lezárnia. A horoszkóp szerint azonban a következő hetek új lehetőségeket is tartogatnak: egy életre szóló barátság kezdődhet, vagy ismét felbukkanhat valaki a múltból, akivel korábban megszakadt a kapcsolat.
Skorpió: véget vet a munkahelyi kihasználásnak
A Skorpió most elsősorban a karrierjében érezheti úgy, hogy betelt a pohár. Ha régóta túlórázik, egyre több feladatot vállal, miközben a fizetése nem tükrözi az erőfeszítéseit, hamarosan lehetősége nyílhat a változtatásra.
Az asztrológus szerint a Mars és a Jupiter kedvező elhelyezkedése a karrierhez kapcsolódó tizedik házban új állásajánlatokat hozhat. Akár egy korábbi jelentkezésére is pozitív válasz érkezhet, vagy egy leendő munkáltató keresheti meg váratlanul.
A Skorpiónak ugyanakkor érdemes óvatosnak lennie, és addig titokban tartania a terveit, amíg nem születik biztos megállapodás.
Az sem kizárt, hogy jelenlegi munkahelyén előléptetést ajánlanak neki, ám a részletekből kiderül, hogy a magasabb pozíció aránytalanul több feladattal járna. „Csak azért, mert képes vagy több felelősséget vállalni, még nem jelenti azt, hogy el is kell fogadnod!” – hangsúlyozza Eleanor.
A Skorpió most megtanulhatja, hogy a szakmai elismerés nem feltétlenül ér annyit, hogy közben teljesen kizsigerelje magát.
Bak: több pénzt és megbecsülést akar, nem újabb üres ígéreteket
A Bak híres a kitartásáról és a munkabírásáról, ám éppen ezek a tulajdonságai tehetik sebezhetővé a munkahelyi kihasználással szemben. Ha folyamatosan túlórázik, és a magánélete is háttérbe szorul, most elérkezhet az idő, hogy változtasson.
A Vénusz retrográd mozgása a tizenegyedik házban korábbi lehetőségeket hozhat vissza. Felmerülhet egy kedvezőbb állás, vagy a jelenlegi munkahelyén ajánlhatnak neki magasabb pozíciót.
A Baknak azonban nem szabad hagynia, hogy egy hangzatos munkakör vagy az előléptetés ígérete elvakítsa.
Könnyen előfordulhat, hogy az új feladatokért kínált fizetésemelés messze elmarad attól, amit a megnövekedett felelősség indokolna.
„Ne félj tárgyalni” – tanácsolja Eleanor, aki szerint most különösen fontos, hogy a Bak tisztában legyen a saját értékével.
Ha pedig a munkahelyi elvárások továbbra is ellehetetlenítik a magánéletét, akár a pályaváltás gondolata is felmerülhet benne. Most már nem az a célja, hogy mindenáron bizonyítson, hanem hogy végre annyi megbecsülést kapjon, amennyit megérdemel.
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