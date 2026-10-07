Ha ebben az 5 hónap valamelyikében születtél, a nagymamád természetét örökölted

Nem csak a külső hasonlóságok árulkodhatnak arról, mennyi mindent örököltünk a család nőtagjaitól. Lehet az a higgadtság, amellyel egy nehéz helyzethez nyúlunk, a makacsságunk, az érzékenységünk vagy éppen az a csibészes humor, amely generációkon át ugyanúgy bukkan fel. Az alábbi hat hónap szülöttei a természetükben is könnyen felfedezhetik nagymamájuk egy-egy jellegzetes vonását.

5 hónap szülöttei különösen hasonlítanak a nagymamájukra

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5 hónap, melynek szülöttei a nagymama természetét örökölték

Január

Ha valami rosszul alakul, a környezeted ösztönösen hozzád fordul. Mire mások még csak azt sorolják, mi a probléma, te már azon gondolkodsz, mit lehetne tenni. Felteszed azokat a kérdéseket, amelyek valóban előreviszik a helyzetet. Egy kívülállónak ez úgy tűnhet, mintha semmi sem tudna igazán kibillenteni az egyensúlyodból. Pedig te pontosan tudod, mennyi aggodalom és érzelem van egy nyugodt, gyakorlatias reakció mögött. Talán felnőttként már a nagymamádat is másképp látod: lehet, hogy ő is hozzád hasonlóan aggódott, amikor mindenki azt mondogatta róla, hogy milyen erős.

Március

Előfordul, hogy egy mondatból megérzed, mi történt a másikkal. Ebben nagyon hasonlíthatsz a nagymamádra, akinek szintén hasonló megérzései voltak. Nem kellett évek óta ismernie valakit ahhoz, hogy őszintén együtt örüljön valakivel, vagy átérezze a csalódásait. Ha egy barátod elmeséli, hogy olyan sikereket ért el, melyekre régóta várt, te vagy az, aki pontosan tudod, mennyit jelent neki ez a pillanat.

Május

Lehet, hogy a nagymamáddal szinte semmiben sem értetek egyet, mégis pontosan ugyanolyan makacssággal álltok ki a saját igazatok mellett. Te szépen felsorakoztatod az érveidet, és azt hiszed, hogy amint megérti őket, belátja majd, hogy igazad van - aztán nyugodtan elmagyarázza, miért gondolja továbbra is, hogy tévedsz. Ekkor jössz rá, mennyire hasonlítotok: egyikőtök sem érzi szükségét annak, hogy felülvizsgálja az álláspontját. Veszel egy nagy levegőt, és már készülsz is arra, hogy még egyszer elmondd az érveidet.

Július

A júliusiakban az a nagymamai természet köszönhet vissza, amely soha nem felejti el, kitől kapott szeretetet és támogatást. Emlékszel azokra, akik akkor is ragaszkodtak hozzád, amikor még nem sokat tudtál adni cserébe. És ezek az emberek életed végéig fontosak lesznek neked. Ha meghívnak, azonnal helyet keresel a naptáradban, ismerős hangjuk pedig egy rossz napodat is képes jobbá tenni. Lehet, hogy ők már rég elfelejtették miben segítettek neked, te azonban mindent megjegyeztél.

Augusztus

Hamarabb megbánhatod azt, ahogyan mondtál valamit, mint azt, hogy egyáltalán megszólaltál. Ha valaki bántó viccet süt el egy másik ember rovására, előfordul, hogy meggondolatlanul, az érintett helyett válaszolsz. Ilyenkor hallhatod vissza magadban a nagymamádat: ugyanaz a felháborodás és ugyanaz az igazságérzet. Nem fogsz a társaság kedvéért kinevetni valakit. Hiszel abban, hogy egy bántó megjegyzést nem lehet szó nélkül hagyni – csak azt kívánod néha, bár másképp fogalmaztál volna.