November közepéig kaptak haladékot: ennek a 3 csillagjegynek örökre megváltozhat az élete

Az asztrológia szerint november közepéig három csillagjegy különösen sokat gondolkodik azon, mi éri meg neki, és mi az, ami már csak megszokásból maradt az életében. Nem kell rögtön mindent felforgatni. Inkább arról van szó, hogy ezek a jegyek nehezebben tudják már félretenni azokat a kérdéseket, amelyek egy ideje ott motoszkálnak bennük.

Három csillagjegy november közepéig különösen sokat gondolkodik azon, mi éri meg neki, és mi az, ami már csak megszokásból maradt az életében.

forrás: 123rf

Ez az a 3 csillagjegy, akinek november közepéig kapott haladékot az univerzumtól

Ikrek: ideje komolyan venni, amit a munkádról gondolsz

Az Ikrek most nemcsak azon gondolkodik, hogy szereti-e a munkáját, hanem azon is, hogy megbecsülik-e benne azt, amit csinál. Ez két külön kérdés, és most könnyen előfordulhat, hogy a második fontosabbá válik.

Lehet egy feladat, amelyből már régóta többet vállalsz, mint amennyi a munkaköröd része. Lehet, hogy mindig te oldasz meg bizonyos problémákat, miközben ez természetesnek tűnik másoknak. Az is lehet, hogy egyszerűen eljutottál oda, ahol már nem elég az, hogy „legalább van munkám”.

A következő hetekben egyre kevésbé szeretnéd magadban tartani, ami zavar. Ha fizetésemelést szeretnél, beszélj róla. Ha magasabb pozícióra pályáznál, jelezd. Ha pedig már tényleg nem érzed jól magad a jelenlegi helyeden, kezdj el körülnézni.

Nem kell holnap felmondani. Elég, ha végre nem teszel úgy, mintha minden rendben lenne.

Skorpió: változik körülötted a társaság

A Skorpió számára ez az időszak elsősorban az emberi kapcsolatok miatt lehet érdekes. Egyre jobban látod, ki az, akivel valóban kölcsönös a kapcsolat, és ki az, aki főleg akkor keres, amikor szüksége van valamire.

Ez nem feltétlenül jelent látványos szakításokat vagy nagy összeveszéseket. Néha sokkal egyszerűbb a történet. Kevesebbet keresel valakit. Nem mesélsz el neki mindent. Nem vállalod át újra ugyanazt a problémáját. Nem magyarázkodsz, amikor nemet mondasz.

És ebből idővel kiderül, ki marad melletted akkor is, amikor már nem kap tőled ugyanannyit, mint korábban.

A Skorpió most erősebben érzi a saját határait, és ez néhány kapcsolatot próbára tehet.

Nem mindenkit kell magaddal vinned minden életszakaszba. Van, akivel egyszerűen megváltozik a kapcsolat, és van, akitől tényleg ideje távolabb lépni.

Szűz: nézd meg, kik vesznek körül

A Szűz számára most különösen fontossá válik, hogy milyen emberekkel tölti az idejét, és mit kap vissza azokból a kapcsolatokból, amelyekbe energiát tesz.